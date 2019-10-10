拒演黑客帝国这件事怕是给史皇留下了心理阴影....





很多史密斯的影迷都知道这段往事，但也是直到近些日子才明白史密斯是有多后悔，今年的早些时候，威尔史密斯甚至还自己做了一段视频，重现当年拒绝沃卓斯基兄弟的“悔恨时刻”。





史皇自制视频谈为啥拒演《黑客帝国》

沃卓斯基兄弟邀请威尔·史密斯饰演片中的Neo这一角色时曾尝试这样说服史密斯：想象一下，你跳跃的时候飞了起来，像鹰一样停在空中，我们发明一种摄像机360度绕着你拍一圈...





威尔·史密斯：？？？







灵魂画手威尔史密斯只能在动画里过把瘾了

灵魂画手威尔史密斯只能在动画里过把瘾了





可能是沃卓斯基兄弟概念太超前，也可能是语言描述无法让威尔史密斯ｇｅｔ神作画面，不明就里的史密斯推掉了《黑客帝国》后就去拍了巴里·索南菲尔德执导的翻拍自上世纪60年代电视剧的西部电影《飙风战警》，这部影片口碑平庸， 在威尔史密斯的作品序列里基本排不上号。







除了威尔史密斯外，当时还是新人导演的沃卓斯基兄弟还曾尝试过邀请一批好莱坞当红男星，包括小李、让·雷诺、加里·奥德曼、约翰尼·德普等等。在历经波折后，最后落到基努·里维斯手上。











《黑客帝国》成就了世纪末的影史经典，也捧红了基努里维斯，也是其目前最为影迷称道的代表作，史密斯在自制视频中，也调侃自己幸好没有演出，不然有可能毁了这部电影了，自嘲和商业吹捧中似乎还透露着一丝悔恨的苦涩。