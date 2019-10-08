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《航海王：狂热行动》曝态度版海报

开播20周年纪念剧场版 信念不改伙伴依旧

2019-10-08 11:34:43 来源：Mtime时光网

《航海王：狂热行动》曝光态度版海报，以二十周年为主题，以书法与人物关键词相结合，道出了草帽一伙一路走来的野心与坚持，该片将在10月18日国内上映。
       

《航海王：狂热行动》态度版海报-伙伴

时光网讯尾田荣一郎监制，田中真弓冈村明美中井和哉山口胜平平田广明大谷育江山口由里子矢尾一树长岛雄一等动画原版配音阵容全员加盟，倾情献声演绎的《航海王》开播20周年纪念剧场版——《航海王：狂热行动》确定于10月18日国内上映。

       该片今日发布一组了“态度版”角色海报，以每个角色的代表色作为笔触，书写出影响了无数漫迷的“航海精神”。“态度版”角色海报以二十周年为主题，采用遒劲有力的书法与人物关键词相结合的形式，道出了草帽一伙一路走来的野心与坚持。

       在海报中，九位主要人物分别代表了伙伴、信念、突破、希望、冒险、梦想、勇气、征服以及约定，这些关键词都来源于各自的经典台词，象征着他们坚持不变的信仰。对于路飞而言，伙伴就是力量，一句“我的船上没有手下，只有伙伴”，让草帽一伙聚在一起，走过了二十个年头。

       

《航海王：狂热行动》态度版海报-冒险

罗宾那句声嘶力竭的“我想活下去”，使她带着希望踏上了征服海洋的征途；佐罗因为“绝对不会再输”的信念，一路成长，成为了更好的自己。这些航海精神不仅激励着草帽一伙勇往直前，也鼓舞着每一位努力在平凡生活中发光的普通人，不要停下前进的步伐。

       截止到今年，《航海王》动画已经开播整整二十周年了。对于粉丝而言，《航海王:狂热行动》的上映并不是一次普通的剧场版动画上映，而是对二十年来所有成长、梦想、陪伴和青春的回顾。《航海王：狂热行动》让万千海迷拥有了一个致敬青春的机会，更像是一个不离不弃的朋友，陪伴大家走过了二十年的漫长旅程。

       电影此前于海外上映时便收获了一众影迷的大力支持，日本上映首日，观影人数更是高达35.6万，位列日本2019年上映电影首日观影人数第一位！《航海王：狂热行动》口碑票房双丰收的海外表现着实令内地影迷更添期待。

       《航海王：狂热行动》10月18日在中国内地上映。








   编辑：隐饮

关键词： 航海王：狂热行动
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