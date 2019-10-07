时光网讯
根据初步统计，10月6日周日大盘报收5.42亿；《中国机长》
2.31亿，累计17.95亿；《我和我的祖国》
2.18亿，累计20.5亿；《攀登者》
7172万，累计7.61亿；《雪人奇缘》
1034万，累计8090万；《哪吒之魔童降世》
322万，累计49.66亿；《罗小黑战记》
94万，累计3.11亿。
国庆长假第六天，全国单日票房回落至5.4亿，黄金周前六天市场累计已收获39.76亿综合票房，不到一周时间已轻松超过去年10月全月收入36.48亿，预计10月大盘将大幅提升历史最高纪录。
截止10月6日，国庆档观众总人次创纪录首次突破1亿，超过2017年及以前历年春节档总人次。本周七天票房高达46.4亿，这在内地影史仅次于今年和去年的春节黄金周。截止今天，全年票房已同比去年增长近12亿。《我和我的祖国》
和《中国机长》
累计票房跃升至2019年内地票房榜第五名和第六名。
单片方面，《我和我的祖国》
累计票房突破20亿，锁定2019国庆档票房冠军，并打破国庆档票房历史纪录，创造献礼片票房历史新高。《中国机长》
的表现同样可圈可点，该片从10月5日开始从单日第二逆袭成单日第一，10月6日仍以微弱优势，单日票房险胜《我和我的祖国》
，可以看出这部影片后劲十足，预计在未来还会持续发力。