网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《我和我的祖国》累计票房破20亿

《中国机长》单日逆袭 国庆档观影人次破亿

2019-10-07 08:10:39 来源：Mtime时光网

截止10月6日，国庆档观众总人次创纪录首次突破1亿，超过2017年及以前历年春节档总人次。《我和我的祖国》累计票房破20亿，《中国机长》连续第二天单日票房逆袭拿下冠军。
       

《我和我的祖国》

时光网讯 根据初步统计，10月6日周日大盘报收5.42亿；《中国机长》2.31亿，累计17.95亿；《我和我的祖国》2.18亿，累计20.5亿；《攀登者》7172万，累计7.61亿；《雪人奇缘》1034万，累计8090万；《哪吒之魔童降世》322万，累计49.66亿；《罗小黑战记》94万，累计3.11亿。

        国庆长假第六天，全国单日票房回落至5.4亿，黄金周前六天市场累计已收获39.76亿综合票房，不到一周时间已轻松超过去年10月全月收入36.48亿，预计10月大盘将大幅提升历史最高纪录。

       截止10月6日，国庆档观众总人次创纪录首次突破1亿，超过2017年及以前历年春节档总人次。本周七天票房高达46.4亿，这在内地影史仅次于今年和去年的春节黄金周。截止今天，全年票房已同比去年增长近12亿。《我和我的祖国》《中国机长》累计票房跃升至2019年内地票房榜第五名和第六名。

       单片方面，《我和我的祖国》累计票房突破20亿，锁定2019国庆档票房冠军，并打破国庆档票房历史纪录，创造献礼片票房历史新高。《中国机长》的表现同样可圈可点，该片从10月5日开始从单日第二逆袭成单日第一，10月6日仍以微弱优势，单日票房险胜《我和我的祖国》，可以看出这部影片后劲十足，预计在未来还会持续发力。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 每日票房 我和我的祖国
关注时光网微信

相关电影/影人

我和我的祖国

我和我的祖国 (2019)

8.0

导演：陈凯歌

主演：黄渤 张译

在线播放

中国机长

中国机长 (2019)

7.3

导演：刘伟强

主演：张涵予 欧豪

在线播放

攀登者

攀登者 (2019)

6.9

导演：李仁港

主演：吴京 章子怡

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (3)

发表

本周热读

1

马丁斯科塞斯批评漫威电影"不是电影"

《银护》导演古恩回应：伤心，没看就批评

《愤怒的公牛》《无间行者》《华尔街之狼》的导演马丁·..
2

不要让“珠峰绝恋”毁掉《攀登者》

它背后的真实故事远比电影更精彩

谁能成为英雄，谁会被历史铭记，也许是命运的安排，抑或..
3

DC大片"猛禽小队"首曝中字正式预告

致敬玛丽莲梦露 哈莉奎茵分手后大杀四方

视觉盛宴！正式预告哈莉奎茵造型百变，大杀四方。
4

"终结者：黑暗命运"超长片段鏖战升级

新一任女守护者格蕾丝硬碰硬毫不逊色

加布里埃尔·鲁纳饰演的“终结者”变化多端，战斗力强悍。
5

釜山电影节揭幕"极限职业"主创抢镜

红毯比美！允儿灵动赵茹贞性感 绫野刚杉咲花携新作亮相

39
在今年年出上映动员到超过1600万观影人次的喜剧电影《极..

查看更多