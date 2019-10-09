百年影像全彩还原

四年打磨颠覆视听





定档海报 将百年前胶片的颗粒、划痕抚平，把默片式掉帧镜头修复到正常速度，更要把近300张照片进行彩色化。 作为《指环王》、《霍比特人》系列导演彼得∙杰克逊亲手打造的战争巨制，《他们已不再变老》用技术和情怀实现了一次历史性的颠覆。借助先进的计算机技术，电影制作团队在超过2200个小时的珍贵馆藏资料里进行甄选，不仅需要





为了达到逼真效果，技术团队拒绝一键上色，而是精益求精，逐帧修复。自称“技术狂魔”的导演彼得·杰克逊力求用现代化的方式，真实呈现一战景象。为了让视觉效果更加生动，录音师采集炮弹爆炸、泥泞中脚步声、枪栓的咔哒声、马蹄声等为画面重新配音。99分钟的纪录片由一战亲历者亲口讲述，主创团队收集了超过600小时、总共250到300名老兵访谈音频，耗费一年时间才整理完毕。





不仅如此，因为彼时的影像资料并没有录音，彼得·杰克逊还邀请世界级唇语大师解读影像中一战士兵们的口型，坚持还原一切细节。彩色复原，重新配音，3D再现，一场耗费四年时间的深度加工让沉睡的史料焕发生机，让百年之隔的今人跨越时空，身临其境的感受到一战的真实震撼。

战争惨烈反衬生命美好





百年史料首次修复面世 《他们已不再变老》此前在伦敦电影节首映后便广受赞誉，烂番茄好评率100%，堪称绝不能错过的年度神作。影评人盛赞这是“一次非凡的人性体验”，“一堂难忘又感人的课程，示范如何让往日鲜活再现”。导演彼得·杰克逊因《指环王》《霍比特人》系列电影享誉世界，被影迷视为“史诗级导演”，但杰克逊表示此片才是他最私人化的电影，祖父因战争创伤去世成为他的拍摄契机。





区别于传统战争题材电影，彼得·杰克逊以普通士兵的视角呈现战争残酷与生命脆弱。正如定档预告的开篇讲述：1914至1919年间，一战不仅改变了历史进程，更改变了无数身处其中年轻人的命运。预告中的主角是面对镜头露出笑容的十几岁少年，他们本应在阳光大好的假日和朋友们外出野营，却在炮火连天、尸横遍野的战壕经历生死考验。





预告中一位老兵如是说：“我奉献青春岁月，投身军职。”讽刺的是近100万士兵死于这场战争。彼得·杰克逊用美好和鲜活的生命反衬了战争的毫无意义，一如片名：”他们已不再变老“，而反思战争、纪念英灵也永远不会停止。





《他们已不再变老》由《指环王》系列名导彼得杰克逊执导，将于11月11日全国艺联专线公映。

定档海报则同时呈现修复前后的对比画面——海报中间的彩色部分是修复后的影像，左右两边斑驳的黑白部分则是原始胶片画面。海报上的年轻士兵回眸直面镜头，更给人以穿梭时空之感和强烈的视觉冲击。11月11日，跟随《他们已不再变老》一起亲临战场，感受震撼。