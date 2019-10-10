前有《雪人奇缘》中让人联想到”大白”的冰山雪人，后有马上将在10月13日与内地观众见面的“丑娃娃”，还有迪士尼将于明年推出的重磅动画《1/2魔法》里的“蓝精灵”兄弟……

动画电影似乎已经进入了一个以“丑”为美的时代。如何丑的高级，丑出新意，成为了一个动画角色能否俘获观众的关键。而以角色丑陋的外表来衬托其内心的至善至美，也为动画电影的创作拓展出更多可能性。梦工厂的资深主创许诚毅就曾经说过：“不是每个人都是白马王子，也不是每个人都是白雪公主，所以，是时候在一部动画片里加一点现实元素了。”