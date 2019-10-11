时光网特稿
可能很多人还没意识到，来自英国的菲比·沃勒-布里奇
已成为当下最杰出的女电视人，电视剧界最闪耀的星。这两年最富创造力的电视剧《杀死伊芙》和《伦敦生活》都出自她手。
厉害的地方在于，她不仅能演、还能编剧和制作，最近更是被007最新一部电影收罗进编剧团队。
34岁的布里奇可能对家乡伦敦阴郁天气很熟悉，毕竟她大部分时间都住在那儿。但在最近去洛杉矶的一周旅程中，她却接受到了满满的阳光洗礼，不论是从字面意思还是比喻意义来说。
一年一度的第71届“黄金时段艾美奖”，是嘉奖最优秀电视节目的盛典，而在所有星光熠熠的到场嘉宾中，布里奇度过的夜晚可能最为美好。她所重点参与的两部剧一共收到了20项提名，她本人就收获了5项提名，其中3项获奖。
她同时获得的“最佳喜剧类剧集”和“最佳剧情类剧集”提名这个成就，在今年的所有提名者中，也只有Frank Rich和Georgia Prichett（《副总统》
和《继承之战》
的制片人）可以与之比肩了。
当然，她更为人熟知的角色是《伦敦生活》
台前幕后的全能女强人，这部剧也在9月22日的艾美奖上，横扫了最佳喜剧类剧本奖、最佳喜剧类女主角和最佳喜剧类剧集奖。
《杀死伊芙》也是拿奖到手软（今年年初的金球奖上）
正如她在荧幕上展现出的那种智慧、幽默、精灵古怪和魅力十足一样，菲比在现实生活中也站在了新一代年轻女性中的最前线，改变了人们“电视导演”这一词条件反射式的印象。
34年前，菲比在伦敦出生、长大，是一个中高产阶级家庭中的老二（她有个姐姐，还有个弟弟），父母在她十几岁的时候离异了。她上的是私立高中，在很小时就一门心思扑在表演上，这也让她接到了著名的皇家戏剧艺术学院的橄榄枝。
毕业后，她发现人们更加青睐历史题材而非当代时事，这让菲比很沮丧。于是菲比便成为了那一批更具前瞻性的人，她创作了很多当下的故事，并写了很多自己的角色。
《伦敦生活》改编自她在2013年的同名单人舞台剧（最近正在非百老汇剧院和伦敦西区剧院进行再次演出），此剧以黑色幽默的形式探索了爱、性与宗教的交叉关系，聚焦于一名生活失控的年轻伦敦人（菲比饰），她不断在忧虑、困惑和欢快的负担中间摇摆。
本剧最早在2016年时，以六集迷你剧的形式登上了小荧幕，本来想的是只拍一季。“BBC在我说No，不拍第二季的时候，给第一季结尾留了一点空间，因为他们真的想再拍一季，” 菲比在最近的一次访问中说，“之后我就开始渗透这些想法，并意识到不管这个角色在第一季最后如何悲惨，她总会有新的一天。”
“我在这个角色身上推进这个想法，让观众重新再看一次她身上的经历，其实挺有挑战的。但我又必须直面，既要保持原创，又要和第一季不能重复。于是就想到了宗教，我把信念、家庭和爱三个核心融进了故事主题。”
《伦敦生活》的第二季，像《纸牌屋》
中的弗兰克·安德伍德那样打破了第四面墙，并有时直视镜头与观众
，更多关注了主角所遭遇的不幸，包括她对于神父（“莫娘”安德鲁·斯科特
饰）迅速发展的爱意。
这部剧的坦诚与幽默为其赢得了掌声，并在各性别人群中都受到了欢迎，尤其是那些生活在城市中、对剧中幽默和好奇心产生了强烈共鸣的年轻女性们。
《伦敦生活》第二季