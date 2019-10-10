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《地震鸟》
由畅销书改编，影片的剧情设定在80年代日本东京，“坎妹”艾丽西亚·维坎德饰演的一位神秘女性初到日本，与她的朋友和一位英俊的当地摄影师发展出一段疯狂的三角恋，随后朋友失踪，坎妹被视为谋杀案的嫌疑人。该片将于11月15日登陆Netflix。
影片改编自亨利·詹姆斯的中篇小说《螺丝在拧紧》
，讲述一个女子受雇为两位孤儿当保姆，而她坚信他们居住的乡间别墅闹鬼。影片将于2020年1月24日北美上映。
第一张《睡梦医生》
新海报，伊万·麦克格雷格
饰演的成年版“丹尼”像当年他父亲一样，从被砍出一个大口子的门上露出眼睛往外望。第二张新海报背景是血红色，而成年版丹尼则和小时候骑着车子的自己，在“远望”酒店的走廊中迎面而来。
《睡梦医生》
将会同时是斯坦利·库布里克原版电影、和斯蒂芬·金原著小说的续集。丽贝卡·弗格森、雅各布·特瑞布雷、克利夫·柯蒂斯与布鲁斯·格林伍德等人也均出演本片，《睡梦医生》
将于11月8日全美公映。
01.是什么让星爵和小蜘蛛如此激动？
影片设定在一个由精灵、巨魔和幽灵等组成的郊外幻想世界，在那里独角兽在垃圾桶中穿行，像是有着糖果条纹的负鼠。影片中，魔法是真实的，但它早已被现代技术所遗忘和取代。但有一对十几岁的兄弟，在他们尚不更事时父亲便已离世，他们决定进入这个幻想世界，与父亲共度最后一个神奇的日子。
《小丑》
刚一上映就打破10项票房纪录，包括最强10月开画电影等。而它的破纪录之旅没有停，接着又连续破了影史10月的周一和周二单日最高票房纪录。其中周二劲收1390万美元，在秋季档（9-11月）创造第二高周二单日票房，仅次于《饥饿游戏2：星火燎原》
的1596万。截至周二，《小丑》
北美累计票房已达1.198亿美元。
被定位为好莱坞时尚动作大片的新版《霹雳娇娃》
宣布中国内地过审，确定引进，档期待定，并发布了一款内地宣传海报。
03.“妇联”电影也许真的会有
“惊奇队长”布丽·拉尔森
向漫威影业CEO凯文·费奇
提议，有必要拍摄一部漫威女超级英雄的电影。布丽拉尔森还表示，MCU里的女演员都对自己的角色有着热情，她没法决定漫威未来应该怎么走，但如果外界讨论得够多，如果观众都希望看到，那就“一切皆有可能”。