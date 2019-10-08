时光网讯
关于马丁·斯科塞斯
评价＂漫威电影不能称之为电影＂的言论还在持续发酵，越来越多漫威电影主创做出回应，最近的则是10月7日小罗伯特·唐尼
做客The Howard Stern Show，在节目中回应称很欣赏马丁·斯科塞斯
导演的观点。
“说实话，我当初没想到漫威电影会发展到这个样子，像只巨大的九头蛇”“导演说漫威电影很像主题公园，这是他的观点，但其实电影也都是在影院中上映的，就像说The Howard Stern Show不是电台节目一样，不过我很欣赏他的观点，”唐尼继续补充解释“因为我认为，就像任何事情一样，我们需要所有不同的视角，这样我们关注到了核心问题才能继续向前”。
唐尼做客The Howard Stern Show
唐尼表示自己并没有因为斯科塞斯的言论感到被冒犯，此外唐尼还认为马丁斯科塞斯的言论并不是出于嫉妒。并且强调“他可是马丁斯科塞斯！”，
唐尼说，“关于像漫威这样的超英电影对于整个电影艺术的影响有很多说法看法，如果认为这种电影就是冲击诋毁了电影艺术，就是‘麻烦问题’的存在，那我很愿意成为‘麻烦问题’中的一员。当你像头野兽一样横冲直撞闯进来，并且打破行业竞争，这就很厉害了。”
近日马丁·斯科塞斯在接受《帝国》杂志专访时，直言不讳地说道：“漫威电影不能称之为电影（原话cinema），更像是主题公园的产品。我尝试过看漫威电影，但看不下去，我觉得漫威电影不是电影。虽然漫威电影制作精良，演员也非常用心，但还是很像在主题公园看的影像。电影应该是演员努力去传达情感和心灵感受的作品。”
在唐尼之前，已经有大批漫威电影创作者回应了马丁斯科塞斯的观点，最早做出回应的是《银河护卫队》
的导演詹姆斯·古恩
，他表示：“马丁·斯科塞斯是最爱的五个在世的电影导演之一，他早年的影片《基督的最后诱惑》曾引发广泛的抗议，很多人没看就批评这部电影，我当时很生气，也反对没看片就批评。我现在很伤心，他在同样的方式批评我们的电影。不过，我仍然会一直喜欢马丁的电影作品。”
出席活动的“局长”塞缪尔·杰克逊
被记者问看法，他回答道：“就像说兔八哥一点都不搞笑。电影就是电影。也不是每个人都喜欢他（斯科塞斯）拍的电影。我恰好喜欢，但不是每个人都喜欢。很多意大利裔美国人都不喜欢他把他们拍成那样。每个人都有自己的看法，这OK。这些看法不妨碍大家继续拍电影。”
“星云”凯伦·吉兰
回应称：“我可以确定地说，漫威电影是电影
。电影是用视觉讲故事的。”
“这里（《银河护卫队》
）充满了心灵的力量，也注入了詹姆斯古恩的灵魂。他注入了很多自己的个性、他的幽默感...这充分体现了他作为一个人是谁，因此这非常电影化。他是艺术家。”吉兰说道。