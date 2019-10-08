吴京表示：“其实上映后一开始我有点困惑，但随着这一路从北到南，我们去见到更多观众听到更多真实的声音，这些声音让我们更加有信心。我们仍然在努力二次冲顶。”





恰逢路演收官当天是重阳佳节，总结五天路演期间和观众的互动，吴京表示：“其实上映后一开始我有点困惑，但随着这一路从北到南，我们去见到更多观众听到更多真实的声音，这些声音让我们更加有信心。我们仍然在努力二次冲顶。”











谈及影片，吴京表示：“在过程中我们经历了很多故事、困难，我们拿出来了最大的诚意，对于我来讲这本身就是一种成功。我是一个喜欢第一个吃螃蟹的人，不知道怎么去吃，自己创造一种新吃的方法才好玩才有意思。”





导演李仁港也表示：“从美术方面，在这次是走写实的风格。道具、衣服、大本营的设计，都是按照那个年代尽量1：1取景的。这也是我跟团队一开始说的。想拍摄一部有中国特色的登山冒险类型影片，首先从还原上要做到精准。”





自该片上映以来，对于影片中情感线的部分多少都有一些争议。张译表示：“我在片中没有感情线，所以我更客观。我记得之前路演中一位60后的姐姐，她自己经历过那个年代的情感体验、感同身受，她的话让我相信片中的情感线是真实有力量的。”













片中同样没有感情线的胡歌也阐述了自己对于两段爱情的理解：“除了张译哥刚刚说的牺牲之外。所有的攀登者都是英雄，但是英雄也是人，是人就有情感。那个年代的人支撑他们的是什么？一个是国家荣誉，第二个是信仰的力量、信念的力量，第三个是情感的支持。”





截止10月7日，电影《攀登者》票房已经突破8.2亿。片方也发布了一支“高光时刻”的路演视频，记录了从北到南一路上观众的反应。

编辑：hello王小羊