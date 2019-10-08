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马丁《爱尔兰人》将在百老汇剧院放映

为冲奥11月127日Netflix上线前先上院线

2019-10-08 11:06:12 来源：Mtime时光网

马丁的冲奥之作《爱尔兰人》将在百老汇的剧院上映，3个半小时的片长和普通舞台剧差不多。
“都别拦着，我要进军百老汇”（设计台词）

　　时光网讯 Netflix最近又搞大动作，将安排马丁·斯科塞斯执导的新片《爱尔兰人》在百老贝拉斯科剧院放映，这是该剧院112年历史上首次放映电影。

     

爱尔兰人预告

影片将于11月27日在Netflix全球上线，为符合奥斯卡评选标准，它将在部分影院放映26天，其中也包括了这家百老汇剧院。

　　由于Netflix的《爱尔兰人》在影院放映周期太短，Regal、Cinemark和AMC等大型连锁影院拒绝放映该片。除了贝拉斯科剧院外，iPic和Alamo Drafthouse等影院也将放映《爱尔兰人》26天，然后再在Netflix上首映。
拥有112年历史的贝拉斯科剧院

      《爱尔兰人》取材自纪实小说《听说你刷房子了》（I Heard You Paint Houses），讲述的是黑社会杀手“爱尔兰佬”弗兰克·谢兰的故事，书名是一句“黑话”，暗指职业杀手执行任务时血溅在墙上和地板上。

     影片在纽约电影节首映后，烂番茄获得33个评论，新鲜度100%；在MTC的平均评分也高达92分，20个好评，0中评，0差评。以这种口碑来看，《爱尔兰人》很可能在颁奖季中大放异彩。



　　《爱尔兰人》片长3个半小时，和普通舞台剧长度接近了，该片会按照每周8场的标准百老汇演出时间表排映，于11月1日至12月1日在贝拉斯科剧院放映。该剧院1907年建立，拥有1016个座位，不知电影放映时座位数是否有调整。

     好玩的是，《爱尔兰人》男主角罗伯特·德尼罗曾在该剧院表演过舞台剧“Cuba and His Teddy Bear”。

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 爱尔兰人 马丁斯科塞斯 百老汇
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爱尔兰人

爱尔兰人 (2019)

-1.0

导演：马丁·斯科塞斯

主演：罗伯特·德尼罗

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罗伯特·德尼罗

罗伯特·德尼罗

Robert De Niro

职业：演员 | 制作人

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马丁·斯科塞斯

马丁·斯科塞斯

Martin Scorsese

职业：导演 | 制作人

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