新世纪之后选送的影片从类型到题材都非常多样化，2018年选送的是姜文电影《邪不压正》，2017年是吴京执导的《战狼2》，2014还是一部中法合拍片《夜莺》，2008年选送的是纪录片《筑梦2008》。



时光网讯 动画电影《哪吒之魔童降世》刚刚确定参选2020年第92届奥斯卡最佳国际电影（原最佳外语片）的角逐，这也是中国内地第一次选送动画电影参赛。

奥斯卡最佳外语片奖初创于1947年，最初名叫奥斯卡荣誉奖，直到1956年才正式设立最佳外语片奖，设立这个奖项的目的，也是为了国际影坛增强对奥斯卡奖的关注度。

2019年，奥斯卡组委会决定将最佳外语片更名为“最佳国际电影奖”，从2020年开始颁发。

从1979年选送真人电影《阿凡提》开始，中国内地电影就开始冲击奥斯卡最佳外语片，期间，1990年选送的《菊豆》和2002年选送的《英雄》都获得了入围提名，这两部影片都是张艺谋执导。张艺谋的电影先后六次被选送参赛奥斯卡最佳外语片奖，也是内地被选送次数最多的导演。

在21世纪之前，中国内地电影并不是每年都去奥斯卡参赛，例如1985年、1992年、1997年等年份都有空缺。进入新世纪之后，除了2001年空缺之外，中国内地电影再无缺席参赛。

新世纪之后选送的影片从类型到题材都非常多样化，2018年选送的是姜文电影《邪不压正》，2017年是吴京执导的《战狼2》，2014还是一部中法合拍片《夜莺》，2008年选送的是纪录片《筑梦2008》。

中国台湾曾经凭借《卧虎藏龙》获得过第73届奥斯卡最佳外语片，这也是华语片目前唯一一次获奖。







附：历年内地选送奥斯卡的影片

2019-《哪吒之魔童降世》

2018-《邪不压正》

2017-《战狼2》

2016-《大唐玄奘》

2015-《滚蛋吧！肿瘤君》

2014-《夜莺》

2013-《一九四二》

2012-《搜索》

2011-《金陵十三钗》

2010-《唐山大地震》

2009-《梅兰芳》

2008-《筑梦2008》

2007-《云水谣》

2006-《满城尽带黄金甲》

2005-《无极》

2004-《十面埋伏》

2003-《天地英雄》

2002-《英雄》（提名）

2001-空缺

2000-《漂亮妈妈》

1999-《黄河绝恋》

1998-《一代天骄成吉思汗》

1997-空缺

1996-空缺

1995-《红樱桃》

1994-空缺

1993-《凤凰琴》

1992-空缺

1991-《过年》

1990-《菊豆》（提名）

1989-《开国大典》

1988-《红高粱》

1987-《芙蓉镇》

1986-《孙中山》

1985-空缺

1984-《人生》

1983-《城南旧事》

1982-空缺

1981-空缺

1980-空缺

1979-《阿凡提》







作者：崔汀 编辑：汀