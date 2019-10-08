《航海王：狂热行动》曝光态度版海报，以二十周年为主题，以书法与人物关键词相结合，道出了草帽一伙一路走来的野心与坚持，该片将在10月18日国内上映。





该片今日发布一组了“态度版”角色海报，以每个角色的代表色作为笔触，书写出影响了无数漫迷的“航海精神”。“态度版”角色海报以二十周年为主题，采用遒劲有力的书法与人物关键词相结合的形式，道出了草帽一伙一路走来的野心与坚持。





在海报中，九位主要人物分别代表了伙伴、信念、突破、希望、冒险、梦想、勇气、征服以及约定，这些关键词都来源于各自的经典台词，象征着他们坚持不变的信仰。对于路飞而言，伙伴就是力量，一句“我的船上没有手下，只有伙伴”，让草帽一伙聚在一起，走过了二十个年头。





《航海王：狂热行动》态度版海报-冒险 罗宾那句声嘶力竭的“我想活下去”，使她带着希望踏上了征服海洋的征途；佐罗因为“绝对不会再输”的信念，一路成长，成为了更好的自己。这些航海精神不仅激励着草帽一伙勇往直前，也鼓舞着每一位努力在平凡生活中发光的普通人，不要停下前进的步伐。





截止到今年，《航海王》动画已经开播整整二十周年了。对于粉丝而言，《航海王:狂热行动》的上映并不是一次普通的剧场版动画上映，而是对二十年来所有成长、梦想、陪伴和青春的回顾。《航海王：狂热行动》让万千海迷拥有了一个致敬青春的机会，更像是一个不离不弃的朋友，陪伴大家走过了二十年的漫长旅程。





电影此前于海外上映时便收获了一众影迷的大力支持，日本上映首日，观影人数更是高达35.6万，位列日本2019年上映电影首日观影人数第一位！《航海王：狂热行动》口碑票房双丰收的海外表现着实令内地影迷更添期待。





《航海王：狂热行动》10月18日在中国内地上映。

































编辑：隐饮