与以往犯罪警匪片警匪双方对立的形式不同，导演兼编剧冯志强作为经典犯罪警匪片代表符号杜琪峯的御用编剧之一，将平民引入三方对决，为影片带来全新的类型观感。





在此次发布的终极海报中，古天乐持枪立于画面边缘，神情冷峻。张继聪、宣萱、颜卓灵、姜皓文、薛凯琪、谭耀文、安志杰、李璨琛，八位主演依次向后排列，交织在一起的三方势力造型、神态各异，让影片的“案中案”更加神秘。





与以往犯罪警匪片警匪双方对立的形式不同，导演兼编剧冯志强作为经典犯罪警匪片代表符号杜琪峯的御用编剧之一，将平民引入三方对决，多线追凶的对立与交织制造出错综复杂的案件，为影片带来全新的类型观感。

























电影《犯罪现场》讲述了心狠手辣的犯罪团伙头目汪新元（古天乐 饰）与同伙在一场珠宝店抢劫案中造成多人伤亡。两个月后，他的同党被人割喉谋杀，惨死屋内。以分赃不均陷入内斗为由，警察将汪新元列为头号嫌疑人。随着小警官林法梁（张继聪饰）深入调查，发现案件真相并不简单。





古天乐在电影《犯罪现场》中，惊喜呈现了一个不太一样的反派。与一坏到底的反派角色不同，古天乐饰演的悍匪汪新元身上混杂着矛盾的性格。为了配合这样一位与众不同的“悍匪”，电影也选择了力求逼真的拍摄方式。闹市封街拍枪战、居民区楼下“搞爆炸”，全实景拍摄让不少影迷联想到杜琪峯代表的香港警匪黄金岁月。



