时光网讯
电影《小丑》
上周五（10月4日）正式在北美及全球多地开画，影片北美开画三天进账9350万美元，以超预期的成绩登顶北美周末票房榜。
此前《小丑》
已拿下威尼斯电影节最高奖金狮奖，成为首部拿下“三大”最高奖的美漫电影。而刚刚开画的《小丑》在票房上也已打破多项纪录。
1.北美 10月开画纪录
《小丑》开画成绩远高于8000万美元左右的业界预期，也轻松打破了《毒液》
在去年同期创造的十月历史开画票房纪录（8025万美元），将原纪录大幅提升了16.5%。
2.海外10月开画纪录
《小丑》
在海外73个市场同步北美开画，上映首周席卷1.405亿美元，海外开画表现也超《毒液》
（1.27亿美元），创造10月海外开画新纪录。
3.10月Imax开画纪录
《小丑》
Imax场次开画拿下900万美元票房，创造10月Imax开画新纪录。
4.全球10月开画纪录
5. 导演托德·菲利普斯职业生涯最高开画
6. 主演杰昆·菲尼克斯职业生涯最高开画
杰昆·菲尼克斯
主要走严肃电影路线，没有太多商业大片经验。他此前开画成绩最好的影片要追溯到2002年，沙马兰执导的《天兆》
6千万美元。
7. 罗伯特·德尼罗职业生涯最高开画
8.北美R级影片开画第四
9.近两年华纳最佳开画
《小丑》
首周末成绩也超过上个月的《小丑回魂2》（9106万美元），创造华纳公司本年度最高开画表现。再往前看，华纳两部票房大片是2年多之前的《小丑回魂》（1.234亿美元）和《正义联盟》
9380万美元。
目前《小丑》
的开画票房精算数字还未出来，很有可能较目前9350万美元的数字略为上调，或超过《正义联盟》
。
10. 北美10月首日票房纪录
《小丑》
首日含提前场票房达3990万美元，以14倍于亚军的巨大优势将票房冠军收入囊中。这一成绩也超过去年10月《新万圣节》
首日开出的3310万美元，创造10月历史首日票房新纪录。
编辑：飒飒