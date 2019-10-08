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贾樟柯详解2019平遥国际电影展亮点

张艺谋谢飞张译小田切让 众明星将齐聚平遥

2019-10-08 16:22:58 来源：Mtime时光网

平遥国际电影展创始人贾樟柯详解本届影展亮点，影展一共将展映来自全球27个国家和地区的54部电影。今年会有包括张艺谋、谢飞、陈冲、张译以及日本明星小田切让、三吉彩花等多位影人齐聚平遥。
       时光网讯 10月8日，平遥国际电影展创始人贾樟柯，在平遥电影宫向记者详解2019第三届平遥国际电影展的精彩亮点，深度介绍本届电影展策展及筹备情况。



       “这是一届可以‘带回家’的电影展，一届向所有人开放的电影展，一届内容超级‘新鲜’的电影展，”贾樟柯说。他表示，平遥国际电影展距离百姓生活很近，主要是为观众、为专业人士服务。“我希望本地百姓都能来参与平遥国际电影展，体验这个自家门口的、新鲜多元的电影展。”

       

平遥国际电影展创始人 贾樟柯

第三届平遥国际电影展一共将展映来自全球27个国家和地区的54部电影。值得一提的是，第三届平遥国际电影展影片“新鲜度”进一步提升，除了两部特别放映影片以外，正式入选官方单元的影片有55.8%的影片为全球首映，75%的影片为亚洲首映，中国内地首映比例则达到100%。因此，观众在平遥国际电影展看到的将是本年度最新的影片。

       除了“最新鲜”之外，还有“最多元”，平遥国际电影展展映影片不仅有年轻新锐导演的最新电影，还包括在院线里看不到的大师作品及多元的类型影片，其中既有印度体育题材宝莱坞大片、日本恐怖片，也有南美警匪片、中国传统戏剧影片。
 
       

平遥国际电影展创始人贾樟柯

今年平遥国际电影展的主题是“大家和大家”，前一个大家是指电影大师，后一个大家是指大众，包括影迷、市民以及乡亲。“大家和大家”这个主题可以说延续了平遥国际电影展亲近民众的策展思路，为普通人提供了与“大家”相遇相会、近距离接触的机会。

       跟往年一样，今年会有多位重量级电影工作者莅临平遥，包括张艺谋、谢飞、陈冲、张译、王学兵等，同时也有深受民众喜爱的明星，包括日本偶像明星小田切让、刚刚出演周杰伦MV《说好不哭》的日本演员三吉彩花等等。在平遥电影宫，你可能可以随时见到这些电影工作者。

       第三届平遥国际电影展中，山西元素更加突出，本地观众能在这里能看到更多自己身边的电影创作者。即将于10月17日进行全球首映的金砖国家第三部合作影片《邻里》将是今年平遥国际电影展的一大亮点，届时五国导演将集体在山西亮相。这部影片由山西本土公司出品，这也意味着《邻里》是从山西出发的。

       今年将有五部山西本土制作电影在平遥集中进行全球首映，它们包括入围“从山西出发”单元的《巴铁女孩》《迟来的告白》《最佳导演》《枣儿谣》和《父亲啊父亲》。这些影片多以山西特色本土文化为背景叙事，将山西故事通过电影的方式在山西平遥向世界传播。

       第三届平遥国际电影展设有8场高质量的学术活动，这些学术活动对于观众开拓电影眼界、增长电影知识非常有帮助，比如第三届平遥国际电影展青年导师、导演谢飞将以“致青年”为主题进行一场大师班，导演张艺谋将开展主题为“为了电影的每一秒”的主题大师班。

       此外南美最杰出的电影人之一克莱伯·门多萨、国际知名电影人陈冲、著名制片人施南生、日本导演清水崇等诸多资深国际电影人士，将在平遥国际电影展针对电影市场、技术、发展等课题向大家进行深度的经验分享。
 

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 平遥国际电影展 贾樟柯
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