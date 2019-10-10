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马丁斯科塞斯曾有意执导DC《小丑》？

曾任制片人 称漫威电影"不是电影"厚此薄彼？

2019-10-10 16:50:14 来源：Mtime时光网

有消息源透露，在导演托德·菲利普斯接过《小丑》导筒之前，老马丁曾经是该片的潜在导演人选。


　　时光网讯 马丁·斯科塞斯最近谈论漫威电影“不是电影”成为好莱坞的热门话题，但事实上，他并非对超英电影全无兴趣。据《好莱坞报道》今日消息，斯科塞斯曾经是DC新作《小丑》的制片人，并且曾有意亲自执导。

　　有马丁·斯科塞斯身边的消息人士对《好莱坞报道者》透露，在导演托德·菲利普斯接过《小丑》导筒之前，老马丁曾经是该片的潜在导演人选。但对于这个说法，华纳拒绝评论，而斯科塞斯的发言人则表示他“无意执导《小丑》”，同时只是“考虑过制作”。

　　据《好莱坞报道者》报道，2016年托德·菲利普斯曾向当时的华纳主席凯文·辻原和前联合制片人Greg Silverman提出了一个独特的想法，也就是独立于现有DC电影故事线所讲述的超人、蝙蝠侠和神奇女侠故事的一部超英电影。现任华纳主席托比·艾默里奇也非常喜欢菲利普斯和斯考特·斯利弗创作的《小丑》剧本。


《爱尔兰人》剧照

　　而就在托德·菲利普斯在接洽《小丑》的同时，斯科塞斯开始将工作重心放到了《爱尔兰人》上，渐渐离开了这个漫改电影项目，他的合作伙伴Emma Tillinger Koskoff接手《小丑》的制片工作，并将《爱尔兰人》的工作团队带进了《小丑》，而事实上，《爱尔兰人》的主演罗伯特·德尼罗也确实出演了《小丑》。

　　另有华纳的一位消息人士透露，斯科塞斯最初加入《小丑》这个项目，是因为这部电影需要一个纽约背景的制片人，但这个说法也并没有事实依据，反倒是有人猜测斯科塞斯的加入，是因为片方想吸引“小李”加盟主演，但这一说法也没有得到证实，因为据说菲利普斯只考虑过菲尼克斯这一个男主人选。

　　此前马丁·斯科塞斯在接受《帝国》杂志专访时聊到了漫威电影，他直言“漫威电影不能称之为电影（原话cinema），更像是主题公园的产品。我尝试过看漫威电影，但看不下去，我觉得漫威电影不是电影。虽然漫威电影制作精良，演员也非常用心，但还是很像在主题公园看的影像。电影应该是演员努力去传达情感和心灵感受的作品。”

　　但不知道，同样是超英电影，老马丁对DC电影又有何感想呢？有意思的是，目前《小丑》和《爱尔兰人》两部影片的口碑都非常不错，在今年颁奖季中可能会成为竞争对手。

   编辑：ruo

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关键词： 马丁斯科塞斯 小丑
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职业：导演 | 制作人

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