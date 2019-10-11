凭《伦敦生活》夺得艾美奖的多面手菲比·沃勒-布里奇已成为这个时代最杰出的电视人。





厉害的地方在于，她不仅能演、还能编剧和制作，最近更是被007最新一部电影收罗进编剧团队。





34岁的布里奇可能对家乡伦敦阴郁天气很熟悉，毕竟她大部分时间都住在那儿。但在最近去洛杉矶的一周旅程中，她却接受到了满满的阳光洗礼，不论是从字面意思还是比喻意义来说。











一年一度的第71届“黄金时段艾美奖”，是嘉奖最优秀电视节目的盛典，而在所有星光熠熠的到场嘉宾中，布里奇度过的夜晚可能最为美好。她所重点参与的两部剧一共收到了20项提名，她本人就收获了5项提名，其中3项获奖。



















《杀死伊芙》也是拿奖到手软（今年年初的金球奖上）





《伦敦生活》第二季预告 正如她在荧幕上展现出的那种智慧、幽默、精灵古怪和魅力十足一样，菲比在现实生活中也站在了新一代年轻女性中的最前线，改变了人们“电视导演”这一词条件反射式的印象。





34年前，菲比在伦敦出生、长大，是一个中高产阶级家庭中的老二（她有个姐姐，还有个弟弟），父母在她十几岁的时候离异了。她上的是私立高中，在很小时就一门心思扑在表演上，这也让她接到了著名的皇家戏剧艺术学院的橄榄枝。





毕业后，她发现人们更加青睐历史题材而非当代时事，这让菲比很沮丧。于是菲比便成为了那一批更具前瞻性的人，她创作了很多当下的故事，并写了很多自己的角色。





采访中的菲比 《伦敦生活》改编自她在2013年的同名单人舞台剧（最近正在非百老汇剧院和伦敦西区剧院进行再次演出），此剧以黑色幽默的形式探索了爱、性与宗教的交叉关系，聚焦于一名生活失控的年轻伦敦人（菲比饰），她不断在忧虑、困惑和欢快的负担中间摇摆。





本剧最早在2016年时，以六集迷你剧的形式登上了小荧幕，本来想的是只拍一季。“BBC在我说No，不拍第二季的时候，给第一季结尾留了一点空间，因为他们真的想再拍一季，” 菲比在最近的一次访问中说，“之后我就开始渗透这些想法，并意识到不管这个角色在第一季最后如何悲惨，她总会有新的一天。”





“我在这个角色身上推进这个想法，让观众重新再看一次她身上的经历，其实挺有挑战的。但我又必须直面，既要保持原创，又要和第一季不能重复。于是就想到了宗教，我把信念、家庭和爱三个核心融进了故事主题。”









这部剧的坦诚与幽默为其赢得了掌声，并在各性别人群中都受到了欢迎，尤其是那些生活在城市中、对剧中幽默和好奇心产生了强烈共鸣的年轻女性们。



