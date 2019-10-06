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《中国机长》票房反超《我和我的祖国》

大盘连续6天破5亿 年度票房同比增长8亿

2019-10-06 09:51:38 来源：Mtime时光网

《中国机长》昨日报收2.43亿，以微弱的优势反超《我和我的祖国》，拿下单日票房冠军。


      时光网讯 昨日内地票房报收5.74亿，自9月30日，内地单日票房已经连续6天破5亿。截至昨日，2019年内地票房已经接近513亿，比去年同期增长约8亿。

      《中国机长》昨日报收2.43亿，以微弱的优势反超《我和我的祖国》，拿下单日票房冠军，累计票房15.62亿。

      《我和我的祖国》昨日报收2.41亿，退居单日票房亚军，累计票房18.35亿。

      《攀登者》昨日报收7200万，位居单日票房季军，累计票房6.93亿。

      动画电影《雪人奇缘》昨日报收1075万，累计票房7010万。

      其他影片昨日票房均不足400万。

   编辑：羊羊

关键词： 内地票房 国庆档 中国机长 我和我的祖国
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