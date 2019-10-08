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漫威无限传奇宇宙23部电影打包发行套碟

全新海报设计曝光 配置豪华定价近4000元

2019-10-08 16:47:26 来源：Mtime时光网

漫威无限传奇宇宙豪华套装碟封面设计曝光。
　　时光网讯《钢铁侠》《雷神》《美国队长》到《复仇者联盟4》与《蜘蛛侠：英雄远征》，漫威影业将他们历时11年打造的23部超级英雄电影合称为“无限传奇”宇宙。

漫威无限宇宙传奇预告

　　MCU的23部电影在全球市场总共收割了226亿美元的惊人票房。漫威影业近日决定将把23部电影4K超高清蓝光碟打包发行，这套漫威无限传奇宇宙珍藏碟的封面设计同时曝光，由艺术家马特弗格森创作。


　　据悉，每部影片都会配有特制艺术卡片，套装的价格和内容一样豪华，高达550美元（约3923元）。



   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 漫威 MCU
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