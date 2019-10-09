法国选送拉德·利执导的电影《悲惨世界》申奥，该片曾入围今年戛纳电影节主竞赛单元并获得评审团奖。影片是在和女同电影《燃烧女子的肖像》和爱娃·格林主演新片《比邻星》的竞争中胜出的。

聚焦LGBT并斩获戛纳最佳编剧、同志金棕榈奖的《燃烧女子的肖像》此前也呼声极高，但由于该片与《寄生虫》的北美发行商都是Neon，Neon已决定主推《寄生虫》。而《悲惨世界》背后的发行商是亚马逊，冲奥希望更大。

《悲惨世界》讲述当代三个警察深入巴黎多族群混居的社区后，因各种矛盾使得多方势力卷入，最后发展成以暴制暴、不断升级的冲突。影片作为导演的长片处女作完成度很高也很有力量。

