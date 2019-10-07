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漫威众星回应"漫威电影不是电影"言论

"局长"塞缪尔：好多人不喜欢斯科塞斯电影

2019-10-07 14:47:31 来源：Mtime时光网

“星云”凯伦·吉兰：“我可以确定地说，漫威电影是电影。”


　　时光网讯 美国大师级导演马丁·斯科塞斯近日接受《帝国》杂志专访时表示“漫威电影不是电影”，引发大家热议（新闻链接）。众多漫威导演、演员接连做出回应。



　　周六晚出席活动的“局长”塞缪尔·杰克逊被记者问看法，他回答道：“就像说兔八哥一点都不搞笑。电影就是电影。也不是每个人都喜欢他（斯科塞斯）拍的电影。我恰好喜欢，但不是每个人都喜欢。很多意大利裔美国人都不喜欢他把他们拍成那样。每个人都有自己的看法，这OK。这些看法不妨碍大家继续拍电影。”



　　“星云”凯伦·吉兰回应称：“我可以确定地说，漫威电影是电影。电影是用视觉讲故事的。”

　　“这里（《银河护卫队》）充满了心灵的力量，也注入了詹姆斯古恩的灵魂。他注入了很多自己的个性、他的幽默感...这充分体现了他作为一个人是谁，因此这非常电影化。他是艺术家。”吉兰说道。


　　《复仇者联盟》导演乔斯·韦登在推特写引用了马丁·斯科塞斯的原话，然后写道“我首先就想到了詹姆斯·古恩，他如何把自己的心和胆量融入《银河护卫队》。我崇拜马丁，我明白他的意思，但是...”

《银护》预告片

　　而《银河护卫队》导演詹姆斯·古恩是率先做出回应的，他表示：“马丁·斯科塞斯是最爱的五个在世的电影导演之一，他早年的影片《基督的最后诱惑》曾引发广泛的抗议，很多人没看就批评这部电影，我当时很生气，也反对没看片就批评。我现在很伤心，他在同样的方式批评我们的电影。不过，我仍然会一直喜欢马丁的电影作品。”

   编辑：飒飒

关键词： 马丁斯科塞斯 漫威 回应 争议 言论
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