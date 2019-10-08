《小丑》韩国首周在1418块银幕上映，以128万观影人次登顶首周票房冠军，首周末票房达到114亿韩元，排名海外市场票房首位。





据韩国电影振兴委员会7日票房数据，《小丑》2日在韩国上映后，用时三天突破百万观影人次，用时五天突破200万观影人次。该片首周在1418块银幕上映，以128万观影人次登顶首周票房冠军，首周末票房达到114亿韩元，排名海外市场票房首位。





金来沅和孔孝真联袂的爱情片《最普通的恋爱》首周末在1069块银幕上映，动员62万观影人次排名第二，首周票房已经轻松突破百万大关。该片目前在NAVER的观众评分8.99，媒体评分6.33。





孔孝真和金来沅联袂的爱情片《最普通的恋爱》





赵震雄和薛景求主演的喜剧片《完美男人》 赵震雄和薛景求主演的喜剧片《完美男人》





而另一部由薛景求和赵震雄主演的本土戏剧片《完美男人》首周末通过803块银幕动员32万观影人次位列周末票房榜第三。该片在NAVER的观众评分8.89，媒体评分5.0。





上周冠军、本土战争片《长沙里：被遗忘的英雄们》次周末动员10万观影人次，落至票房榜第四位，该片上映两周累计观影人次刚刚突破百万。





本周还有另外两部动画新片上榜，分别是来自俄罗斯的《索菲与龙》和加拿大动画电影《花园精灵》，两部影片分别排名第五和第七位。





《好莱坞往事》在韩国仅进行了百余块银幕的小范围上映，次周以1.4万观影人次排名第九，累计观影人次逼近26万。





10月4日-10月6日（2018年第40周）末票房统计数据排名

（观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元)





