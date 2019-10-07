印度电影《双雄之战》（War）上周末在北美305家影院中小规模开画，三天录得158万美元，成功挤进周末票房榜前十。影片由《惊情谍变》导演希达·阿南德执导，由两大动作超级巨星罗斯汉和泰戈尔·什罗夫联袂主演，成片耗资高达20亿卢比，被视作今年宝莱坞票房冠军的头号种子。计入提前场后，影片北美累计票房已突破200万美元。《双雄之战》北美开画成绩还超过《萨霍》等片，创下印度电影今年最佳开局。影片在印度国内首日票房也超5.3亿卢比，同样创宝莱坞年度最高开局。



佩德罗·阿莫多瓦执导的话题之作《痛苦与荣耀》上周末被索尼经典置于4家影院进行点映，周末三天收获16万美元，馆均成绩位列周末榜首。影片由安东尼奥·班德拉斯、佩内洛普·克鲁兹等主演，讲述了一个处于晚年的电影导演的生活故事。影片曾入围72届戛纳电影节主竞赛单元，但最终不敌韩国电影《寄生虫》铩羽而归。