时光网讯
从《理智与情感》
到《冰风暴》
，从《与魔鬼共骑》
到《卧虎藏龙》
，从《断背山》
到《色戒》
，李安
导演一直在电影中探索着不同历史时期与文化。今年64岁的李安，新作《双子杀手》
马上要下周登陆中国内地的大银幕，而他也一直想在动作片《马尼拉之战》
中，讲述1975年重量级冠军穆罕默德·阿里与乔·弗雷泽这两位拳王间的那场传奇之战。
2013年时，《马尼拉之战》本来是由环球影业负责，当年李安刚刚凭借《少年派的奇幻漂流》
获得了他的第二座奥斯卡“最佳导演”小金人（第一座是《断背山》
）。随后不久《马尼拉之战》就出现了资金预算的问题，最终从大片厂手中移交给了独立制片公司Studio 8，由华纳前高管杰夫·罗宾诺夫
负责。
李安与威尔·史密斯在《双子杀手》片场
之后，由于李安选择了先运作《比利·林恩的中场战事》
和《双子杀手》，《马尼拉之战》暂时被搁置了。上周末，时光网记者在洛杉矶与李安聊到了他这部倾注了许久热情，却一直没能成型的新作，以及本片是否会是导演的下一部作品？李安既没有肯定，也没有否认这一说法，只是暗示可能正在发展中，“我现在筹钱呢
，《马尼拉之战》是我的梦想之作，故事特别棒，但很难拍成。”
《马尼拉之战》原本定由《女王》
和《福斯特对话尼克松》
的编剧皮特·摩根
执笔，拳王阿里场外的性格和场内的打拳风格一样引发了诸多关注，雷·费舍
（《正义联盟》
中的“钢骨”）与大卫·奥伊罗
曾是两位拳王的候选演员。对于李安来说，这也是他拓宽实验性电影的又一突破性挑战，“可能会用同样的技术
（3D，120帧，4K），用手持摄像机拍摄拳击场景
，我觉得会很特别，”他表示。
阿里与弗雷泽之战