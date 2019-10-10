2019-10-10 14:18:40 来源：Mtime时光网
时光网讯 动画电影《哪吒之魔童降世》刚刚确定参选2020年第92届奥斯卡最佳国际电影（原最佳外语片）的角逐，这也是中国内地第一次选送动画电影参赛。
奥斯卡最佳外语片奖初创于1947年，最初名叫奥斯卡荣誉奖，直到1956年才正式设立最佳外语片奖，设立这个奖项的目的，也是为了国际影坛增强对奥斯卡奖的关注度。
2019年，奥斯卡组委会决定将最佳外语片更名为“最佳国际电影奖”，从2020年开始颁发。
从1979年选送真人电影《阿凡提》开始，中国内地电影就开始冲击奥斯卡最佳外语片，期间，1990年选送的《菊豆》和2002年选送的《英雄》都获得了入围提名，这两部影片都是张艺谋执导。张艺谋的电影先后六次被选送参赛奥斯卡最佳外语片奖，也是内地被选送次数最多的导演。
在21世纪之前，中国内地电影并不是每年都去奥斯卡参赛，例如1985年、1992年、1997年等年份都有空缺。进入新世纪之后，除了2001年空缺之外，中国内地电影再无缺席参赛。
新世纪之后选送的影片从类型到题材都非常多样化，2018年选送的是姜文电影《邪不压正》，2017年是吴京执导的《战狼2》，2014还是一部中法合拍片《夜莺》，2008年选送的是纪录片《筑梦2008》。
中国台湾曾经凭借《卧虎藏龙》获得过第73届奥斯卡最佳外语片，这也是华语片目前唯一一次获奖。
附：历年内地选送奥斯卡的影片
2019-《哪吒之魔童降世》
2018-《邪不压正》
2017-《战狼2》
2016-《大唐玄奘》
2015-《滚蛋吧！肿瘤君》
2014-《夜莺》
2013-《一九四二》
2012-《搜索》
2011-《金陵十三钗》
2010-《唐山大地震》
2009-《梅兰芳》
2008-《筑梦2008》
2007-《云水谣》
2006-《满城尽带黄金甲》
2005-《无极》
2004-《十面埋伏》
2003-《天地英雄》
2002-《英雄》（提名）
2001-空缺
2000-《漂亮妈妈》
1999-《黄河绝恋》
1998-《一代天骄成吉思汗》
1997-空缺
1996-空缺
1995-《红樱桃》
1994-空缺
1993-《凤凰琴》
1992-空缺
1991-《过年》
1990-《菊豆》（提名）
1989-《开国大典》
1988-《红高粱》
1987-《芙蓉镇》
1986-《孙中山》
1985-空缺
1984-《人生》
1983-《城南旧事》
1982-空缺
1981-空缺
1980-空缺
1979-《阿凡提》
作者：崔汀 编辑：汀
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