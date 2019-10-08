无论那一年，那一天，那一刻。你在哪里，在谁的身边，在经历什么，都可以来到耀莱成龙影城五棵松店打卡“光影之路”展，为你还原出鲜活真实的历史瞬间。









本次空间展活动以“光影七十年，共筑强国梦”为主题，分为“历史瞬间，全民记忆”、“时光之影，经典重燃”和“镜头定格珍贵，光影共叙历史”三大版块，内容上涵盖新中国70年发展大事记、中国电影之路的发展和电影媒介的演变三个维度，并结合影城地貌和复古老物件做场景包装，以多媒体的形式打造了一个可触摸、可感知的体验空间，立体化展现《我和我的祖国》中提及的开国大典前夜、原子弹爆炸成功、1984年女排夺冠、1997年香港回归、北京2008奥运会开幕式、神舟十一号飞船返回舱着陆成功及纪念抗战胜利70周年阅兵式等七大历史性经典瞬间。





共享历史瞬间，唤醒全民记忆





“中华人民共和国，中央人民政府，今天成立了！”“1964年10月16日，15时，轰动全世界的时刻，终于来到了，三二一，起爆！”“扣球！15比9胜了第三局。中国女子排球队夺得了第二十三届奥运会女子排球赛的冠军！”“全世界的目光都聚焦香港，7月1号，这个我们期待已久的日子正向我们走来！”“10、9、8、7、6……每一次光影数字的更迭，都预示着北京奥运的分秒临近！”“洞幺感觉良好，洞两感觉良好，神州十一号报告，已顺利返回！”…… 一代代人记忆中闪闪发光的瞬间仿若历历在目。从1949年到2019年，时光如水，岁月如梭，我们的祖国从落后到富强，从贫穷到辉煌，一次又一次成为世界瞩目的焦点。今年10月1日，是新中国的第70个生日。70年峥嵘岁月，70年风雨征程，我们的祖国在辛勤汗水的浇灌下，愈发蓬勃美丽。一个个高光时刻，记录着中国人的骄傲与自豪。





由华夏电影发行有限责任公司出品，文投控股联合出品，陈凯歌、张一白、管虎、薛晓路、徐峥、宁浩、文牧野联合执导。七位导演分别取材新中国成立70周年以来，祖国经历的无数个历史性经典瞬间。讲述普通人与国家之间息息相关密不可分的动人故事。时代潮流浩浩荡荡，每个小人物终有自己的流向，潮水奔涌不息，激起一层又一层的浪花。耀莱成龙影城围绕电影《我和我的祖国》中呈现的七大历史瞬间，以复古画报、斑驳的红墙、标语、旧报纸、资料片等形式，聚焦大时代大事件下，书写着小人物和国家之间看似遥远实则密切的关联，唤醒全球华人共同回忆。





漫步时光之影，红色经典重燃





新中国走过的70年，也是中国电影砥砺前行、蓬勃发展的70年。回溯中国电影与新中国共同走过的70年，每一个重要时间节点，电影人都会用光影的方式致敬祖国。从新中国第一部电影《桥》 ，到“十七年时期”的《红色娘子军》 《南征北战》 《英雄儿女》 《林则徐》 《林家铺子》 《早春二月》等佳作，到改革开放之后“第四代”导演创作的《城南旧事》 《邻居》《本命年》等影片、“第五代”导演创作的《黄土地》 《红高粱》 《秋菊打官司》 《霸王别姬》等作品，再到电影全面产业化后相继上映的《英雄》 《红海行动》 《流浪地球》 《十八洞村》等电影。这一次，他们凝聚力量献上了一份厚重的“礼物”：陈凯歌、张一白、管虎、薛晓路、徐峥、宁浩、文牧野七位不同代际的导演，从共和国恢弘的历史中选取了7个具有代表性的瞬间，以平凡人的视角向观众传递最真切的情感。





新中国成立70年来，中国诞生了无数表达家国情怀的经典影片，每个时代都有新的艺术特质与美学特征，中国电影的创作始终与国家、社会和人民紧密相连、一路同行。电影院作为视听内容的主要渠道和阵地，耀莱成龙影城积极响应号召，发起“用电影抵抗遗忘”红色经典影片专场观影活动。活动以《红色娘子军》《红河谷》《周恩来回延安》等影片为纽带向经典致敬，为建国70周年献礼。





镜头定格珍贵，光影共叙历史





新中国成立以来，文化领域百花齐放，国家文化软实力和影响力大幅提升。过去，孩子们守住放映员的必经之路，伸长脖子等待放映机徐徐而来。在那些燥热或清凉的夏夜，早早的就占位子，搬凳子，大石头，白色幕布成为全村的中心，小广场上的人流，一直挤到树上……





从扯块幕布露天放映电影到琳琅满目的现代化电影院，从父母“牙缝里省出来”的第一台黑白电视机中播放的《渴望》到街头录像厅循环播放的《少林寺》再到戴着3D眼镜躺在影院里观看的特效大片，观看展出的热心观众激动表示“以前看一个歌舞剧、话剧、演唱会或是电影，都经常是要跑出去的，现在我们在家门口就已经有那种高大上的大剧院，各种剧类型也非常的丰富了。”新时代里，多元文化，气象万千。共产党人步履坚实、逐梦前行，向人民和历史交出优异成绩单。





从解决温饱到品天下美食，从凭票供应到全球网购，从草棚筒子楼到公寓新社区，从皮影戏、拉洋片到杜比巨幕影厅……变化既细致入微，又翻天覆地。





走进耀莱成龙影城五棵松店的“光影七十年，共筑强国梦”沉浸式光影之路空间主题展，仿佛穿越了整个70年：小形广场霓虹灯闪烁，老电视、老式二八自行车、复古海报、上世纪的广告画及7大历史瞬间广播......你可以听到、看到各种历史，耀莱成龙影城此次活动的目的是希望用年轻人独特的视角去看待和感受祖国70年的发展变化，让怀旧的观众能够找到旧时的乐趣，让年轻的观众体会时代变迁。





7位导演合力打造，重现新中国成立70年难以忘怀的7个历史瞬间。耀莱成龙影城“光影七十年，共筑强国梦”主题展将于电影《我和我的祖国》2019年9月30日与全国观众见面。无论那一年，那一天，那一刻。你在哪里，在谁的身边，在经历什么，都可以来到耀莱成龙影城五棵松店打卡“光影之路”展，为你还原出鲜活真实的历史瞬间。





编辑：汀