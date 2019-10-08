漫威无限宇宙传奇预告

MCU的23部电影在全球市场总共收割了226亿美元的惊人票房。漫威影业近日决定将把23部电影4K超高清蓝光碟打包发行，这套漫威无限传奇宇宙珍藏碟的封面设计同时曝光，由艺术家马特弗格森创作。