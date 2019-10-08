唐德影视将于12月31日之前将《赢天下》原定主要演员在该剧中的镜头修改为由天猫技术另行确认的一线演员出演的镜头，花费将超6000万。











唐德影视今日（10月8日）发布“关于签署重大合同补充协议的公告”，宣布与“天猫技术”签署了《电视剧<赢天下>信息网络传播权采购协议之补充协议二》。





公告显示，唐德影视“承诺在2019年12月31日之前采取包括但不限于：重新布景拍摄、技术手段、重新配音等将该剧原定主要演员在该剧中的镜头修改为由天猫技术另行确认的一线演员出演的镜头，并确保该剧整体的观赏度、完整度及艺术表达不受影响，由此新增的修改费用由公司承担，前述用于该剧修改所支出的费用应不低于 6,000 万元（且已含重新聘用演员所需费用）。”





另外，公告中还表明，唐德影视要“确保该剧修改完毕后，在2020年3月31日前向天猫技术交付已获得国家广电主管部门审批通过并准予在中国大陆地区的电视台卫星频道、互联网进行播出的该剧修改后成片母带。



《》2017年11月曝光的首支预告片

如在2020年3月31日前，公司已促使该剧获得国家广电主管部门审批通过并准予播出，但因天猫技术原因未能安排该剧在2021年4月1日前在天猫技术指定媒体进行播出的，则2021年4月1日后公司不再承担播出保证义务，但公司应尽全力协助进行沟通、协调和报审（如需要）。”





“但如果截止至2020年3月31日，唐德影视仍未能按本补充协议约定完成该剧修改并取得广电主管部门审批通过准予在卫视及互联网进行播出的，天猫技术有权解除原协议、补充协议一、本补充协议。唐德影视应在天猫技术发出解除通知后 10 个工作日内返还天猫技术已支付的该剧全部费用并按该剧授权费用总额的 30%向天猫技术承担违约责任。”





同时，唐德影视也在公告中确认，授予天猫技术的该剧著作权由“中国大陆地区独家信息网络传播权”变更为“该剧全球、永久、独占的全媒体播放权及其转授权、维权权利。即自本补充协议签署之日起该剧全部全媒体播放权归天猫技术所有。











《赢天下》原本计划在2018年初播出，但2018年3月在剧中扮演“嬴政”的高云翔在澳洲爆出性侵案丑闻（该案件目前仍在审理当中），为了保证该剧顺利播出，片方请来李晨顶替高云翔补拍男主戏份，但就在高云翔案发两个月后，范冰冰也陷入了税务风波，导致《赢天下》的播出变得遥遥无期。





唐德影视“关于签署重大合同补充协议的公告”













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