第92届奥斯卡最佳国际影片前瞻
《哪吒》冲奥对手多 韩片《寄生虫》或创造历史
《哪吒》冲击奥斯卡，需要和哪些强片PK？→
2019-10-09 08:43:28 来源：Mtime时光网
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导语
进入秋季档，奥斯卡颁奖季的气氛逐渐升温，各国选送角逐奥斯卡外语片奖的电影现已全部敲定。
今年4月，奥斯卡学院奖理事会作出决定，将原有的“外语片”（Foreign Language Film）奖项更改为“国际影片”(International Feature Film)奖。虽然名字改了，但奖项性质没有变，还是指非美国主要制片、非英语对白为主的长片电影。动画和纪录片同样具有评选资格。
各个国家、地区每年只有一个的申报资格，总会成为影迷津津乐道的话题，看看今年都有哪些“选手”已就位！
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中国内地《哪吒之魔童降世》
中国内地选送《哪吒之魔童降世》，可谓意料之外，情理之中。一方面，《哪吒》在中国上映后口碑爆棚并获得巨大的商业成功，堪称今年的国产现象级电影，被选为申奥片具有一定资格；另一方面，选择《哪吒》意味着淘汰了对国产科幻片有里程碑意义的《流浪地球》、收获柏林电影节影帝影后的《地久天长》等其他国产佳片，加上动画电影并没有获得奥斯卡外语片奖的先例，难免引起巨大争议。
其实中国内地选送《哪吒》和日本选送《天气之子》异曲同工，两者都是广受好评的动画电影+本土年度电影票房冠军（暂列）。不过中国内地近年来选申奥片并不以拿奖为第一位，报送这种主流、正能量的电影也是一种态度。
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韩国《寄生虫》或创造历史
今年欧洲三大电影节（戛纳、柏林、威尼斯）的最佳影片里，只有斩获戛纳金棕榈的《寄生虫》报名冲奥，因此本片无疑是最重要的种子选手之一。韩国电影此前从未提名过奥斯卡外语片奖，上一届《燃烧》仅进入到“九强”短名单，本片有望创造历史。
奉俊昊执导的《寄生虫》讲述一个贫穷家庭的成员逐个潜入富人家庭工作，改善物质生活的同时无意中发现了危险的秘密。影片用具有黑色幽默的寓言式故事巧妙地揭露了贫富悬殊的社会问题，兼具商业性与艺术性。
本片在美国特柳赖德电影节、纽约电影节等展映后大获好评，烂番茄新鲜度100%！宋康昊今年还在瑞士洛迦诺电影节成为获得“卓越奖”的亚洲第一人。
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西班牙《痛苦与荣耀》
《痛苦与荣耀》是阿莫多瓦的电影第三次代表西班牙角逐奥斯卡外语片奖。前两次是《崩溃边缘的女人》（1988）和《关于我母亲的一切》（1999），前者获得提名，后者成功摘得最佳外语片奖。
《痛苦与荣耀》讲述一名精神和身体上都遭受痛苦并陷入创作困境的老导演当下和过去的生活，带有阿莫多瓦的自传色彩，上一届的最佳外语片《罗马》也是一部自传式电影。男主角安东尼奥·班德拉斯还凭借出色表演成为了戛纳影帝。
影片既是电影大师阿莫多瓦关照自身的情怀之作，又有电影节的大奖加冕，还巧妙融入了LGBT元素，肯定是本届的大热选手。
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日本选送动画《天气之子》
日本选送新海诚的动画电影《天气之子》，这是继宫崎骏的《幽灵公主》(1998)之后，日本再度派出动画征战该奖项。动画电影跟纪录片申请外语片奖没有优势，《幽灵公主》当年没获提名，《天气之子》也基本可以确定陪跑。
《天气之子》讲述“上京”工作的少年与一名具有“改变天气”能力少女的青春爱情故事，依然有着满满的“新海诚标签”。虽然影片口碑略逊于诚哥前作《你的名字。》，但商业上仍获得巨大成功，目前位列日本年度电影票房冠军。
选择本片侧面反映出日本本土今年能打的真人电影寥寥，是枝裕和的新片《真相》尽管入围威尼斯主竞赛，却是一部在国外制作的法语片，无缘代表日本申奥。
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法国《悲惨世界》
法国选送拉德·利执导的电影《悲惨世界》申奥，该片曾入围今年戛纳电影节主竞赛单元并获得评审团奖。影片是在和女同电影《燃烧女子的肖像》和爱娃·格林主演新片《比邻星》的竞争中胜出的。
聚焦LGBT并斩获戛纳最佳编剧、同志金棕榈奖的《燃烧女子的肖像》此前也呼声极高，但由于该片与《寄生虫》的北美发行商都是Neon，Neon已决定主推《寄生虫》。而《悲惨世界》背后的发行商是亚马逊，冲奥希望更大。
《悲惨世界》讲述当代三个警察深入巴黎多族群混居的社区后，因各种矛盾使得多方势力卷入，最后发展成以暴制暴、不断升级的冲突。影片作为导演的长片处女作完成度很高也很有力量。
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中国台湾《谁先爱上他的》
中国台湾报送的影片《谁先爱上他的》获得去年金马奖包括最佳剧情片的8项提名，其中3项获奖，诞生了影后谢盈萱。影片后来还登陆Netflix，从而得到更广泛的传播。
故事讲述一位单亲妈妈为家付出一切，可怎样也无法忍受外遇的亡夫将保险理赔金留给外人，而且还是个男人。跟随叛逆儿子的视角，观众逐渐了解到背后曲折悲情的过去。影片瞄准了“同妻”这个争议性话题，演gay的邱泽和演妈妈的谢盈萱都奉献了动人的表演，但也存在叙事视点割裂、冲突解决太简单等问题。
总的来说，本片的艺术价值以及获得提名的可能性还是比中国香港选送的《扫毒2天地对决》高多了。
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意大利黑帮片《叛徒》
意大利黑手党可谓名声在外，今年意大利就选送了根据真实事件改编的黑帮电影《叛徒》角逐本届奥斯卡。该片曾入围第72届戛纳电影节的主竞赛单元。
电影围绕黑手党大佬多玛索·布西达展开，其兄长及幼子遭到黑帮团伙残杀，为了复仇他成为“叛徒”，以信息提供者身份与意大利警方展开协作。影片后面有着大段的法庭戏，整体风格老派但还是相当动人，主演皮尔弗朗西斯科·法维诺贡献了媲美影帝的表演。
值得一提的是，今年马上80岁的导演马可·贝洛奇奥一直是欧洲三大电影节的常客，其作品多次入围三大电影节的主竞赛单元，他还于2011年获得了威尼斯电影节的终身成就金狮奖。
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泰国报送鬼片《落头氏之吻》
泰国电影此前从未在奥斯卡上提名或得奖，这回又出奇招，报送“鬼片”《落头氏之吻》角逐奥斯卡奖，就好像不得奖也要吓评委一跳。
影片讲述在一个偏远的村庄里，天真善良的女孩Sai受到女鬼诅咒，到了晚上她的头会与躯体分离并捕食村里的牲畜，村民们发现后打算杀掉Sai，深爱着Sai的青年Jerd和Noi却决定帮助她战胜诅咒。
本片其实恐怖指数较低，更像是包裹着惊悚外皮的偶像剧，甚至还有三角恋剧情。“飞头降”这一出自民间传说的元素使影片带有一定的地域特色。
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哥伦比亚《猴子》
哥伦比亚选送的《猴子》获得过今年圣丹斯电影节世界剧情片单元的评审团特别奖。影片讲述八个哥伦比亚游击队少年在山区基地中看守一名美国俘虏的故事，在远离现代文明的原始环境中，人逐渐开始发生异化。
《猴子》在视听层面展现出导演极佳的掌控力，摄影、调度和配乐全方位炸裂，体现出拉美地区电影独特的美学风格。2015年同样生猛的哥伦比亚电影《蛇之拥抱》就获得过奥斯卡最佳外语片的提名。
不过影片的北美发行商Neon跟《寄生虫》是同一个，公关资源恐怕会向《寄生虫》倾斜。
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以色列《煽动》
以色列选送政治惊悚片《煽动》竞争奥斯卡，而没有选送获得今年柏林电影节金熊奖、费比西奖竞赛单元最佳影片的《同义词》，令人颇为意外。尽管后者貌似更具竞争力，但其主要拍摄地在法国，片中使用的语言也主要是法语。
《煽动》通过一名刺客的视角，讲述了1995年以色列总理伊扎克·拉宾被刺杀身亡的事件，对刺客行刺的心路进行了一定的剖析。目前影片在IMDb上的均分（7.6分）比《同义词》（6.8分）要高。
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捷克《被涂污的鸟》
捷克选送反战影片《被涂污的鸟》曾入围今年威尼斯电影节的主竞赛单元，由于尺度相当大，当时有不少观众提前退场。
该片改编自作家杰西·科辛斯基撰写的同名小说，以二战时期东欧小国一名犹太男孩的视角出发，跟随他见证当时那个扭曲社会的人性众生相。导演马尔豪尔曾表示，自己在第一次读到原著小说时，就觉得应该把它拍成电影，这是一个关于善恶的普遍故事。
影片采用黑白影像来表现故事，台词极简，格局较大，文艺气质突出。如果能有耐性看完全片，会获得相当大的震撼。
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英国《驭风男孩》
英国选送黑人电影《驭风男孩》角逐奥斯卡，该片是《为奴十二年》主演切瓦特·埃加福特的导演的长片处女作，而且他还是自编自导自演。Netflix拿下了该片除中国、日本、英国之外的全球发行权。
该片改编自同名自传，讲述一个黑人小男孩用小块金属废料、旧自行车零件和木材搭建风车来拯救遭受饥荒肆虐的村庄。影片既有平凡人用努力改变现实的具有普世意义的励志故事，又对非洲兄弟的生活状态进行了很好的展现。
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秘鲁《彩塑男孩》
秘鲁报送的《彩塑男孩》曾获今年柏林电影节银熊奖评审团奖，而且讲述了一个LGBT题材的故事。
影片故事发生在一个闭塞山区中，讲述14岁的男孩塞贡多长大后想成为父亲那样的彩塑手艺人，却在性启蒙阶段发现了父亲是gay的秘密，但他们这样的群体并不被社会所包容。该片涉及的同妻问题和中国台湾选送的《谁先爱上他的》撞了，但故事最后却是发展成一种悲剧循环的结果。
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巴勒斯坦喜剧《必是天堂》
巴勒斯坦选择了举重若轻的喜剧电影《必是天堂》申奥。该片是阔别影坛多年的伊利亚·苏雷曼执导的新片，其作品曾多次在欧洲电影节上入围和获奖，这次的《必是天堂》斩获今年戛纳电影节的评审团特别奖和费比西奖竞赛单元奖。
影片以苏雷曼本人为主角及故事讲述者，表现他离开祖国巴勒斯坦去寻找一个无需遭遇日常暴力、路障、身份检查的地方，在他前往了巴黎、纽约等地方后，却逐渐发现这些城市与自己的家乡发生着相似的故事。
苏雷曼在片中几乎没有台词，全程观察和审视，因此本片带有一点默片喜剧色彩，基调轻松幽默又带各种讽刺。
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德国《系统破坏者》萝莉凶猛
德国选择的申奥片是女导演诺拉·芬沙伊德执导的《系统破坏者》，该片曾入围柏林电影节的主竞赛单元并获得银熊奖阿弗雷鲍尔奖。
影片围绕一名患有精神疾病的小女孩展开，她病发时会变成狂躁易怒、极具攻击性的“混世魔王”，连亲妈都感到恐惧，但小女孩的内心其实十分渴望母亲的爱。00后小主演海伦娜·曾格尔演技出众，为本片大大加分。
该片聚焦女性和儿童，视听表现可圈可点而且有萝莉凶猛的奇观展示，但影片的人物塑造和情感表达是否成功就见仁见智了。
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俄罗斯女同片《高个儿》
俄罗斯申奥的LQBT影片《高个儿》由90后年轻导演康捷米尔·巴拉戈夫执导，曾导演《回归》《利维坦》的安德烈·萨金塞夫担任制片。
影片主要讲述二战后苏联军医院里两位女护士奇特、残酷的经历，涉及到战争创伤后遗症、前线慰安妇和女同关系等严肃主题，沉重的故事给人带来压抑的观感。在摄影、美工等方面，该片体现出了战斗民族的讲究。今年戛纳电影节上，《高个儿》获得了一种关注单元最佳导演奖和费比西奖的一种关注单元奖。
值得一提的是，该片与获得柏林电影节金熊奖的以色列电影《同义词》同属一个北美发行商Kino Lorber，以色列没有选《同义词》申奥，Kino Lorber也就可以主推这部影片。
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瑞典《然后我们跳了舞》
瑞典选送了列万·阿金执导的格鲁吉亚语同志电影《然后我们跳了舞》参加奥斯卡，而没有选择国际知名度更高的罗伊·安德森执导的新片《关于无尽》，后者还获得了今年威尼斯电影节的银狮奖最佳导演奖。
《然后我们跳了舞》讲述从小就在格鲁吉亚国家舞团训练的梅拉布，在富有魅力、无忧无虑的伊拉克利到来后，他不仅遇到了最强大的对手，也觉醒了内心的欲望。但是在那个保守的环境下，梅拉布想要出柜并不容易。
影片曾入围戛纳电影节的导演双周单元。格鲁吉亚的民族元素是影片的一大亮点，但是在LGBT题材的领域，该片似乎没有什么明显的突破。
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“申奥”影片哪国强？
今年总共有93部影片报名参加了奥斯卡最佳国际影片奖的角逐。12月10日，从全部报名影片中筛选出的十强名单将被公布，明年1月13日将公布最终获得提名的五部！
来说说看你觉得哪些影片可能获得提名，哪部影片最有希望获奖呢？