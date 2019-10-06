小丑Pennywise还未唱罢，另一个小丑Arthur又登场了！



小丑Arthur空降夺冠 小丑Arthur空降夺冠















小丑Pennywise 小丑Pennywise





同时该片在海外市场的表现也相当出色，加上海外的5720万美元票房，该片前两日全球票房就已经逼近亿元大关。预计该片在美国本土的首周末票房也将接近1亿。









另一个“小丑”《小丑回魂2》则占据了周五单日票房榜的第五位。该片上映一个月走势稳健，目前本土累计票房已经逼近2亿大关。





北美周五（10月4日）票房top5：





1、《小丑》周五3990万美元 累计3990万美元

2、《雪人奇缘》周五278万美元 累计2861万美元

3、《唐顿庄园》240万美元 累计6803万美元

4、《舞女大盗》194万美元 累计8696万美元

5、《小丑回魂2》143万美元 累计1.98亿美元



