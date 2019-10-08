



时光网特稿 2019国庆档报收50.49亿（不含服务费收入为46.99亿）！创下历史最高！





2018年国庆档收入为19.1亿，2017年国庆档收入26.35亿，2016年国庆档收入15.8亿。一目了然，今年的国庆档出现了飞跃式的增长，远非过往10年可以比较。





目前，中国内地市场的银幕总数超过65000块，位居世界第一。在过往10年中，几乎每年都以5000块的速度增长，换句话说，票房增长是市场刚需。今年的国庆档，可以说是真正发挥了内地银幕总数的优势，粗略估计，国庆档先后有1亿人次的观众走进影院，这也是一个新纪录。















新时代的主旋律《我和我的祖国》

往年的电影国庆档，上映的影片和国庆都不太沾边，比如去年的国庆档冠军《无双》，还有前年的国庆档冠军《羞羞的铁拳》，之前的冠军还有《夏洛特烦恼》《狄仁杰之通天帝国》等等。国庆节七天的假期，自然是电影片方的必争之地，但是影片内容上，并没有太多考虑和国庆节日契合。











《我和我的祖国》终极预告 今年是新中国成立70周年，爱国献礼片是今年国庆档的主流，《我和我的祖国》由陈凯歌、张一白、管虎、薛晓璐、徐峥、宁浩、文牧野这7位导演执导7个短片合并而成，7个短片的故事截取的是共和国7个历史重要瞬间，具有鲜明的历史意义和爱国主题。7个短片都是从平凡人的视角切入，让观众看到了每个平凡人的默默付出，才能成就祖国的强大。





《我和我的祖国》作为主旋律电影，不仅汇集了黄渤、欧豪、张译、葛优、刘昊然、宋佳、佟丽娅等众多明星，而且在每一个故事的选取和叙述手法上都匠心独具，每一个故事总能从不同的角度打动观众。《我和我的祖国》是新时代的主旋律，全新的视角和讲述方式赢得了市场和观众。





《我和我的祖国》开局第一天即报收2.7亿，单日票房登顶。之后的7天时间里，《我和我的祖国》有5天单日票房夺冠，最后两天由《中国机长》单日反超，看来国庆档还远不是这三部大片的票房终点。





中国好故事《中国机长》《攀登者》

之前总有人说好莱坞的好故事多，中国电影缺少好故事。但实际上，中国的好故事并不少，就看电影人怎么发现和怎么拍。好莱坞拍摄过《萨利机长》《垂直极限》，前者是空难题材，后者是登山题材，都属于各自领域的佼佼者。今年的国庆档，国产片《中国机长》《攀登者》上映，中国电影也拿出了值得骄傲的空难电影和登山电影。











《中国机长》国庆档报收17.7亿，档期中排名第二位，档期最后两天还逆袭成为单日冠军。





空难电影中国拍得非常少，之前比较出名的一部是《紧急迫降》，那还是2000年的影片。《中国机长》根据2018年5月14日川航8633航班真实的特情事件改编而成，在飞机正常飞行的过程中，驾驶舱的挡风玻璃破裂托罗，机长刘传健（电影中张涵予饰演的人物名叫刘长健）沉着处理，顶着时速800公里的大风把飞机安全降落在成都机场，创造了民航史上的奇迹。











从事件发生到确定立项开机，还不到一年的时间。2019年初，《中国机长》开机拍摄，早早就确定了国庆档期，出品方博纳影业显然是要把《中国机长》打造成一部献礼片。影片由刘伟强执导，他之前执导过《建军大业》，对于执导主旋律电影已经有一定的经验。并且，他还会在主旋律电影中融入丰富的商业元素，所以《中国机长》不仅仅是故事走心，在表演和大场面展示的方面也非常精彩。













《攀登者》国庆档8天收入票房7.7亿（计入之前的电影票房，则过了8亿），档期排行第三位。





李仁港执导的《攀登者》也是根据真人真事改编而成，影片讲述了1960年和1975年中国登山队两次成功登顶珠穆朗玛峰，创造了珠峰北坡登顶的纪录。《攀登者》虽然也是汇集了吴京、章子怡、张译、井柏然、胡歌等明星，不过还是没能在档期中达到10亿票房的量级。









不少观众评价影片的感情戏太重，让焦点有些分散。不过，既然《攀登者》是讲述一个有时间跨度的故事，感情戏是必须的，只能说感情戏和登山戏的多寡是见仁见智了。





中国电影之前也很少拍登山题材电影，这一次《攀登者》不仅打造了全明星阵容，还用斥巨资拍摄登山场景，从制作水平来说，已经堪称世界级水准。





国庆档刚刚过去，《我和我的祖国》《中国机长》《攀登者》还有一个月的票房收获期，三部电影最终的票房落脚点，仍然值得瞩目，时光网会持续跟进报道。





《哪吒》国庆档还能停留在榜单前五！











《雪人奇缘》是中美合拍动画电影，影片的故事也是发生在珠穆朗玛峰，影片讲述了三位中国都市少年与一个拥有魔力的喜马拉雅小雪人神奇相遇、结伴同行，经历考验最终护送小雪人与家人团聚的故事。





《雪人奇缘》的中文版由张子枫、陈飞宇、蔡明配音，影片在北美是9月27日公映，首周末还凭借2061万美元拿下过周末票房冠军。截止目前，影片的北美票房累计为3775万美元













顺带恭喜《哪吒》，影片已被确定选送参加2020年奥斯卡最佳国际影片（原来的最佳外语片）角逐，虽然奥斯卡强者如云，但仍然祝愿《哪吒》成功。