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时光早报："小丑"开画票房上调超"正联"

"哪吒"代表中国冲奥 真人版"星际牛仔"开拍

2019-10-08 07:12:26 来源：Mtime时光网

小长假结束了，醒醒呀！

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01. 中国选送《哪吒》冲击奥斯卡



美国电影协会公布了93个国家和地区申报明年奥斯卡“最佳国际电影”（以往的“最佳外语片”）的影片清单。中国内地选送了《哪吒之魔童降世》。与中国一样选送动画片的还包括日本，选送了新海诚《天气之子》

本届奥斯卡，入选“最佳国际电影”长名单的由往年的9部扩展到了10部，报名要求是片长大于40分钟，在美国之外发行，影片主要语言不能是英语，加纳、尼日利亚与乌兹别克斯坦本次都是首次报名。

12月16日，组委会将会公布长名单10部影片，明年1月13日公布第92届奥斯卡所有奖项的正式提名，2月9日举办颁奖仪式。

02.Netflix首部华语自制剧《罪梦者》曝正式预告



《罪梦者》正式预告

Netflix打造的首部华语原创剧集《罪梦者》发布正式预告片，张孝全贾静雯领衔主演，范晓萱、王柏杰、章立衡、周洺甫、许光汉主演。该剧讲述一个胆大无畏的黑道分子被卷入两起相隔10 年的恶毒计划，他必须越狱营救自己心爱的人。

《十七岁的天空》导演陈映蓉执导，将于10月31日上线Netflix。



01. 《星际牛仔》好莱坞真人剧版正式开拍




好莱坞真人剧版《星际牛仔》开拍

Netflix宣布真人剧版《星际牛仔》正式开拍。在一个幕后短视频中，主演们亮相，狗狗Ein的演员也曝光。约翰·赵(《星际迷航》《网络谜踪》)饰演Spike，穆斯塔法·沙基尔(《卢克·凯奇》)饰Jet Black，阿历克斯·哈赛尔(《黑袍纠察队》)饰Vicious，丹妮艾拉·皮内达(《侏罗纪世界2》)饰Faye。

日本动画原版《星际牛仔》由著名导演渡边信一郎执导，每集都是独立剧情，除了精彩的动作场面和科幻设定外，动画还把20世纪各种文明的形态与太空场景融合，并加入了不少致敬经典电影的桥段，被科幻迷们奉为一代经典。

渡边信一郎将任真人剧版顾问，亚历克斯·加西亚·洛佩兹(《巫师》《夜魔侠》《斗篷与匕首》)执导前两集，克里斯托弗·约斯特(《雷神2》)写首集剧本。该剧共10集，上线时间暂未公布。

02.盖里奇新片再合作杰森·斯坦森



外媒报道，盖·里奇将再度与杰森·斯坦森合作，为米拉麦克斯拍摄一部复仇动作惊悚片。20年前，斯坦森正是靠出演盖·里奇执导的犯罪片《两杆大烟枪》《偷拐抢骗》迈入演艺圈，打开知名度。

据悉该片翻拍自2004年法国电影《押运人》（Le Convoyeur），尚未公布片名，讲述冷酷、神秘的H在一家运钞车公司工作，每周运送数百万美元运往来洛杉矶。影片被描述为“叙事精心构架、充满悬疑，将切换多个时间线、多个角色的视角，讲述一个烧脑的故事。”

03.温子仁将监制恐怖漫改剧集



温子仁将和意大利出版公司Sergio Bonelli将合作，把意大利著名邪典恐怖漫画《Dylan Dog》拍成一部英语真人剧集。聚焦英国灵异侦探Dylan Dog，他专查有关妖怪、鬼、吸血鬼、狼人和丧尸的案子。漫画有33年历史，在美国由黑马引进，好莱坞曾拍过电影版叫《死人之夜》，布兰登·罗斯主演。

这部新剧共10集，温子仁担任监制，他的公司“原子怪兽”正在为该剧物色编剧。

04.《僵尸之地2》曝中字限制级预告



《僵尸之地2》中字终极预告

丧尸喜剧片《僵尸之地2》发布限制级终极预告(繁体中字)。伍迪·哈里森杰西·艾森伯格艾玛·斯通、阿比盖尔·布兰斯林回归主演。这次四个人搬到了美国腹地，要面对进化版丧尸、别的末日幸存者，和拼凑家庭的“成长疼痛”。

比尔·默瑞继续客串出演（预告片中也有亮相），前作导演及编剧回归，10月18日北美上映。



01.《小丑》开画票房数字较粗报上调超《正义联盟》



尽管被指责会带来“安全隐患”，因可能会带来暴力袭击不少影院都提高警戒，这没有阻碍观众们走进影院观看《小丑》。影片开画票房精算数字上调，北美较此前粗报的9350万美元上调至9620万美元，超越了《正义联盟》开画的9380万美元。全球首周票房相应调至2.365亿美元。

02.苹果正式抛弃iTunes



10月7日，苹果发布了适用于Mac的新系统更新macOS Catalina，该系统带来许多新功能，也正是抛弃了iTunes。原本iTunes功能将分散至Apple Music、Podcast和Apple TV三款应用中。



   编辑：飒飒

关键词： 时光早报
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