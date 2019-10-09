过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
“芭蕾舞娘”这个角色在《疾速追杀3》
电影中短暂出现，现在还不清楚基努本人会不会加盟。《疾速追杀3》
中出演“芭蕾舞娘”的是Unity Phelan，但番外篇女主角会找谁演，现在也不好说。
Hulu与漫威联手打造的恐怖剧集《地狱风暴》
确定主要卡司，包括：
汤姆·奥斯汀
和Sydney Lemmon将饰演戴莫和安娜，这对兄妹是连环杀手的孩子，儿时曾被父亲伤害，如今他们成为了驱魔人，抵抗秘密世界中的魔鬼们，阻止其伤害身边人；
伊丽莎白·马弗尔
饰演两人的母亲，被恶魔折磨多年，如今努力做自己，也希望修复与孩子们的关系；
罗伯特·维斯多姆饰演“看门人”，是超自然知识的守护者，他用自己的知识、与安娜的关系，抵抗着魔鬼力量；
朱恩·卡里尔饰演心理学家；Ariana Guerra饰演来自梵蒂冈的使者；阿兰·乌伊饰演安娜的商业合作伙伴兼好朋友。
Hulu和漫威本打算打造的另一部剧集《恶灵骑士》
已暂停，原因是主创团队和平台产生了创意分歧。《地狱风暴》
照常推进，预计2020年见面。
Netflix大火剧集《去他*的世界》
第二季公布海报，女主独自穿着婚纱，生无可恋地坐在快餐店里，感觉有故事。同时第二季上线时间公布——11月5日。
第一季于去年播出后，因为又丧又甜的另类剧情短时间内即俘获了一大批粉丝，故事讲述单亲家庭长大的男主James从小就不正常，年仅17岁通过杀小动物已经积累的丰富的杀手经验。同样17岁的女主Alyssa从母亲重组家庭之后对世界充满仇恨，满嘴脏话。
在女主想要离家出走的时候James抱着想要杀掉女主的心思出现了，想杀人的少年和想出走的少女组成了一对奇异的组合开始了公路之旅。
Netlfix末日废土风青春喜剧《寻出个黎明》
曝中字预告，世界毁灭之后，全球大变样，17岁的异类高中生乔什所在的学校和同学也是一样。而他要去到外面那“危险”的世界，寻找失踪的女友萨姆，与他同行的，还有从高中暴徒变为和平主义武士的韦斯利和12岁的纵火狂人安吉莉卡。
该剧共10集，将于10月24日上线。
05.克尔斯滕·邓斯特或取代伊丽莎白·莫斯主演《犬之力》 《犬之力》
由《钢琴课》
女导演简·坎皮恩
执导，Netflix出品。影片根据同名小说改编，聚焦一对性格天差地别的兄弟，康伯巴奇饰演一个聪明、挑剔、残忍的男人，而他的兄弟（保罗·达诺
饰）则优雅又温柔，他们共同拥有蒙大拿河谷最大的牧场。
达诺的角色秘密娶了当地一个寡妇，随后他的兄弟发动了一场残酷无情的战争，以寡妇的儿子为威胁试图摧毁她。
05.彼得杰克逊新片国内定档
为纪念一战停战100周年，杰克逊使用来自英国帝国战争博物馆、BBC等机构的纪录片视频、图片素材，将视频调成彩色，消除低帧拍摄导致的“快进感”，并且给片中战士配上声音（故意模拟成现场收音），更是将影片转制成了3D。
01.唐尼拒绝竞争奥斯卡影帝
近日，迪士尼推出了“冲奥”宣传网站，确认《复联4》
会冲击最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本、最佳视效在内的多个奖项，然而令不少粉丝失望的是，迪士尼并未打算为“钢铁侠”饰演者小罗伯特·唐尼争取演员类奖项。
近日，小唐尼接受Howard Stern采访时对此作出回应，原来是他自己“劝退”了迪士尼。小唐尼表示：“确实以前有过这方面的讨论，而我都会说‘还是不要了’。”
“做出这些（漫威电影宇宙）是他们的功劳，”唐尼接着说。“我不知道时间对不对...或者应不应该是我...去接受学院的认可。”
02.帅呆！基努·里维斯骑摩托车出街
帅得跟拍电影一样。让人分不清现实与虚幻。
03."小雀斑"穿丝绒西装亮相"热气球"首映
由“小雀斑”埃迪·雷德梅恩
与菲丽希缇·琼斯
共同主演的亚马逊影业新作《热气球飞行家》
，继在多伦多电影节上与观众们见面后，昨日又亮相了伦敦电影节。首映当天下起了淅淅沥沥的小雨，身着黄色丝绒西装的小雀斑，和黑色长裙的菲丽希缇在红毯上撑起了透明的伞，和他们的造型浑然天成，简直就像提前设计好的一样。