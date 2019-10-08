《我和我的祖国》的总出品人傅若清当选中影股份第二届董事会副董事长，焦宏奋当选董事长，原董事长喇培康和副董事长、总经理江平卸任。



傅若清 傅若清













据悉，傅若清毕业于北京大学光华管理学院，有着丰富的电影行业经历。曾在2007年2月至2011年12月任中影集团董事、副总经理，2011年12月至2014年6月任中影股份董事、副总经理。





焦宏奋





从2014年6月起，傅若清担任华夏电影发行有限责任公司董事长，参与出品发行了《警察日记》、《天上的菊美》等优秀主旋律影片及《滚蛋吧！肿瘤君》、《智取威虎山》、《洋妞到我家》、《栀子花开》、《催眠大师》、《同桌的你》等商业影片，取得良好的票房成绩，组织开展“那些年，错过的好电影”专题展映活动，获得良好的社会反响。





华夏电影还是今年国庆档票房冠军《我和我的祖国》的出品方之一，傅若清出任了该片总出品人。《我和我的祖国》目前内地累计票房已经突破了22亿。