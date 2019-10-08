陈凯歌、李少红、赵薇、郭敬明四位导演将作为“主角”，呈现在节目中对演员打磨，以及对影视作品掌控的全程。此外，50位实力演员也将聚集，角逐2019年度《演员请就位》“最佳演员”的称号。

不同于以往演技类综艺中倾向性选择“演员”作为节目评委的常规操作，这一次，《演员请就位》将审评表演的重任交到了专业导演的手中，而担此重任的正是陈凯歌、李少红、赵薇、郭敬明。众除了对演技部分进行评点，大到剧本的改编斟酌、场景灯光的布局设置，小到演员微表情的洞察调整甚至是走位设计，导演们都将带领观众审视节目中的每一个环节。





除了导演的专业加持，在《演员请就位》中，观众还可以看到演技类综艺史上高规格的场景搭建。节目组悉心构建“影立方”，1：1还原剧本中的所有陈设之余，甚至可以在几分钟内实现舞台切换。





除此之外，《演员请就位》在制作中创造性地聚焦幕后真实，呈现影视作品从前期拍摄到后期成品的完整工业制作链条：从演员表演，到脚本设计，再到镜头灯光调度，甚至包括拟音，《演员请就位》每一个场景都倾注着节目组工作人员的心血。













最新释出的预告短片中，陈凯歌导演直言“电影是细节的艺术，细节的力量无与伦比。所有细节的具体指向并不是细节本身，而是高于细节的那一点东西。当这一点东西出现的时候，感动就发生了。”此外，更有李少红导演犀利点评直戳演员痛点“你并没有与对手真正的交流。”













不仅如此，50名优秀演员更是需要在节目设置的重重关卡下接受来自导演和观众的高标准考核，以此角逐2019年度《演员请就位》“最佳演员”的称号。





演员开始分组对抗，在进组的过程中，赵薇组“大女主”扎堆，让赵薇本人也忍不住自我打趣“我的戏出女孩”；备受关注的明道与阿娇立志打破标签，迎接挑战，出场发言受到全场瞩目。