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古天乐宣萱携《犯罪现场》北京合体扫楼！

古仔首次回应“劳模说” 献唱主题曲MV

2019-10-09 10:26:12 来源：Mtime时光网

古天乐回应“劳模说”：“其实这个世界上没有劳模，可能我们那一代人接受到的教育是不怕吃亏和多劳多得。”而对于影迷常常关心的工作累不累，他回应道：“在我的世界里没工作才最累。”

主题曲MV

　　时光网讯  由古天乐领衔主演，尔冬升监制、冯志强编剧及执导，张继聪宣萱、颜卓灵、姜皓文、薛凯琪、谭耀文、安志杰、凌文龙、李璨琛等主演的犯罪警匪电影《犯罪现场》即将于10月12日全国上映。10月8日，古天乐和宣萱先后到访各大公司，为返工员工们送上节后第一波福利。《寻秦记》多年后古天乐与宣萱的同框出现，令大家惊呼：活久见！ 

　　第一次体验“扫楼”的古天乐与宣萱二人神采奕奕，面对热情的粉丝，两人一同分发电影周边以及奶茶、甜品，带来节后福利。面对这对荧幕情侣，有员工还找出当年《宠物情缘》的经典剧照希望两人还原造型，反应神速的古仔立刻拉来两名员工说：“你们来摆。”而在一旁偷笑的他“可爱Boss”本色尽显。





　　除了发布电影《犯罪现场》的网络新闻，古宣二人还体验了一次程序员的工作，面对认真做着讲解的工作人员，古宣二人全神贯注，最终还亲自设计、拍摄了一段特别的小视频。随后，工作人员表示自己刚刚完婚，为粉了多年的古宣二人送上喜糖，一时间引起不小的骚动。另外，化身HR的古天乐、宣萱还拨打了校招通过的应届毕业生电话，亲自送出Offer，这份独一无二的Offer足以让这位员工铭记。

　　在接下来的活动中，不忍大家太过劳累的古天乐，亲自接过现场员工的手机开启自拍模式，随后又不停为大家签名，得到这份“专属福利”的员工们难掩激动之情，纷纷表示“还好今天来上班了”。

　　面对专访，古天乐还时不时和主持人开起玩笑，但当主持人问到电影《犯罪现场》中印象最深的戏份，古宣二人几乎同时说出“是宣萱（我）被打的那一场”。“你不知道他有多用力哦”宣萱俏皮地说道。

　　在某娱乐平台采访时，古宣二人还不忘“互捧”，宣萱表示“只要是古仔找我的电影，我就会拍。” 面对激动不已的员工们，古天乐还给宣萱当起了保安，装出一副“凶狠”的样子体验“清场”工作，引得现场连连大笑。



　　与此同时，《犯罪现场》还曝光了主题曲《像我这一种男人》MV。其中，古天乐在MV中首次回应了关于“劳模说”的想法：“其实这个世界上没有劳模，可能我们那一代人接受到的教育是不怕吃亏和多劳多得。”而对于影迷观众常常关心自己这么多工作累不累，古天乐回应道：“在我的世界里没工作才最累。” 

   编辑：hello王小羊

关键词： 古天乐 宣萱 犯罪现场
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