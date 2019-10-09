网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光早报："钢铁侠"唐尼拒绝竞争奥斯卡影帝

彼得杰克逊新片国内定档 女杀手版"疾速追杀"将拍

2019-10-09 07:19:47 来源：Mtime时光网

你关心的都在这里。

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《疾速追杀》将拍以女杀手为主角的衍生片



狮门影业决定打造《疾速追杀》系列的动作番外篇《芭蕾舞娘》（Ballerina），由《黑夜传说》系列的导演伦·怀斯曼执导。影片聚焦于一个年轻的女性杀手身上，她想要为自己被杀害的家人复仇。《疾速追杀3》和扎导Netflix新片《死亡之师》的编剧谢伊·哈滕，将为本片撰写剧本，《疾速追杀》系列的男主角基努·里维斯会是《芭蕾舞娘》的执行制片人之一。

“芭蕾舞娘”这个角色在《疾速追杀3》电影中短暂出现，现在还不清楚基努本人会不会加盟。《疾速追杀3》中出演“芭蕾舞娘”的是Unity Phelan，但番外篇女主角会找谁演，现在也不好说。

02.漫威剧集《地狱风暴》确定主要卡司



Hulu与漫威联手打造的恐怖剧集《地狱风暴》确定主要卡司，包括：

汤姆·奥斯汀和Sydney Lemmon将饰演戴莫和安娜，这对兄妹是连环杀手的孩子，儿时曾被父亲伤害，如今他们成为了驱魔人，抵抗秘密世界中的魔鬼们，阻止其伤害身边人；



伊丽莎白·马弗尔饰演两人的母亲，被恶魔折磨多年，如今努力做自己，也希望修复与孩子们的关系；

罗伯特·维斯多姆饰演“看门人”，是超自然知识的守护者，他用自己的知识、与安娜的关系，抵抗着魔鬼力量；

朱恩·卡里尔饰演心理学家；Ariana Guerra饰演来自梵蒂冈的使者；阿兰·乌伊饰演安娜的商业合作伙伴兼好朋友。

Hulu和漫威本打算打造的另一部剧集《恶灵骑士》已暂停，原因是主创团队和平台产生了创意分歧。《地狱风暴》照常推进，预计2020年见面。

03.《去他*的世界》第二季确定上线时间



Netflix大火剧集《去他*的世界》第二季公布海报，女主独自穿着婚纱，生无可恋地坐在快餐店里，感觉有故事。同时第二季上线时间公布——11月5日。



第一季于去年播出后，因为又丧又甜的另类剧情短时间内即俘获了一大批粉丝，故事讲述单亲家庭长大的男主James从小就不正常，年仅17岁通过杀小动物已经积累的丰富的杀手经验。同样17岁的女主Alyssa从母亲重组家庭之后对世界充满仇恨，满嘴脏话。

在女主想要离家出走的时候James抱着想要杀掉女主的心思出现了，想杀人的少年和想出走的少女组成了一对奇异的组合开始了公路之旅。

04.Netlfix末日废土风喜剧《寻出个黎明》曝中字预告



Netlfix末日废土风青春喜剧《寻出个黎明》曝中字预告，世界毁灭之后，全球大变样，17岁的异类高中生乔什所在的学校和同学也是一样。而他要去到外面那“危险”的世界，寻找失踪的女友萨姆，与他同行的，还有从高中暴徒变为和平主义武士的韦斯利和12岁的纵火狂人安吉莉卡。

该剧共10集，将于10月24日上线。

05.克尔斯滕·邓斯特或取代伊丽莎白·莫斯主演《犬之力》



克尔斯滕·邓斯特正在进行最后商谈，加盟“奇异博士”本尼迪克特·康伯巴奇主演的《犬之力》，她将取代原定的女主角伊丽莎白·莫斯。因行程与《使女的故事》冲突，莫斯不得不选择退出。

《犬之力》《钢琴课》女导演简·坎皮恩执导，Netflix出品。影片根据同名小说改编，聚焦一对性格天差地别的兄弟，康伯巴奇饰演一个聪明、挑剔、残忍的男人，而他的兄弟（保罗·达诺饰）则优雅又温柔，他们共同拥有蒙大拿河谷最大的牧场。

达诺的角色秘密娶了当地一个寡妇，随后他的兄弟发动了一场残酷无情的战争，以寡妇的儿子为威胁试图摧毁她。

05.彼得杰克逊新片国内定档



彼得·杰克逊执导的一战纪录片《他们不会变老》内地定档11月11日，通过艺联上映。

为纪念一战停战100周年，杰克逊使用来自英国帝国战争博物馆、BBC等机构的纪录片视频、图片素材，将视频调成彩色，消除低帧拍摄导致的“快进感”，并且给片中战士配上声音（故意模拟成现场收音），更是将影片转制成了3D。



01.唐尼拒绝竞争奥斯卡影帝



近日，迪士尼推出了“冲奥”宣传网站，确认《复联4》会冲击最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本、最佳视效在内的多个奖项，然而令不少粉丝失望的是，迪士尼并未打算为“钢铁侠”饰演者小罗伯特·唐尼争取演员类奖项。

近日，小唐尼接受Howard Stern采访时对此作出回应，原来是他自己“劝退”了迪士尼。小唐尼表示：“确实以前有过这方面的讨论，而我都会说‘还是不要了’。”

“做出这些（漫威电影宇宙）是他们的功劳，”唐尼接着说。“我不知道时间对不对...或者应不应该是我...去接受学院的认可。”

02.帅呆！基努·里维斯骑摩托车出街





帅得跟拍电影一样。让人分不清现实与虚幻。

03."小雀斑"穿丝绒西装亮相"热气球"首映




由“小雀斑”埃迪·雷德梅恩菲丽希缇·琼斯共同主演的亚马逊影业新作《热气球飞行家》，继在多伦多电影节上与观众们见面后，昨日又亮相了伦敦电影节。首映当天下起了淅淅沥沥的小雨，身着黄色丝绒西装的小雀斑，和黑色长裙的菲丽希缇在红毯上撑起了透明的伞，和他们的造型浑然天成，简直就像提前设计好的一样。



   编辑：飒飒

关键词： 时光早报
关注时光网微信

相关电影/影人

地狱风暴

地狱风暴 ()

0.0

在线播放

疾速追杀

疾速追杀 (2014)

7.3

导演：大卫·雷奇

主演：基努·里维斯

在线播放

伦·怀斯曼

伦·怀斯曼

Len Wiseman

职业：导演 | 制作人 | 编剧 | 演员 | 副导演/助理导演

查看影人作品  >

疾速追杀3

疾速追杀3 (2019)

7.8

导演：查德·斯塔尔斯基

主演：基努·里维斯

在线播放

基努·里维斯

基努·里维斯

Keanu Reeves

职业：演员 | 制作人 | 导演

查看影人作品  >

去他*的世界

去他*的世界 (2017)

8.2

导演：Jonathan Entwi..

主演：杰西卡·巴登

在线播放

寻出个黎明

寻出个黎明 (2019)

0.0

导演：Sherwin Shilati

主演：马修·布罗德里克

在线播放

犬之力

犬之力 (2021)

0.0

导演：简·坎皮恩

主演：本尼迪克特·康..

在线播放

简·坎皮恩

简·坎皮恩

Jane Campion

职业：导演 | 编剧 | 制作人 | 演员 | 摄影 | 剪辑 | 选角导演

查看影人作品  >

复仇者联盟4：终局之战

复仇者联盟4：终局之战 (2019)

8.3

导演：安东尼·罗素

主演：小罗伯特·唐尼

在线播放

热气球飞行家

热气球飞行家 (2019)

0.0

导演：汤姆·哈伯

主演：菲丽希缇·琼斯

在线播放

他们不会变老

他们不会变老 (2018)

8.8

导演：彼得·杰克逊

在线播放

彼得·杰克逊

彼得·杰克逊

Peter Jackson

职业：导演 | 制作人

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (7)

发表

本周热读

1

马丁斯科塞斯批评漫威电影"不是电影"

《银护》导演古恩回应：伤心，没看就批评

《愤怒的公牛》《无间行者》《华尔街之狼》的导演马丁·..
2

中国内地选送"哪吒"竞争奥斯卡

最佳外语片改"最佳国际电影" 93部影片报名

11
《哪吒》将代表中国内地“申奥”，争夺明年奥斯卡的“最..
3

《小丑》刚上映就打破10项票房纪录！

最强10月开画电影 成绩比肩《正义联盟》

6
看看《小丑》已经创造的纪录。
4

不要让“珠峰绝恋”毁掉《攀登者》

它背后的真实故事远比电影更精彩

谁能成为英雄，谁会被历史铭记，也许是命运的安排，抑或..
5

DC大片"猛禽小队"首曝中字正式预告

致敬玛丽莲梦露 哈莉奎茵分手后大杀四方

视觉盛宴！正式预告哈莉奎茵造型百变，大杀四方。

查看更多