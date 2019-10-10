习惯了残暴或者血腥场面的资深恐怖迷，面对影片可能会表现出不满的冷静，以及对这种程度的恐惧的不屑一顾；但对于不那么重口味，尤其是十几岁的孩子来说，《黑暗恐怖故事》足以成为他们的噩梦。











中文预告 影片将隐隐不安的青少年的恐惧和更多成人导向的恐惧联系起来，加上社会政治寓言的元素交织在一起，给作品本身带来了一丝提升的效果。习惯了残暴或者血腥场面的资深恐怖迷，面对影片可能会表现出不满的冷静，以及对这种程度的恐惧的不屑一顾；但对于不那么重口味，尤其是十几岁的孩子来说，《黑暗恐怖故事》足以成为他们的噩梦。











影片故事发生在1968年万圣节的晚上和随后的几天里，在宾夕法尼亚州一个叫做Mill Valley的小镇上。故事的主人公包括颇有抱负的作家Stella (佐伊·玛格丽特·科莱蒂饰演)，以及她的两位少年朋友Auggie (加布里埃尔·拉什饰演) 和Chuck (Austin Zajur饰演)，他们会在学校恶作剧欺负Tommy（奥斯汀·艾布拉姆斯饰演）。当愤怒的Tommy想要报复在后面追赶时，这群人躲进了一座鬼屋，这座房子在早很多年前被小镇上的一个创始家族占据了。





在那里，他们找到了一本由Sarah Bellows (Kathleen Pollard饰演)写就的有点令人不安的故事书。而这位作者，取决于你相信哪种历史说法，要么是一位精神病患者和充满愤怒的怪物，或者是一位被自己家人残忍虐待的受害者。在这几个人逃出后不久，Stella发现他们从房子里带走的这本书，似乎正在用鲜血书写新的故事。











这些故事似乎都预示着造访过这座屋子的这群人的不幸命运，这些人包括Chuck的妹妹Ruth (Natalie Ganzhorn饰演)，还有小镇上的神秘的新人Ramón (Michael Garza饰演)，他只是经过小镇并且看起来和其他人很不一样。在与时间赛跑的过程中，为了拯救她的朋友和她自己，Stella必须想办法阻止Sarah这没有节制并且被误导的复仇行动。





主创专访 欧弗兰多（《追击巨怪》2010，《无名女尸》2016）是一位这样的电影导演，他知道如何平衡预算，也能将电影特效与实际效果相融合，而这两种天赋在《黑暗恐怖故事》中绝对是非常有用的。影片中有一定程度的技术完成，帮助提升了某些元素场景，可以称之为成功。尽管全片对于恐惧感的营造有点断断续续，忽上忽下，就像Stella和她的朋友被不同的怪物盯上，与其说是和整体故事情节串联，还不如说是每个故事的独特效果。





影片由丹·哈格曼和凯文·哈格曼兄弟俩改编，其中有些政治评论可能不一定会让国际观众产生共鸣，尤其是影片中《死不了的丧尸》（Me Tie Dough-ty Walker），那是第一本书中最著名的故事之一，美国总统理查德·尼克松连任的画面能在背景电视中瞥到。尽管如此，这也并不妨碍观众享受影片，而这种特殊历史时期的设定，则是和很多现代恐怖电影区别开的非常好的元素。在现代恐怖片中，技术的存在（手机等形式）必须以某种方式被处理和展现。











对于很多人来说，年轻演员们在其中的努力是一个非常重要的情感联结点。尽管他们的表演一点也不差，但的确有些角色刻画得太过简单，以至于让整部电影呈现出在摆姿势布景的感觉。然而拉什尤其是Zajur抢了很多镜头，后者是由于嘲讽的对白以及后期越来越惊慌的状态。





非常潇洒地，欧弗兰多和他的合作者们并没有试图用各种办法将影片营造成后现代，或者是在事件展开过程中提供任何闪烁其词的评论。





相反，凭借作曲家马可·贝特拉米和Anna Drubich声入人心的配乐，他们更倾向于专注于打造故事本身的流线型恐惧，这非常符合“篝火故事“的精髓：晚餐后在户外集体场合讲述的故事，可以加速年轻人的脉搏，（对年轻人来说）大自然的每一种噪音都为其带来了一种刺痛的恐怖以及期待感。











随着票房的大卖，《黑暗恐怖故事》可能会发展成一部有趣的、中度预算的系列电影，（他们）讲述一些聪明有趣的故事，有关如何对待我们之中最不幸的人，毕竟我们有足够的素材可以借鉴。在一个制作成本高得离谱的时代，（影片）得到的这种回馈已经算是不错的了。



