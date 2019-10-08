网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

吴京谈《攀登者》“做吃螃蟹的人”直面争议

坦言:上映伊始我有点困惑,仍在努力二次冲顶

2019-10-08 16:07:26 来源：Mtime时光网

吴京表示：“其实上映后一开始我有点困惑，但随着这一路从北到南，我们去见到更多观众听到更多真实的声音，这些声音让我们更加有信心。我们仍然在努力二次冲顶。”
　　时光网讯   10月7日，电影《攀登者》在经历了前面四站路演后，来到了最后一站长沙。由李仁港导演带队，吴京张译井柏然胡歌组成的“攀登男团”当天还出席了长沙媒体见面会。对于片中情感线的争议之声，四位主演也直面回应。

　　恰逢路演收官当天是重阳佳节，总结五天路演期间和观众的互动，吴京表示：“其实上映后一开始我有点困惑，但随着这一路从北到南，我们去见到更多观众听到更多真实的声音，这些声音让我们更加有信心。我们仍然在努力二次冲顶。” 



　　谈及影片，吴京表示：“在过程中我们经历了很多故事、困难，我们拿出来了最大的诚意，对于我来讲这本身就是一种成功。我是一个喜欢第一个吃螃蟹的人，不知道怎么去吃，自己创造一种新吃的方法才好玩才有意思。”

　　导演李仁港也表示：“从美术方面，在这次是走写实的风格。道具、衣服、大本营的设计，都是按照那个年代尽量1：1取景的。这也是我跟团队一开始说的。想拍摄一部有中国特色的登山冒险类型影片，首先从还原上要做到精准。”

　　自该片上映以来，对于影片中情感线的部分多少都有一些争议。张译表示：“我在片中没有感情线，所以我更客观。我记得之前路演中一位60后的姐姐，她自己经历过那个年代的情感体验、感同身受，她的话让我相信片中的情感线是真实有力量的。”




　　片中同样没有感情线的胡歌也阐述了自己对于两段爱情的理解：“除了张译哥刚刚说的牺牲之外。所有的攀登者都是英雄，但是英雄也是人，是人就有情感。那个年代的人支撑他们的是什么？一个是国家荣誉，第二个是信仰的力量、信念的力量，第三个是情感的支持。”

　　截止10月7日，电影《攀登者》票房已经突破8.2亿。片方也发布了一支“高光时刻”的路演视频，记录了从北到南一路上观众的反应。

   编辑：hello王小羊

关键词： 吴京 攀登者 争议
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

攀登者

攀登者 (2019)

6.9

导演：李仁港

主演：吴京 章子怡

在线播放

吴京

吴京

Jing Wu

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

张译

张译

Yi Zhang

职业：演员

查看影人作品  >

井柏然

井柏然

Boran Jing

职业：演员

查看影人作品  >

胡歌

胡歌

Hugh

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

马丁斯科塞斯批评漫威电影"不是电影"

《银护》导演古恩回应：伤心，没看就批评

《愤怒的公牛》《无间行者》《华尔街之狼》的导演马丁·..
2

不要让“珠峰绝恋”毁掉《攀登者》

它背后的真实故事远比电影更精彩

谁能成为英雄，谁会被历史铭记，也许是命运的安排，抑或..
3

《小丑》刚上映就打破10项票房纪录！

最强10月开画电影 成绩比肩《正义联盟》

6
看看《小丑》已经创造的纪录。
4

DC大片"猛禽小队"首曝中字正式预告

致敬玛丽莲梦露 哈莉奎茵分手后大杀四方

视觉盛宴！正式预告哈莉奎茵造型百变，大杀四方。
5

《中国机长》票房反超《我和我的祖国》

大盘连续6天破5亿 年度票房同比增长8亿

《中国机长》昨日报收2.43亿，以微弱的优势反超《我和我..

查看更多