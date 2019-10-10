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李安新片"马尼拉之战"准备怎么样了?

坦言"我正在筹钱" 展现阿里与弗雷泽拳王战

2019-10-10 09:06:50 来源：Mtime时光网

李安导演一直想拍拳王阿里和乔·弗雷泽1975年的传奇比赛《马尼拉之战》，但很久都没有在运作，最近他表示，“我在筹钱呢”。


　　时光网讯　从《理智与情感》《冰风暴》，从《与魔鬼共骑》《卧虎藏龙》，从《断背山》《色戒》李安导演一直在电影中探索着不同历史时期与文化。今年64岁的李安，新作《双子杀手》马上要下周登陆中国内地的大银幕，而他也一直想在动作片《马尼拉之战》中，讲述1975年重量级冠军穆罕默德·阿里与乔·弗雷泽这两位拳王间的那场传奇之战。

　　2013年时，《马尼拉之战》本来是由环球影业负责，当年李安刚刚凭借《少年派的奇幻漂流》获得了他的第二座奥斯卡“最佳导演”小金人（第一座是《断背山》）。随后不久《马尼拉之战》就出现了资金预算的问题，最终从大片厂手中移交给了独立制片公司Studio 8，由华纳前高管杰夫·罗宾诺夫负责。


李安与威尔·史密斯在《双子杀手》片场

　　之后，由于李安选择了先运作《比利·林恩的中场战事》和《双子杀手》，《马尼拉之战》暂时被搁置了。上周末，时光网记者在洛杉矶与李安聊到了他这部倾注了许久热情，却一直没能成型的新作，以及本片是否会是导演的下一部作品？李安既没有肯定，也没有否认这一说法，只是暗示可能正在发展中，“我现在筹钱呢，《马尼拉之战》是我的梦想之作，故事特别棒，但很难拍成。”

　　《马尼拉之战》原本定由《女王》《福斯特对话尼克松》的编剧皮特·摩根执笔，拳王阿里场外的性格和场内的打拳风格一样引发了诸多关注，雷·费舍《正义联盟》中的“钢骨”）与大卫·奥伊罗曾是两位拳王的候选演员。对于李安来说，这也是他拓宽实验性电影的又一突破性挑战，“可能会用同样的技术（3D，120帧，4K），用手持摄像机拍摄拳击场景，我觉得会很特别，”他表示。


阿里与弗雷泽之战

作者：Brent Simon   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 李安 马尼拉之战 BrentSimon
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马尼拉之战

马尼拉之战 ()

-1.0

导演：李安

主演：Mike Gassaway

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李安

李安

Ang Lee

职业：导演 | 演员

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