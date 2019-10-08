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爱德华诺顿:我想拍的是黑暗"绿巨人"

"想要诺兰蝙蝠侠的感觉""凯文费奇小心眼"

2019-10-08 09:25:17 来源：Mtime时光网

在近日与外媒的采访中，爱德华·诺顿表示自己当年想拍的是黑暗版《绿巨人》，漫威本来答应了，后来又反悔了；他还说凯文·费奇当年对于自己不再出演《复联》的声明，“挺小心眼的。”


　　时光网讯　三获奥斯卡提名的爱德华·诺顿，在近日与《纽约时报》的对话中，聊到了自己当年与漫威影业的分歧。当年拍2008年版《无敌浩克》的时候，诺顿本想要的是黑暗、粗粝的感觉，“就像诺兰导演《蝙蝠侠》三部曲那种”，但结果没成型。

　　“我本来提的是两部电影，一部起源故事，一部是浩克作为清醒的梦想家，如何面对幻觉和征程，”诺顿说。“漫威当时表示，‘我们就是想拍这样的电影！’结果他们根本不想。”不过诺顿表示，他当年拍片的过程还是挺开心的，和凯文·费奇当时关系也不错。


诺顿版“绿巨人”

　　两人关系恶化是在2010年，当费奇表示诺顿不会出现在《复仇者联盟》中，还说诺顿很难搞。“我们决定不再让爱德华·诺顿出演《复联》中‘绿巨人’一角，这绝对不是出于金钱方面的考虑，而是想要寻找一位既能展现创造力，也能和我们其它团队成员好好合作的演员，”费奇在当年的声明中曾提到。

　　“这么说话其实挺小心眼的，”诺顿认为，“这是为了维护自家的品牌之类的吧，他们没想拍长、黑暗、严肃的绿巨人电影，不过现在都并不重要了。”

　　诺顿接着说，“我们拍完之后对于下一部影片进行了积极的讨论，看了看需要花的时间，我不想参与了。我想要的片酬，真的是会比漫威想给我的要多，但这并不是我当年不愿意再拍《绿巨人》电影的原因。”“凯文想要做的事情非常了不起，他应该是娱乐产业做商业计划最成功的制片人之一，只不过最后成片和我在格调、影片水平上的预期都不同，我不想再花时间了。”


诺顿在吐槽大会上也提到了自己当年出演《无敌浩克》这一茬儿

　　诺顿还对于自己去年在吐槽大会上（布鲁斯·威利斯那一期）的发言进行了解释，当时很多观众认为他是攻击了漫威——“我想跟你一样（指威利斯），我也拍了部动作电影叫《无敌浩克》，你知道哪儿出错了么？我想要更好的剧本。”

　　而诺顿则想要澄清，“我这是嘲讽我自己呢，结果大家都说‘爱德华这是在diss漫威’，根本不是，我明明是在吐槽我自己。”

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 绿巨人 爱德华·诺顿 漫威 凯文·费奇
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