时光网讯
北美市场9月整体表现不错，整个月产出票房6.87亿美元，大盘较去年同期小涨2.3%，在历史同期仅稍逊于2017年的6.98亿美元。9月历来是北美每年最冷清的时段之一，今年9月月也只有《小丑回魂2》
一部影片票房突破1亿美元，《舞女大盗》
和《唐顿庄园》
两片票房也超过5000万美元。
10月首周，北美市场仍只有一部大规模开画的新片，由华纳兄弟出品的漫改新片《小丑》
首周在近4400家影院开画，开画三天进账9350万美元，以超预期的成绩登顶北美周末票房榜。影片创下华纳公司本年度最佳开画表现，还轻松打破《毒液：致命守护者》
去年创造的10月历史开画纪录。
环球发行的动画新片《雪人奇缘》
次周末再收1200万美元，让出周末冠军宝座。这部中美合拍电影比开画首周下跌四成左右，上映两周累计已收近3800万美元。
强大有力的新片给稍显低迷的市场注入活力，10月影市也迎来开门红，周末大盘还重新站上1亿美元关口。2019年第40个周末的票房榜前12名影片累计票房报收1.42亿美元，周末大盘环比暴涨65.4%，大盘创下近两个月来的最佳。
北美周末票房前十名 2019.10.04- 10.06（单位：万美元）
焦点发行的电影版《唐顿庄园》周末三天再收800万美元，退居周末榜第三。影片比前一周末下跌四成多，北美累计票房已超7000万美元。
STX发行的喜剧新片《舞女大盗》
周末再收630万美元，下跌至周末票房第四。影片周末跌幅有所扩大，累计票房已破9000万美元。
华纳发行的恐怖片《小丑回魂2》
周末三天再收票房530余万美元，仍排在周末榜前五。影片周末跌幅也扩大至近五成，累计票房已突破2亿美元。
印度电影《双雄之战》（War）上周末在北美305家影院中小规模开画，三天录得158万美元，成功挤进周末票房榜前十。影片由《惊情谍变》导演希达·阿南德执导，由两大动作超级巨星罗斯汉和泰戈尔·什罗夫联袂主演，成片耗资高达20亿卢比，被视作今年宝莱坞票房冠军的头号种子。计入提前场后，影片北美累计票房已突破200万美元。《双雄之战》北美开画成绩还超过《萨霍》等片，创下印度电影今年最佳开局。影片在印度国内首日票房也超5.3亿卢比，同样创宝莱坞年度最高开局。
陈凯歌、宁浩和徐峥等联合执导的国产献礼电影《我和我的祖国》
上周五来到北美市场小范围点映，周末三天在70家影院斩获86.5万美元，排在周末票房榜第11位，差一点跻身周末前十。影片首周的馆均票房超过1.2万美元，首周末成绩在今年的华语电影中仅次于《流浪地球》
（首周168.5万美元）和《哪吒之魔童降世》
（IMAX点映101.5万美元）。《流浪地球》
北美最终票房突破500万美元，而仍在上映的《哪吒》累计票房也已达370万美元。
佩德罗·阿莫多瓦执导的话题之作《痛苦与荣耀》上周末被索尼经典置于4家影院进行点映，周末三天收获16万美元，馆均成绩位列周末榜首。影片由安东尼奥·班德拉斯、佩内洛普·克鲁兹等主演，讲述了一个处于晚年的电影导演的生活故事。影片曾入围72届戛纳电影节主竞赛单元，但最终不敌韩国电影《寄生虫》铩羽而归。