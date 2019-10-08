“这么说话其实挺小心眼的，”诺顿认为，“这是为了维护自家的品牌之类的吧，他们没想拍长、黑暗、严肃的绿巨人电影，不过现在都并不重要了。”





诺顿接着说，“我们拍完之后对于下一部影片进行了积极的讨论，看了看需要花的时间，我不想参与了。我想要的片酬，真的是会比漫威想给我的要多，但这并不是我当年不愿意再拍《绿巨人》电影的原因。”“凯文想要做的事情非常了不起，他应该是娱乐产业做商业计划最成功的制片人之一，只不过最后成片和我在格调、影片水平上的预期都不同，我不想再花时间了。”







诺顿在吐槽大会上也提到了自己当年出演《无敌浩克》这一茬儿









而诺顿则想要澄清，“我这是嘲讽我自己呢，结果大家都说‘爱德华这是在diss漫威’，根本不是，我明明是在吐槽我自己。”