红色爱国电影《江城1943》举办首映礼，影片讲述了江城铜仁的进步青年、爱国商人联合地下党员，为支持共产党的抗日部队，积极筹集战略物资和医疗药品与敌对特务斗智斗勇的故事。













在现场的采访中，众位主创都对影片和角色有着深刻的理解。赵洪纪导演在活动现场提到：“电影《江城1943》作为中华人民共和国成立70周年献礼之作，又是第一部反映贵州铜仁抗战历史的故事，全部在本地实景拍摄。希望能通过电影的方式，对本土影视文化发展起到促进作用，同时也让越来越多的人了解贵州。当然更希望贵州本地的观众在观看这部电影时，能激发起内心深处那一份对当地历史文化和红色文化的景仰。”





影片主演由樊少皇担当，其俊朗的外形和利落的身手一直为观众所喜爱。此次首映礼也送来了对影片的诚挚期盼。他在《江城1943》中演绎了一名普通却不平凡的革命英雄，担起影片中大部分的动作戏。无论是肉搏械斗还是追车，在一座静谧的小城内，潜藏的危机与局势犹如水中暗流，无时无刻不在实践着革命者的坚定。





影片《江城1943》已定于10月18日全国上映。

























编辑：隐饮