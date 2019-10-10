动画电影似乎已经进入了一个以“丑”为美的时代。如何丑得高级，丑出新意，成为了一个动画角色能否俘获观众的关键。→
2019-10-10 08:25:02 来源：Mtime时光网
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那些曾经治愈你的动画丑角色
前有《雪人奇缘》中让人联想到”大白”的冰山雪人，后有马上将在10月13日与内地观众见面的“丑娃娃”，还有迪士尼将于明年推出的重磅动画《1/2魔法》里的“蓝精灵”兄弟……
动画电影似乎已经进入了一个以“丑”为美的时代。如何丑的高级，丑出新意，成为了一个动画角色能否俘获观众的关键。而以角色丑陋的外表来衬托其内心的至善至美，也为动画电影的创作拓展出更多可能性。梦工厂的资深主创许诚毅就曾经说过：“不是每个人都是白马王子，也不是每个人都是白雪公主，所以，是时候在一部动画片里加一点现实元素了。”
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主角组：丑娃娃
别看它丑，背后的故事超甜！
出自电影《丑娃娃》。它们的"父母"是一对在纽约艺术学院留学的情侣，9.11之后， 来自韩国的SunMin不得不回到韩国，而她的男朋友David却只能留在纽约。二人沟通只能通过书信，David每次都会在信中随手画一只名字叫Wage的小怪物来逗女友开心。Wage是个穿着围裙，工作勤奋的橙色小怪物。一次圣诞节，SunMin将Wage缝制成了一只布娃娃，还给了它一个新名字Uglydoll，于是，第一个丑娃娃诞生了。多年之后丑娃们也有了自己的大电影，就是将于10月13日在中国内地上映的《丑娃娃》。
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主角组：魔发精灵
最丑的娃，最萌的洗剪吹
出自电影《魔法精灵》。这部动画电影最开始就被翻译成了《丑娃》，这些娃娃长着大大的耳朵，最标志性的长头发仿佛不受重力作用，永远冲向天空，各种艳丽的发色十足拉风。它们本是诞生在丹麦的一种有着五颜六色毛燥头发的玩具娃娃，最初是一位丹麦的伐木工人Thomas Dam因为没钱给女儿买圣诞礼物才做出来的。1959年这些娃娃玩具推出后就开始风靡全球，就连热门动画《玩具总动员》中都曾有过它的身影！梦工场的《怪物史瑞克》制作班底在拍摄动画电影时选择了“毛毡”作为精灵身体的材料质感，以求带给人们“软绵绵、暖绒绒”的感受。
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主角组：外星人小欧
原来你是这样的外星人出自电影《疯狂外星人》。导演蒂姆·约翰逊当年买了儿童小说《斯麦克节的真正意义》回家，作为孩子的睡前读物，孰料他比孩子更迷这本书，在凌晨两点读完之后，他告诉梦工场CEO杰弗里·卡森伯格自己想拍这个故事。这是一群会随着情绪的转变而变幻肤色的外星人，他们个性冷漠、彼此之间关系疏离，但当中就有一个特别与众不同的怪咖——小欧，他非常渴望拥有朋友，想和别人分享他的快乐、悲伤，而这一切在他遇到人类女孩小钱后竟然都实现了，在一系列的冒险旅程过后，他们终于变成了生死不离的好朋友。值得一提的时，“谢耳朵”吉姆·帕森斯的声演为小欧这个角色加分不少。
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主角组：史瑞克
丑角届的“万人迷”
出自电影《怪物史莱克》。“史瑞克之父”许诚毅在打造史瑞克这一形象的时候，只保留了原著中史瑞克的绿皮肤和耳朵，其余地方都做了改造。他甚至按照自己的样子给史瑞克设计了鼻子。至于丑角的性格塑造，梦工场则希望它们能更为人性化，每个角色都必须和普通人一样，有自己的弱点，于是史瑞克在创建之初，就被赋予了自卑且善良的特质。正是这种匠心，令史瑞克成为“万人迷”，该片甚至拿下奥斯卡最佳艺术指导大奖。如今这个经常被吐槽太丑的卡通形象的故事已经拍到了第五部，正所谓看着看着就习惯了，他的大鼻子、外星耳、大嘴和绿色皮肤，看起来越来越顺眼了有没有！
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主角组：中央公园动物天团
最丑萌四人组出自电影《马达加斯加》。该片原本是执导《蚁哥正传》的达尼尔想拍摄的一部企鹅电影，灵感来源于一个疑问：一直生活在动物园的动物回到原始森林会发生什么？随后四只企鹅的故事被换成了狮子、斑马、长颈鹿和河马，讲述他们野外求生的惊险历程。为了让四大丑角的表演更为生动，技师精心打造面部的每块肌肉，让它们做出现实世界中的所有表情。尤其是天团中的“最丑”担当长颈鹿，在被卡通化后，这大眼睛大鼻孔大嘴唇……很像驴脸有没有？长睫毛也没有加到分。让人不禁感叹，把原本的萌物变丑，真的是梦工场动画独门绝技。
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主角组：麦克·迈
传说中的丑帅？出自《超级大坏蛋》。这个电影的灵感来源是《超人》及《蝙蝠侠》，故事讲的则是“大坏蛋”麦克·迈打败了超人以后发生的一系列状况。麦克·迈长得真的像一颗”大坏蛋“，还是蓝色的，蛋上还有毛，眼睛是绿色的，耳朵发紫……这么丑的大反派竟然被冠以主角光环，他打败了超人，统治整个城市，改写了“邪不胜正”的历史，这也是梦工场动画颇为大胆的一次操作。制片人斯图尔特·康菲尔德就强调：“这部动画片想为大家描述的并非传统的正邪对抗的故事。”不过麦克·迈小时候还是挺萌的，像一颗蓝色卤蛋，在片中也有多次出现。
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主角组：盒子怪
我们很丑，但是我们很温柔
出自莱卡定格动画《盒子怪》。扭曲的城市需要扭曲的怪物，于是盒子怪畏畏缩缩地诞生了。这是一群维护城市地下血脉的无私奉献者，却因为过于胆小而把自己包在盒子里，只留下四肢露在外边。这些怪物是镇民眼中的“食人兽”，更是受冤屈多年的老实屌丝。它们高矮胖瘦不等，“盒套”大小不一，以爬虫为食，连收养个人类小孩都给它套上盒子。所幸这些生活品质极低，把尊严踩在脚底的怪物仍有一颗金子般的心，所以当你近距离接触它们的时候，就会发现盒子也能萌出一片天。低情商无法阻止盒子怪卖萌的决心，电影中，他们当爹又当妈，被骂又挨抓，以天然呆气场虏获了观众的心。
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主角组：大眼仔
绝对是可爱本爱了出自电影《怪兽电力公司》和《怪兽大学》。大眼仔的英文名就是Mr.Q，正是可爱本爱了，虽然毕业于怪兽大学、后供职于怪兽电力公司，但论及在制造“惊吓”方面的业务能力，实在是不太好评价。但其实大眼仔光靠他的丑萌外形，就完全可以守住他的主角地位了。据说《怪兽大学》作为《怪兽电力公司》的前传电影，其灵感来源于后者片中毛怪苏利文对大眼仔说的一句台词：“你从小学四年级开始就嫉妒我长得帅。”但殊不知，大眼仔对于自己的外形还是相当有自信的。
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主角组：飞鸡洛奇
最适合香蕉嘴的一张脸
出自动画电影《小鸡快跑》。作为梦工场最成功的粘土动画片，《小鸡快跑》的灵感来源于梦工场动画当时的天才首脑尼克·帕克，他少年时为凑钱买八毫米摄影机，便去一个鸡肉包装厂打工，看着上千只死鸡在生产线上流动，激发了他写下这个有趣的故事。英国一家拥有25年黏土制作经验的动画公司制作了片中的小鸡，技师为小鸡的造型设计了钢制骨架，以便让小鸡们的运动更为灵活逼真，为了让小鸡的脸看起来更有个性，创作者特意为之设计了外突的眼睛和香蕉型的大嘴，并专门制作了各种夸张的嘴型，以配合后期配音的需要。
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主角组：菜园蜗牛特伯
不能始于颜值，也要终于梦想出自电影《极速蜗牛》。影片灵感来自于加拿大籍导演大卫·索伦，他搬家的时候曾在后院看到许多蜗牛，而他的孩子又特别喜欢玩赛车模型。某一天，大卫·索伦在参加梦工场动画公司内部的创意小竞赛前一晚看了电影《速度与激情》，于是灵光一闪，决定让蜗牛成为极速狂飙的赛车手，于是被改装成“追风蜗牛”的特伯诞生了。这些小蜗牛每一只的颜色都与其性格有关，伯特的蜗牛壳是代表梦想的湛蓝。影片除了还原最真实的“印第500”比赛场景之外，团队还邀请三获奥斯卡的音效师理查德·金加盟，与索伦密切合作，打造出了特伯比赛中特有的马达轰鸣声。
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配角组：萌小象
出自《疯狂原始人》。大象和老鼠的结合体，因为迷你的体态和可爱的表情俘虏了观众的心，但如果看静态的照片的话，其实蛮丑的不是吗？出现于影片最后的彩蛋里，三只萌宠吹喇叭。
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配角组：法国女警
出自电影《马达加斯加3》。把家喻户晓的麦当娜给卡通化，还给卡通成这样……梦工厂胆子够大的，这明明就是黑化……身材像只老母鸡，右边大痣超级明显，鹰钩鼻子的尖锐度能刺破气球。也有人说这是梦露、海伦娜·邦汉·卡特，但联想到麦当娜曾是给河马“格洛丽亚”配音的最初人选，后来却换人了，难道是麦姐耍大牌给拒绝了，然后梦工厂来了个“复仇”？
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配角组：绵羊
出自《驯龙高手》。最强龙套、龙族们的宠物、比赛道具，怎么玩都不会坏的绵羊君成功入选，理由很简单，绵羊长着长鼻猴的鼻子，夸张的凸出眼是标配，羊角好像海马的身子，下嘴唇上扬呈现出“太委屈”的即视感。
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配角组：小怪物Liyote
出自电影《疯狂原始人》。电影里的萌物太多了，基本设计原则就是“混搭”，什么兔头兽、鹰头猫、猪头蝙蝠、豹纹象、鹦鹉虎、羊角鸵鸟、象头鼠等等等等，之所以选了这货，主要原因是它够丑够萌，性格上还有宠物狗的设定，又能卖萌还能猥琐更能装可怜。影迷更是给它起了：“蜥郊狼”、“蝾螈鬣狗”等雅号。
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配角组：矮蛋先生
出自《穿靴子的猫》。又是一个蛋也就罢了，还矮胖，纵使你有曾志伟的脸蛋，光滑细腻的肌肤，但你只有大脸没有身材，人家麦克迈还是高瘦大长腿呢。正所谓“一白遮三丑，矮胖毁所有”。
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配角组：波波
出自《大战外星人》。鼻涕一样的蓝色胶质粘稠怪，外形还很像那个啥……一只眼！红眼珠！没鼻子！什么鬼！没有最丑只有更丑。不过波波在影片中一只眼深情凝望果冻的时候，还是很羞涩的。近它者丑，波波的小伙伴们也是一个赛一个，科学家小强、猿鱼怪、巨大的虫怪，都可以吓哭小朋友。
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配角组：喷火龙
出自《怪物史瑞克》。浓妆艳抹的喷火龙，母，与驴子还生了好多“龙驴宝宝”，仔细看这张脸，跟驴子很有夫妻相呢，那浓密的睫毛，绿色的眼睛，脸两侧獠牙般的突起真的很“母夜叉”。
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配角组：捣蛋猪
出自《愤怒的小鸟》系列电影。在第一集中带有些神秘气质的绿色小猪作为”反派”登场，虽然相比五颜六色的小鸟颜值受限，但圆滚滚的蠢萌外形还是十分讨喜的。在《愤怒的小鸟2》中，它们则成为了小鸟的好帮手，甚至展现出了”猪“这种动物的天生高智商。
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配角组：疣猪彭彭
出自《狮子王》。疣猪彭彭虽然颜值有限，但它和猫鼬丁满绝对算得上是迪士尼动画中的一对明星组合，它们甚至拥有自己的主题歌曲Hakuna Matata，这是《狮子王》中最有名的一句口号，也是丁满彭彭的生活哲学。它们在救起辛巴后，还将这句口号教给了辛巴忘却烦恼。它们的快乐、正能量时刻感染着我们。
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配角组：万圣镇镇民
出自《圣诞夜惊魂》。在万圣镇各种奇形怪状的镇民衬托下，南瓜王杰克真的可以说是玉树临风一男子了。而这些融汇了蒂姆·伯顿惊人想象力的”丑陋“角色，同样可以用”令人惊艳“来形容。