时光网讯
Netflix最近又搞大动作，将安排马丁·斯科塞斯
执导的新片《爱尔兰人》
在百老贝拉斯科剧院放映，这是该剧院112年历史上首次放映电影。
影片将于11月27日在Netflix全球上线，为符合奥斯卡评选标准，它将在部分影院放映26天，其中也包括了这家百老汇剧院。
由于Netflix的《爱尔兰人》
在影院放映周期太短，Regal、Cinemark和AMC等大型连锁影院拒绝放映该片。除了贝拉斯科剧院外，iPic和Alamo Drafthouse等影院也将放映《爱尔兰人》26天，然后再在Netflix上首映。
《爱尔兰人》取材自纪实小说《听说你刷房子了》（I Heard You Paint Houses），讲述的是黑社会杀手“爱尔兰佬”弗兰克·谢兰的故事，书名是一句“黑话”，暗指职业杀手执行任务时血溅在墙上和地板上。
影片在纽约电影节首映后，烂番茄获得33个评论，新鲜度100%；在MTC的平均评分也高达92分，20个好评，0中评，0差评。以这种口碑来看，《爱尔兰人》很可能在颁奖季中大放异彩。
《爱尔兰人》片长3个半小时，和普通舞台剧长度接近了，该片会按照每周8场的标准百老汇演出时间表排映，于11月1日至12月1日在贝拉斯科剧院放映。该剧院1907年建立，拥有1016个座位，不知电影放映时座位数是否有调整。
好玩的是，《爱尔兰人》男主角罗伯特·德尼罗
曾在该剧院表演过舞台剧“Cuba and His Teddy Bear”。