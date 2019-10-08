《一生有你》曝光电影同名推广曲，ONER组合青春献唱，这首曾经牵动一代人记忆的校园民谣歌曲被重新改编，赋予了活泼洋溢的青春气息。





重新改编后的歌曲整体风格活泼，小摇滚曲风更显欢快。岳岳、木子洋、灵超三位成员的声线完美配合，用温暖的歌声献唱经典，向观众传达了一份跨越时空的情感。ONER青春洋溢的演唱，再现了那些曾经闪着光的画面，但回忆却不再凄美伤感，反而增添了几分肆意和洒脱，让观众对即将上映的电影充满了期待。











从“水木年华”到“ONER”，这是青春的延续。 “多少人曾在你生命中来了又还，可这一生有你我都陪在你身边。” 无论在何时唱起这首歌，都会让人记起那段难以忘怀的记忆。电影《一生有你》就是导演卢庚戌为了致敬那段青春里的珍贵记忆，结合自己的亲身经历所创作的。这部电影将呈现给观众的，是曾经属于我们相似无差的青春印记。





据悉，电影《一生有你》已定档于2019年11月1日正式登陆全国各大院线。