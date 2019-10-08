过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。
01.唐尼回应马丁斯科塞斯评价漫威言论
关于马丁·斯科塞斯评价＂漫威电影不能称之为电影＂的言论还在持续发酵，越来越多漫威电影主创做出回应，最近的则是10月7日小罗伯特·唐尼做客The Howard Stern Show，在节目中回应称很欣赏马丁·斯科塞斯导演的观点，“因为我认为，就像任何事情一样，我们需要所有不同的视角，这样我们关注到了核心问题才能继续向前。”
唐尼还说到：“关于像漫威这样的超英电影对于整个电影艺术的影响有很多说法看法，如果认为这种电影就是冲击诋毁了电影艺术，就是‘麻烦问题’的存在，那我很愿意成为‘麻烦问题’中的一员。当你像头野兽一样横冲直撞闯进来，并且打破行业竞争，这就很厉害了。”
02.李安《双子杀手》曝全新中字预告
李安新片《双子杀手》
曝光一支全新中字预告和一张国际版海报。预告中，除了两个威尔·史密斯互相厮杀，还有一位实力强大的蒙面杀手搅局。该片与《比利·林恩的中场战事》一样，也采用了3D、120帧/秒、4K分辨率的格式拍摄，将于10月18日中国上映。
03.漫威无限传奇宇宙23部电影打包发行套碟
MCU的23部电影在全球市场总共收割了226亿美元的惊人票房。漫威影业近日决定将把23部电影4K超高清蓝光碟打包发行，这套漫威无限传奇宇宙珍藏碟的封面设计同时曝光，由艺术家马特弗格森创作。从《钢铁侠》、《雷神》、《美国队长》到《复仇者联盟4》与《蜘蛛侠：英雄远征》，漫威影业将他们历时11年打造的23部超级英雄电影合称为“无限传奇”宇宙。
04."僵尸之地2"中字限制级预告笑果十足
索尼发布了续集电影《僵尸之地2》中字限制级预告，同时也是终极预告。这支预告延续了前作爆笑风格，"笑果"十足，自嘲抖包袱一个不落，石头姐还大飙三字经，预告中对佐伊·达奇毫不留情的剧透吐槽，也提前立下了《僵尸之地2》的角色死亡flag。而续集中，僵尸们也“更快更强了”，旋转车等新型“武器”也让动作场面看起来噱头十足。预告片中还想起了后街男孩的《everybody》，“we are back again”，非常带感和应景。
01."我和我的祖国"总出品人任中影总经理
中国电影股份有限公司（以下简称“中影股份”）日前公告称，公司在第二届董事会第一临时股东大会上审议通过《选举公司董事长、副董事长》的议案。中影股份原董事长喇培康和副董事长、总经理江平的任期结束并卸任，焦宏奋当选为公司第二届董事会董事长，傅若清当选为第二届董事会副董事长。同时，公司董事会同意聘任的公司总经理傅若清正是国庆档票房冠军《我和我的祖国》
的总出品人。
10月8日，由高群书执导，吕铮编剧的警匪电影《三叉戟》宣布开机，并曝光一组开机片场照，当天主演黄志忠、姜武、郭涛、陈都灵亮相现场，有消息称韩庚也将参演该片，稍后进组。今日演员黄志忠发布微博表示电影开机，“局气仗义能扛事儿，傲骨有面儿真性情！炸天的警匪电影《三叉戟》开机大吉！”
据《三叉戟》备案公示显示，电影讲述了被称为“三叉戟”的三个警察“老炮”，运用传统的警察手段破案，在对手巨大的利诱下，三人关系开始变得微妙。但在警察职责面前，他们最终齐心合力，一举击破了金融犯罪集团的故事。
03."赢天下"将重拍范冰冰高云翔被替换？
因接连受到主演高云翔和范冰冰负面事件影响迟迟未能播出的电视剧《赢天下》
将启动重拍工作。投资制片方唐德影视今日唐德影视今日（10月8日）发布“关于签署重大合同补充协议的公告”，宣布与“天猫技术”签署了《电视剧<赢天下>信息网络传播权采购协议之补充协议二》，宣布该剧原定主要演员的镜头将替换为“另行确认”的“一线演员”，该剧原定男女主角高云翔和范冰冰或将被替换。而据公告称此次重拍将花费超过6000万。
上周末10月5日-6日的日本影市票房榜公布，新开画的DC《小丑》登顶。该片周末两天吸引35.6万人次观看，收入5.48亿日元。这一成绩比2012年上映的《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》同期成绩高47.3%。《黑暗骑士崛起》在日本共拿下19.7亿日元票房，是目前DC电影在日票房最高的一部。不出意外的话该片很能会创造DC电影在日票房新高。
《小丑》于10月2日在韩国正式上映，首周末动员128万5816人次观影轻松登顶周末票房冠军。它不但顶住了同日上映的两部韩国本土片《最普通的恋爱》和《完美男人》的围攻，比第二名《最普通的恋爱》62万观影人次高出了一倍。首周结束，《小丑》累计观影人次已经达到了219万。
01.马丁《爱尔兰人》将在百老汇剧院放映
“都别拦着，我要进军百老汇”（设计台词）
Netflix最近又搞大动作，将安排马丁·斯科塞斯执导的新片《爱尔兰人》在百老贝拉斯科剧院放映，这是该剧院112年历史上首次放映电影。影片将于11月27日在Netflix全球上线，为符合奥斯卡评选标准，它将在部分影院放映26天，其中也包括了这家百老汇剧院。
02.贾斯汀·比伯&海莉婚礼照片曝光
贾斯汀·比伯和海莉·比伯在社交平台上分享了两人的婚纱照片，他们深情拥吻甜蜜满分，海莉的婚纱上还绣着英文“Till Death Do Us Part（至死不渝）”，也是十分有心了。2018年9月，他们在纽约市政厅登记结婚，今年9月30日在美国南加州举办了婚礼，当天众好友到场庆祝。