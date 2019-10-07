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《小丑》刚上映就打破10项票房纪录！

最强10月开画电影 成绩比肩《正义联盟》

2019-10-07 11:20:52 来源：Mtime时光网

看看《小丑》已经创造的纪录。
　　时光网讯 电影《小丑》上周五（10月4日）正式在北美及全球多地开画，影片北美开画三天进账9350万美元，以超预期的成绩登顶北美周末票房榜。

　　此前《小丑》已拿下威尼斯电影节最高奖金狮奖，成为首部拿下“三大”最高奖的美漫电影。而刚刚开画的《小丑》在票房上也已打破多项纪录。



1.北美 10月开画纪录

　　《小丑》开画成绩远高于8000万美元左右的业界预期，也轻松打破了《毒液》在去年同期创造的十月历史开画票房纪录（8025万美元），将原纪录大幅提升了16.5%。

2.海外10月开画纪录

　　《小丑》在海外73个市场同步北美开画，上映首周席卷1.405亿美元，海外开画表现也超《毒液》（1.27亿美元），创造10月海外开画新纪录。

3.10月Imax开画纪录

　　《小丑》Imax场次开画拿下900万美元票房，创造10月Imax开画新纪录。

4.全球10月开画纪录

　　超越《毒液》2.07亿美元。

5. 导演托德·菲利普斯职业生涯最高开画

中文正式预告

　　此前导演托德·菲利普斯最好开画成绩是《宿醉2》（2011年）的8590万美元。

6. 主演杰昆·菲尼克斯职业生涯最高开画

　　杰昆·菲尼克斯主要走严肃电影路线，没有太多商业大片经验。他此前开画成绩最好的影片要追溯到2002年，沙马兰执导的《天兆》6千万美元。

7. 罗伯特·德尼罗职业生涯最高开画

　　对于闯荡好莱坞已有半个世纪之久的罗伯特·德尼罗来说，《小丑》也是其职业生涯最高开画。此前德尼罗最好开画作品是《拜见岳父大人2》4610万美元。

8.北美R级影片开画第四

　　在R级影片中，其北美首周票房仅次于《死侍》（1.32亿美元）、《死侍2》（1.255亿美元）和首部《小丑回魂》（1.23亿美元），位列历史第四。

9.近两年华纳最佳开画

　　《小丑》首周末成绩也超过上个月的《小丑回魂2》（9106万美元），创造华纳公司本年度最高开画表现。再往前看，华纳两部票房大片是2年多之前的《小丑回魂》（1.234亿美元）和《正义联盟》9380万美元。

目前《小丑》的开画票房精算数字还未出来，很有可能较目前9350万美元的数字略为上调，或超过《正义联盟》

10. 北美10月首日票房纪录

　　《小丑》首日含提前场票房达3990万美元，以14倍于亚军的巨大优势将票房冠军收入囊中。这一成绩也超过去年10月《新万圣节》首日开出的3310万美元，创造10月历史首日票房新纪录。





   编辑：飒飒

关键词： DC 小丑 票房 纪录
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