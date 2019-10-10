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《航海王狂热行动》曝20周年情怀特辑

经典瞬间历历在目 草帽一伙历经风雨

2019-10-10 09:37:45 来源：Mtime时光网

《航海王：狂热行动》曝光20周年情怀特辑，以20年间草帽一伙历经风雨的梦想之路为轴，表达了对“海米”们的感谢之意，同时展现了二十年来多个经典瞬间。
       

《航海王：狂热行动》定档海报

时光网讯 1999年10月20日，《航海王》TV 版动画在富士电视台首次播出，不知不觉间，陪伴无数粉丝们成长的热血少年动漫迎来了动画播出的第20个年头。2019年最新电影《航海王：狂热行动》已正式定档10月18日。为纪念动画播出20周年，官方释出了20周年情怀特辑影像。

       情怀特辑以20年间草帽一伙历经风雨的梦想之路为轴，表达了对海米们的感谢之意，同时展现了二十年来多个经典瞬间，香克斯将草帽交给路飞保管，草帽一伙成为船员的纪念性时刻，和薇薇公主的告别，火烧梅利号以及众人奋不顾身参与战斗受伤的场面……

      正是因为收获了这20年间粉丝们的支持，《航海王》才得以在动漫界创造记录。正如艾斯说的，“对我的厚爱，感激不尽”。《航海王》让曾经懵懂的我们燃起热血，让梦想和成长的定义更加完整，与这部动画同行的这些日子，也成为了我们的独家记忆。

       

路飞为伙伴而战

20周年纪念电影《航海王：狂热行动》由尾田荣一郎监制，田中真弓、冈村明美、中井和哉、山口胜平、平田广明、大谷育江、山口由里子、矢尾一树、长岛雄一等动画原版阵容声优倾情献声。这一次的故事发生在航海世博会上，燃度升级，将有超过200个角色登场。

       电影《航海王：狂热行动》将于10月18日登陆全国各大影院。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 航海王：狂热行动
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导演：大塚隆史

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