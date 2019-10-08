网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

IMAX国庆档票房创新纪录报收1.05亿

历史首次突破亿元大关 较去年同比增长164%

2019-10-08 10:03:00 来源：Mtime时光网

IMAX国庆档票房创新纪录，三部国庆档献礼巨制助推IMAX国庆期间票房劲收1.05亿人民币，较2018年同比增长164%。
      时光网讯 IMAX国庆档票房创下新纪录。在三部国产巨制《我和我的祖国》、《中国机长》和《攀登者》的强力助推下，IMAX中国10月1日到7日国庆黄金周期间，在内地超过640家影院创下预估约1.05亿人民币（1480万美元）的票房佳绩。


       这一成绩不仅标志着IMAX中国在国庆档期间创下的历史最高票房纪录，更比2018年同期增长164%，高于大盘约128% 的同比增长幅度。此外，凭借强劲表现，IMAX中国力创多个新纪录，包括国庆档最高观影人次，以及IMAX国庆档票房首次突破1亿人民币大关。 

       

《中国机长》IMAX版专属海报

IMAX中国首席执行官陈建德先生表示：“我们为IMAX以优异的票房表现助力国庆档感到振奋，同时要衷心祝贺我们的长期合作伙伴华夏电影、博纳影业和上海电影集团所取得的票房成功。我相信这次破纪录的票房表现和观影人次不仅再一次凸显了IMAX的品牌实力，也体现了整个行业的强劲势头。”

        截至10月7日， IMAX中国大陆影院2019年至今的总票房约为22.5亿人民币，较2018年同期增长30%。国庆假期后，除了将继续放映的三部国庆档影片，《双子杀手》、《沉睡魔咒2》、《好莱坞往事》和《天气之子》等一系列佳作也将陆续登陆IMAX影院，以精彩片单延续今年的强劲势头。

   编辑：隐饮

关键词： IMAX
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

我和我的祖国

我和我的祖国 (2019)

7.9

导演：陈凯歌

主演：黄渤 张译

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

马丁斯科塞斯批评漫威电影"不是电影"

《银护》导演古恩回应：伤心，没看就批评

《愤怒的公牛》《无间行者》《华尔街之狼》的导演马丁·..
2

不要让“珠峰绝恋”毁掉《攀登者》

它背后的真实故事远比电影更精彩

谁能成为英雄，谁会被历史铭记，也许是命运的安排，抑或..
3

《小丑》刚上映就打破10项票房纪录！

最强10月开画电影 成绩比肩《正义联盟》

6
看看《小丑》已经创造的纪录。
4

DC大片"猛禽小队"首曝中字正式预告

致敬玛丽莲梦露 哈莉奎茵分手后大杀四方

视觉盛宴！正式预告哈莉奎茵造型百变，大杀四方。
5

《中国机长》票房反超《我和我的祖国》

大盘连续6天破5亿 年度票房同比增长8亿

《中国机长》昨日报收2.43亿，以微弱的优势反超《我和我..

查看更多