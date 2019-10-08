



“说实话，我当初没想到漫威电影会发展到这个样子，像只巨大的九头蛇”“导演说漫威电影很像主题公园，这是他的观点，但其实电影也都是在影院中上映的，就像说The Howard Stern Show不是电台节目一样，不过我很欣赏他的观点，”唐尼继续补充解释“因为我认为，就像任何事情一样，我们需要所有不同的视角，这样我们关注到了核心问题才能继续向前”。





唐尼做客The Howard Stern Show





唐尼表示自己并没有因为斯科塞斯的言论感到被冒犯，此外唐尼还认为马丁斯科塞斯的言论并不是出于嫉妒。并且强调“他可是马丁斯科塞斯！”，





唐尼说，“关于像漫威这样的超英电影对于整个电影艺术的影响有很多说法看法，如果认为这种电影就是冲击诋毁了电影艺术，就是‘麻烦问题’的存在，那我很愿意成为‘麻烦问题’中的一员。当你像头野兽一样横冲直撞闯进来，并且打破行业竞争，这就很厉害了。”



