网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光早报：《黑客帝国4》曝光新主角

"小丑"再破票房纪录 星爵和小蜘蛛玩抱抱

2019-10-10 07:30:44 来源：Mtime时光网

你关心的新闻都在这里。

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《黑客帝国4》新卡司曝光



据外媒报道，《黑客帝国4》新确定了一位主演——《海王》中的“黑蝠鲼”叶海亚·阿卜杜勒-迈丁，导演兼编剧拉娜·沃卓斯基上周刚刚秘密与他见过面。而原版三部曲中的男女主角基努·里维斯凯瑞-安·莫斯，均会回归出演这部系列最新作品。

02.坎妹主演惊悚片《地震鸟》首曝预告



《地震鸟》中文预告

艾丽西亚·维坎德主演的Netflix惊悚片《地震鸟》首次曝光中字预告，影片由雷德利·斯科特担任监制，《依然爱丽丝》导演沃什·韦斯特摩兰自编自导。

《地震鸟》由畅销书改编，影片的剧情设定在80年代日本东京，“坎妹”艾丽西亚·维坎德饰演的一位神秘女性初到日本，与她的朋友和一位英俊的当地摄影师发展出一段疯狂的三角恋，随后朋友失踪，坎妹被视为谋杀案的嫌疑人。该片将于11月15日登陆Netflix。

03.“怪奇物语”童星主演恐怖片《螺丝在拧紧》首曝预告




史蒂文·斯皮尔伯格任执行制片人的恐怖片《螺丝在拧紧》首曝预告。影片由《怪奇物语》童星菲恩·伍法德《佛罗里达乐园》童星布鲁克琳·普林斯、以及《终结者：黑暗命运》麦肯兹·戴维斯主演。

影片改编自亨利·詹姆斯的中篇小说《螺丝在拧紧》，讲述一个女子受雇为两位孤儿当保姆，而她坚信他们居住的乡间别墅闹鬼。影片将于2020年1月24日北美上映。 

04.《睡梦医生》新海报致敬前作《闪灵》




第一张《睡梦医生》新海报，伊万·麦克格雷格饰演的成年版“丹尼”像当年他父亲一样，从被砍出一个大口子的门上露出眼睛往外望。第二张新海报背景是血红色，而成年版丹尼则和小时候骑着车子的自己，在“远望”酒店的走廊中迎面而来。

《睡梦医生》将会同时是斯坦利·库布里克原版电影、和斯蒂芬·金原著小说的续集。丽贝卡·弗格森、雅各布·特瑞布雷、克利夫·柯蒂斯与布鲁斯·格林伍德等人也均出演本片，《睡梦医生》将于11月8日全美公映。



01.是什么让星爵和小蜘蛛如此激动？




星爵和小蜘蛛看新预告

“星爵”克里斯·帕拉特和“小蜘蛛”汤姆·赫兰德配音的皮克斯动画《1/2魔法》即将曝光新预告，二人先行观看了预告，反应是激动不已。最后二人还紧紧抱在一起，要求再看一遍。

影片设定在一个由精灵、巨魔和幽灵等组成的郊外幻想世界，在那里独角兽在垃圾桶中穿行，像是有着糖果条纹的负鼠。影片中，魔法是真实的，但它早已被现代技术所遗忘和取代。但有一对十几岁的兄弟，在他们尚不更事时父亲便已离世，他们决定进入这个幻想世界，与父亲共度最后一个神奇的日子。



01.DC《小丑》继续破纪录



《小丑》刚一上映就打破10项票房纪录，包括最强10月开画电影等。而它的破纪录之旅没有停，接着又连续破了影史10月的周一和周二单日最高票房纪录。其中周二劲收1390万美元，在秋季档（9-11月）创造第二高周二单日票房，仅次于《饥饿游戏2：星火燎原》的1596万。截至周二，《小丑》北美累计票房已达1.198亿美元。

北美业内预估，《小丑》上映的第二周末将继续以较大优势领跑，本周上映新片《亚当斯一家》《双子杀手》或将无法撼动其地位。

02.新版《霹雳娇娃》内地过审确定引进



被定位为好莱坞时尚动作大片的新版《霹雳娇娃》宣布中国内地过审，确定引进，档期待定，并发布了一款内地宣传海报。

03.“妇联”电影也许真的会有



“惊奇队长”布丽·拉尔森向漫威影业CEO凯文·费奇提议，有必要拍摄一部漫威女超级英雄的电影。布丽拉尔森还表示，MCU里的女演员都对自己的角色有着热情，她没法决定漫威未来应该怎么走，但如果外界讨论得够多，如果观众都希望看到，那就“一切皆有可能”。

   编辑：飒飒

关键词： 时光早报
关注时光网微信

相关电影/影人

黑客帝国4

黑客帝国4 ()

0.0

导演：拉娜·沃卓斯基

主演：基努·里维斯

在线播放

叶海亚·阿卜杜勒-迈丁

叶海亚·阿卜杜勒-迈丁

Yahya Abdul-Mateen II

职业：演员

查看影人作品  >

螺丝在拧紧

螺丝在拧紧 (2020)

0.0

导演：弗洛莉娅·塞吉..

主演：麦肯兹·戴维斯

在线播放

史蒂文·斯皮尔伯格

史蒂文·斯皮尔伯格

Steven Spielberg

职业：导演 | 制作人

查看影人作品  >

1/2魔法

1/2魔法 (2020)

0.0

导演：丹·斯坎隆

主演：克里斯·帕拉特

在线播放

克里斯·帕拉特

克里斯·帕拉特

Chris Pratt

职业：演员

查看影人作品  >

汤姆·赫兰德

汤姆·赫兰德

Tom Holland

职业：演员

查看影人作品  >

霹雳娇娃

霹雳娇娃 (2019)

0.0

导演：伊丽莎白·班克斯

主演：克里斯汀·斯图..

在线播放

布丽·拉尔森

布丽·拉尔森

Brie Larson

职业：演员 | 导演

查看影人作品  >

显示更多∨

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

马丁斯科塞斯批评漫威电影"不是电影"

《银护》导演古恩回应：伤心，没看就批评

《愤怒的公牛》《无间行者》《华尔街之狼》的导演马丁·..
2

中国内地选送"哪吒"竞争奥斯卡

最佳外语片改"最佳国际电影" 93部影片报名

11
《哪吒》将代表中国内地“申奥”，争夺明年奥斯卡的“最..
3

《小丑》刚上映就打破10项票房纪录！

最强10月开画电影 成绩比肩《正义联盟》

6
看看《小丑》已经创造的纪录。
4

第92届奥斯卡最佳国际影片前瞻

《哪吒》冲奥对手多 韩片《寄生虫》或创造历史

《哪吒》冲击奥斯卡，需要和哪些强片PK？
5

不要让“珠峰绝恋”毁掉《攀登者》

它背后的真实故事远比电影更精彩

谁能成为英雄，谁会被历史铭记，也许是命运的安排，抑或..

查看更多