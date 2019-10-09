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杜琪峯新片《我的拳王男友》发预告海报

向佐诠释杜氏美学 直面“双监制”严苛大考

2019-10-09 10:02:04 来源：Mtime时光网

《我的拳王男友》曝光了影片“拳王”版预告及幕后制作版海报。影片定档11月8日，杜琪峯、韦家辉这一对华语电影黄金组合，时隔多年之后再度携手。
　　时光网讯  近日，由杜琪峯执导，韦家辉编剧，杜琪峯、韦家辉共同监制，向佐王可如主演的励志爱情电影《我的拳王男友》曝光了影片“拳王”版预告及幕后制作版海报。影片定档11月8日，杜琪峯、韦家辉这一对华语电影黄金组合，时隔多年之后再度携手。




　　在这场“没有量级之分、没有肤色之别”的拳台大战里，无惧爆肝也要奋战到底的吃货拳王鲁虎，究竟会有怎样的表现？预告片里的动作场面已然将这波期待拉开了帷幕。

　　而在预告中对恋人许下：“骗你，我以后就吃不饱”，这样的实诚表白，则更为影片中鲁虎和杜小娟的爱情线埋下了伏笔。究竟在鲁虎口中，集“嘎嘎、麦当娜、蕾哈娜”于一身的“天后”杜小娟究竟会与鲁虎发生怎样的爱情故事，也成为了影片值得期待的元素。





　　导演杜琪峯和编剧韦家辉这对华语影坛的金牌组合，曾经联手为观众奉献过诸如《单身男女》、《瘦身男女》、《盲探》这样的口碑佳作，作为一部“献给年轻人的电影”，本次他们在影片《我的拳王男友》的合作过程中，除了导演、编剧这样的传统分工之外，更承担起了双监制这样的双重重担。

　　而影片男主角向佐、女主角王可如，面对着来自两位顶级华语电影人的严苛大考，在角色上呈现出了不一样的杜氏拳王和追梦女孩。

   编辑：hello王小羊

关键词： 我的拳王男友 预告 海报
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