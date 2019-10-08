傅若清
时光网讯
中国电影股份有限公司（以下简称“中影股份”）日前公告称，公司在第二届董事会第一临时股东大会上审议通过《选举公司董事长、副董事长》的议案。中影股份原董事长喇培康
和副董事长、总经理江平的任期结束并卸任，焦宏奋
当选为公司第二届董事会董事长，傅若清
当选为第二届董事会副董事长。
值得一提的是，此次由公司董事会同意聘任的公司总经理傅若清正是国庆档票房冠军《我和我的祖国》
的总出品人。
据悉，傅若清毕业于北京大学光华管理学院，有着丰富的电影行业经历。曾在2007年2月至2011年12月任中影集团董事、副总经理，2011年12月至2014年6月任中影股份董事、副总经理。
焦宏奋
从2014年6月起，傅若清担任华夏电影发行有限责任公司董事长，参与出品发行了《警察日记》、《天上的菊美》等优秀主旋律影片及《滚蛋吧！肿瘤君》、《智取威虎山》、《洋妞到我家》、《栀子花开》、《催眠大师》、《同桌的你》等商业影片，取得良好的票房成绩，组织开展“那些年，错过的好电影”专题展映活动，获得良好的社会反响。
华夏电影还是今年国庆档票房冠军《我和我的祖国》的出品方之一，傅若清出任了该片总出品人。《我和我的祖国》目前内地累计票房已经突破了22亿。