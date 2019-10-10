《航海王：狂热行动》曝光20周年情怀特辑，以20年间草帽一伙历经风雨的梦想之路为轴，表达了对“海米”们的感谢之意，同时展现了二十年来多个经典瞬间。





情怀特辑以20年间草帽一伙历经风雨的梦想之路为轴，表达了对海米们的感谢之意，同时展现了二十年来多个经典瞬间，香克斯将草帽交给路飞保管，草帽一伙成为船员的纪念性时刻，和薇薇公主的告别，火烧梅利号以及众人奋不顾身参与战斗受伤的场面……





正是因为收获了这20年间粉丝们的支持，《航海王》才得以在动漫界创造记录。正如艾斯说的，“对我的厚爱，感激不尽”。《航海王》让曾经懵懂的我们燃起热血，让梦想和成长的定义更加完整，与这部动画同行的这些日子，也成为了我们的独家记忆。





路飞为伙伴而战 20周年纪念电影《航海王：狂热行动》由尾田荣一郎监制，田中真弓、冈村明美、中井和哉、山口胜平、平田广明、大谷育江、山口由里子、矢尾一树、长岛雄一等动画原版阵容声优倾情献声。这一次的故事发生在航海世博会上，燃度升级，将有超过200个角色登场。





电影《航海王：狂热行动》将于10月18日登陆全国各大影院。