此次曝光的新预告进一步揭开了汤森德侦探社，这个全球性“战斗天使”组织的神秘面纱。





电影《霹雳娇娃》讲述了“茉莉公主”娜奥米·斯科特饰演的天才科学家艾琳娜，研发了一款能够改变全球能源产业的黑科技产品，被各方势力所觊觎，并打算将其改造成具有极大杀伤力和破坏性的武器，以达到不可告人的目的。在三位博斯利的安排下，艾琳娜与“小K”克里斯汀·斯图尔特饰演的萨宾娜、“黑美人”埃拉·巴林斯卡饰演的前军情六处特工简组成“天使联盟”，直面全球危机共抗邪恶势力。





此次曝光的新预告进一步揭开了汤森德侦探社，这个全球性“战斗天使”组织的神秘面纱。能够搜集、吸纳无数各行各业能力出众的天使特工，并将她们训练的更加出色，绝不是一般组织能够做到的。





小K所饰演的萨宾娜出身神秘，率性而叛逆却能在各种环境下应对自如；“黑美人”埃拉·巴林斯卡所饰演的简是前军情六处特工人员，身手矫健战力惊人；“茉莉公主”娜奥米·斯科特饰演的天才科学家艾琳娜，遭遇反派追缉，在萨宾娜和简的帮助下逃出生天，进而被这个“战斗天使”组织所吸引，迫不及待的加入天使联盟，不仅与博斯利上演花式跳伞、紧急迫降等动作场面，更和其他两位天使携手合作并肩作战。





《霹雳娇娃》（暂译）由伊丽莎白·班克斯执导，克里斯汀·斯图尔特，娜奥米·斯科特，埃拉·巴林斯卡，帕特里克·斯图尔特，诺亚·琴蒂内奥，乔纳森·塔克，杰曼·翰苏联袂主演，影片将于11月15日北美上映。













