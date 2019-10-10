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电影《江城1943》
于10月9日在贵州省铜仁市举办首映礼，铜仁市委宣传部部长陈小燕、以及导演赵洪纪
，演员郑心曈、佟小虎
等出席了首映礼。这部红色爱国主义教育题材电影，讲述了历史上抗日战争最困难的1943年，江城铜仁的进步青年、爱国商人联合地下党员，为支持共产党的抗日部队，积极筹集战略物资和医疗药品与敌对特务斗智斗勇的故事。
影片《江城1943》
讲述的是一段埋藏在历史中的民族故事，中华民族在建立之初经历了异常动荡的岁月，其中值得铭记的名字数不胜数，但还有更多的仁人志士也在为了自己的家园奋斗。导演赵洪纪在处理时，聚焦民族英雄这一概念，电影《江城1943》讲述的不是一个人的故事，而是一段时光内所有爱国者的缩影。
在现场的采访中，众位主创都对影片和角色有着深刻的理解。赵洪纪导演在活动现场提到：“电影《江城1943》作为中华人民共和国成立70周年献礼之作，又是第一部反映贵州铜仁抗战历史的故事，全部在本地实景拍摄。希望能通过电影的方式，对本土影视文化发展起到促进作用，同时也让越来越多的人了解贵州。当然更希望贵州本地的观众在观看这部电影时，能激发起内心深处那一份对当地历史文化和红色文化的景仰。”
影片主演由樊少皇担当，其俊朗的外形和利落的身手一直为观众所喜爱。此次首映礼也送来了对影片的诚挚期盼。他在《江城1943》中演绎了一名普通却不平凡的革命英雄，担起影片中大部分的动作戏。无论是肉搏械斗还是追车，在一座静谧的小城内，潜藏的危机与局势犹如水中暗流，无时无刻不在实践着革命者的坚定。
影片《江城1943》已定于10月18日全国上映。
编辑：隐饮