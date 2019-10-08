



01.唐尼回应马丁斯科塞斯评价漫威言论







关于马丁·斯科塞斯评价＂漫威电影不能称之为电影＂的言论还在持续发酵，越来越多漫威电影主创做出回应，最近的则是10月7日小罗伯特·唐尼做客The Howard Stern Show，在节目中回应称很欣赏马丁·斯科塞斯导演的观点，“因为我认为，就像任何事情一样，我们需要所有不同的视角，这样我们关注到了核心问题才能继续向前。”





唐尼还说到：“关于像漫威这样的超英电影对于整个电影艺术的影响有很多说法看法，如果认为这种电影就是冲击诋毁了电影艺术，就是‘麻烦问题’的存在，那我很愿意成为‘麻烦问题’中的一员。当你像头野兽一样横冲直撞闯进来，并且打破行业竞争，这就很厉害了。”





《双子杀手》游戏版预告

02.李安《双子杀手》曝全新中字预告









03.漫威无限传奇宇宙23部电影打包发行套碟









MCU的23部电影在全球市场总共收割了226亿美元的惊人票房。漫威影业近日决定将把23部电影4K超高清蓝光碟打包发行，这套漫威无限传奇宇宙珍藏碟的封面设计同时曝光，由艺术家马特弗格森创作。从《钢铁侠》、《雷神》、《美国队长》到《复仇者联盟4》与《蜘蛛侠：英雄远征》，漫威影业将他们历时11年打造的23部超级英雄电影合称为“无限传奇”宇宙。





《僵尸之地2》中字终极预告

04."僵尸之地2"中字限制级预告笑果十足





索尼发布了续集电影《僵尸之地2》中字限制级预告，同时也是终极预告。这支预告延续了前作爆笑风格，"笑果"十足，自嘲抖包袱一个不落，石头姐还大飙三字经，预告中对佐伊·达奇毫不留情的剧透吐槽，也提前立下了《僵尸之地2》的角色死亡flag。而续集中，僵尸们也“更快更强了”，旋转车等新型“武器”也让动作场面看起来噱头十足。预告片中还想起了后街男孩的《everybody》，“we are back again”，非常带感和应景。













