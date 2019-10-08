小长假结束了，醒醒呀！





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。











01. 中国选送《哪吒》冲击奥斯卡















本届奥斯卡，入选“最佳国际电影”长名单的由往年的9部扩展到了10部，报名要求是片长大于40分钟，在美国之外发行，影片主要语言不能是英语，加纳、尼日利亚与乌兹别克斯坦本次都是首次报名。

















02.盖里奇新片再合作杰森·斯坦森





















































02.苹果正式抛弃iTunes











10月7日，苹果发布了适用于Mac的新系统更新macOS Catalina，该系统带来许多新功能，也正是抛弃了iTunes。原本iTunes功能将分散至Apple Music、Podcast和Apple TV三款应用中。











