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《一生有你》曝光电影同名推广曲

ONER组合献唱经典 卢庚戌执导徐娇领衔主演

2019-10-08 09:52:02 来源：Mtime时光网

《一生有你》曝光电影同名推广曲，ONER组合青春献唱，这首曾经牵动一代人记忆的校园民谣歌曲被重新改编，赋予了活泼洋溢的青春气息。
       

ONER青春献唱《一生有你》电影同名推广曲

时光网讯卢庚戌执导，徐娇谢彬彬晏紫东、SNH48黄婷婷、吕绍聪金志文联袂主演的电影《一生有你》将于11月1日全国上映，影片今日发布了电影同名推广曲《一生有你》，由人气偶像组合ONER（成员：岳岳、木子洋、灵超）青春献唱，已于各大音乐平台上线。这首曾经牵动一代人记忆的校园民谣歌曲被ONER重新改编，赋予了活泼洋溢的青春气息。
 
       电影《一生有你》改编自经典同名歌曲，讲述了水木大学建筑系男生欧洋与外语系女生方瑶的一段校园爱情故事。适逢水木年华版《一生有你》发行18周年，人气偶像组合ONER受电影《一生有你》导演卢庚戌的邀请，演唱了电影的同名推广曲。

       重新改编后的歌曲整体风格活泼，小摇滚曲风更显欢快。岳岳、木子洋、灵超三位成员的声线完美配合，用温暖的歌声献唱经典，向观众传达了一份跨越时空的情感。ONER青春洋溢的演唱，再现了那些曾经闪着光的画面，但回忆却不再凄美伤感，反而增添了几分肆意和洒脱，让观众对即将上映的电影充满了期待。



       从“水木年华”到“ONER”，这是青春的延续。 “多少人曾在你生命中来了又还，可这一生有你我都陪在你身边。” 无论在何时唱起这首歌，都会让人记起那段难以忘怀的记忆。电影《一生有你》就是导演卢庚戌为了致敬那段青春里的珍贵记忆，结合自己的亲身经历所创作的。这部电影将呈现给观众的，是曾经属于我们相似无差的青春印记。

       据悉，电影《一生有你》已定档于2019年11月1日正式登陆全国各大院线。

   编辑：隐饮

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关键词： 一生有你
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一生有你

一生有你 (2019)

0.0

导演：卢庚戌

主演：徐娇 谢彬彬

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