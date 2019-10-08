IMAX国庆档票房创新纪录，三部国庆档献礼巨制助推IMAX国庆期间票房劲收1.05亿人民币，较2018年同比增长164%。

时光网讯 IMAX国庆档票房创下新纪录。在三部国产巨制《我和我的祖国》、《中国机长》和《攀登者》的强力助推下，IMAX中国10月1日到7日国庆黄金周期间，在内地超过640家影院创下预估约1.05亿人民币（1480万美元）的票房佳绩。









这一成绩不仅标志着IMAX中国在国庆档期间创下的历史最高票房纪录，更比2018年同期增长164%，高于大盘约128% 的同比增长幅度。此外，凭借强劲表现，IMAX中国力创多个新纪录，包括国庆档最高观影人次，以及IMAX国庆档票房首次突破1亿人民币大关。





《中国机长》IMAX版专属海报 IMAX中国首席执行官陈建德先生表示：“我们为IMAX以优异的票房表现助力国庆档感到振奋，同时要衷心祝贺我们的长期合作伙伴华夏电影、博纳影业和上海电影集团所取得的票房成功。我相信这次破纪录的票房表现和观影人次不仅再一次凸显了IMAX的品牌实力，也体现了整个行业的强劲势头。”





截至10月7日， IMAX中国大陆影院2019年至今的总票房约为22.5亿人民币，较2018年同期增长30%。国庆假期后，除了将继续放映的三部国庆档影片，《双子杀手》、《沉睡魔咒2》、《好莱坞往事》和《天气之子》等一系列佳作也将陆续登陆IMAX影院，以精彩片单延续今年的强劲势头。

编辑：隐饮