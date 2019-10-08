“都别拦着，我要进军百老汇”（设计台词）

爱尔兰人预告





拥有112年历史的贝拉斯科剧院





《爱尔兰人》取材自纪实小说《听说你刷房子了》（I Heard You Paint Houses），讲述的是黑社会杀手“爱尔兰佬”弗兰克·谢兰的故事，书名是一句“黑话”，暗指职业杀手执行任务时血溅在墙上和地板上。





影片在纽约电影节首映后，烂番茄获得33个评论，新鲜度100%；在MTC的平均评分也高达92分，20个好评，0中评，0差评。以这种口碑来看，《爱尔兰人》很可能在颁奖季中大放异彩。











《爱尔兰人》片长3个半小时，和普通舞台剧长度接近了，该片会按照每周8场的标准百老汇演出时间表排映，于11月1日至12月1日在贝拉斯科剧院放映。该剧院1907年建立，拥有1016个座位，不知电影放映时座位数是否有调整。





影片将于11月27日在Netflix全球上线，为符合奥斯卡评选标准，它将在部分影院放映26天，其中也包括了这家百老汇剧院。