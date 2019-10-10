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01.是什么让星爵和小蜘蛛如此激动？

















影片设定在一个由精灵、巨魔和幽灵等组成的郊外幻想世界，在那里独角兽在垃圾桶中穿行，像是有着糖果条纹的负鼠。影片中，魔法是真实的，但它早已被现代技术所遗忘和取代。但有一对十几岁的兄弟，在他们尚不更事时父亲便已离世，他们决定进入这个幻想世界，与父亲共度最后一个神奇的日子。











































03.“妇联”电影也许真的会有









