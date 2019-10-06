小丑Arthur空降夺冠
时光网讯 《小丑》
10月4日周五正式在北美上映，合计周四提前场的1330万美元，《小丑》在周五结束后共收获了3990万美元票房，制霸登顶当日票房冠军。算得上是今年开画成绩最佳的电影之一，之前达到这一水平的作品还有《小丑回魂2》
的3700万美元和《玩具4》的4700万美元，而迪士尼的《狮子王》则高达7800万美元。
而这一刻开画成绩，在所有R级电影的首日票房榜上位烈第四，仅次于《死侍2》的5303万美元、《小丑回魂》的5042.6万美元和《死侍》的4733.56万美元。在DCEU电影里仅次于《自杀小队》
。
小丑Pennywise
同时该片在海外市场的表现也相当出色，加上海外的5720万美元票房，该片前两日全球票房就已经逼近亿元大关。预计该片在美国本土的首周末票房也将接近1亿。
接下来动画电影《雪人奇缘》
在上映后的第二格周五收获278万美元，排名第二，北美累计票房达到2861万美元。而已经上映第三周的《唐顿庄园》
则以240万美元位列第三，累计票房6803万美元。《舞女大盗》
以194万美元排名第四。
另一个“小丑”《小丑回魂2》则占据了周五单日票房榜的第五位。该片上映一个月走势稳健，目前本土累计票房已经逼近2亿大关。
北美周五（10月4日）票房top5：
1、《小丑》周五3990万美元 累计3990万美元
2、《雪人奇缘》周五278万美元 累计2861万美元
3、《唐顿庄园》240万美元 累计6803万美元
4、《舞女大盗》194万美元 累计8696万美元
5、《小丑回魂2》143万美元 累计1.98亿美元