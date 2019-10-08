网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"小丑"韩国轻松登顶首周破200万人次

力压本土新作《最普通的恋爱》《完美男人》

2019-10-08 21:38:09 来源：Mtime时光网

《小丑》韩国首周在1418块银幕上映，以128万观影人次登顶首周票房冠军，首周末票房达到114亿韩元，排名海外市场票房首位。

《小丑》韩国首周登顶

      时光网讯 《小丑》于10月2日在韩国正式上映，首周末动员128万5816人次观影轻松登顶周末票房冠军，不但顶住了同日上映的两部韩国本土片《最普通的恋爱》《完美男人》的围攻，比票房亚军《最普通的恋爱》62万观影人次还高出了一倍。首周结束，《小丑》累计观影人次已经达到了219万。

      据韩国电影振兴委员会7日票房数据，《小丑》2日在韩国上映后，用时三天突破百万观影人次，用时五天突破200万观影人次。该片首周在1418块银幕上映，以128万观影人次登顶首周票房冠军，首周末票房达到114亿韩元，排名海外市场票房首位。

      金来沅和孔孝真联袂的爱情片《最普通的恋爱》首周末在1069块银幕上映，动员62万观影人次排名第二，首周票房已经轻松突破百万大关。该片目前在NAVER的观众评分8.99，媒体评分6.33。

孔孝真和金来沅联袂的爱情片《最普通的恋爱》


赵震雄和薛景求主演的喜剧片《完美男人》

      而另一部由薛景求和赵震雄主演的本土戏剧片《完美男人》首周末通过803块银幕动员32万观影人次位列周末票房榜第三。该片在NAVER的观众评分8.89，媒体评分5.0。

      上周冠军、本土战争片《长沙里：被遗忘的英雄们》次周末动员10万观影人次，落至票房榜第四位，该片上映两周累计观影人次刚刚突破百万。

      本周还有另外两部动画新片上榜，分别是来自俄罗斯的《索菲与龙》和加拿大动画电影《花园精灵》，两部影片分别排名第五和第七位。

      《好莱坞往事》在韩国仅进行了百余块银幕的小范围上映，次周以1.4万观影人次排名第九，累计观影人次逼近26万。

10月4日-10月6日（2018年第40周）末票房统计数据排名
（观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元)


本周新片上映：

      韩国本土悬疑惊悚片《第十二个嫌疑人》将于10月10日在韩国上映。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 小丑 韩国票房
关注时光网微信

相关电影/影人

小丑

小丑 (2019)

9.0

导演：托德·菲利普斯

主演：杰昆·菲尼克斯

在线播放

完美男人

完美男人 (2019)

0.0

导演：Soo Yong

主演：薛景求 赵震雄

在线播放

最普通的恋爱

最普通的恋爱 (2019)

0.0

主演：孔孝珍 金来沅

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (4)

发表

本周热读

1

马丁斯科塞斯批评漫威电影"不是电影"

《银护》导演古恩回应：伤心，没看就批评

《愤怒的公牛》《无间行者》《华尔街之狼》的导演马丁·..
2

不要让“珠峰绝恋”毁掉《攀登者》

它背后的真实故事远比电影更精彩

谁能成为英雄，谁会被历史铭记，也许是命运的安排，抑或..
3

《小丑》刚上映就打破10项票房纪录！

最强10月开画电影 成绩比肩《正义联盟》

6
看看《小丑》已经创造的纪录。
4

DC大片"猛禽小队"首曝中字正式预告

致敬玛丽莲梦露 哈莉奎茵分手后大杀四方

视觉盛宴！正式预告哈莉奎茵造型百变，大杀四方。
5

《中国机长》票房反超《我和我的祖国》

大盘连续6天破5亿 年度票房同比增长8亿

《中国机长》昨日报收2.43亿，以微弱的优势反超《我和我..

查看更多