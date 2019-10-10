网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

第七部《熊出没》大电影要来了！

《熊出没·狂野大陆》瞄准春节 IP矩阵曝光

2019-10-10 16:55:12 来源：Mtime时光网

即将于2020年春节档上映的“熊出没”第七部大电影《熊出没·狂野大陆》揭开神秘面纱，该电影将聚焦未来科技话题。
      时光网讯 10月9-11日，以“多元·共创”为主题的2019方特动漫大会在郑州方举行。会上，方特动漫一举发布六大动画新品——以《熊出没》系列作品明星角色团子和天才威为主角的全新适龄动画《熊熊帮帮团》《熊出没之怪兽计划》，科技感十足的《熊出没》第七部电影《熊出没·狂野大陆》，兵马俑题材古风动画电影《俑之城》，以及世界经典想象力启智动画《太空鼠一家》，新时代女孩偶像动画《绽放瓢虫少女》。

      品牌推出7年来，“熊出没”已经成为中国合家欢动画第一品牌。会上，即将于2020年春节档上映的“熊出没”第七部大电影《熊出没·狂野大陆》揭开神秘面纱，该电影将聚焦未来科技话题，带领合家欢观众走入极具未来潮流的科幻之地。

      全新动画电视片《熊熊帮帮团》，则加入电影中的明星角色山神团子，首次引入魔法元素，讲述团子、熊大、熊二、光头强组成的“熊熊帮帮团”，通过团队协作，帮助森林中遇到困难的伙伴摆脱困境的故事。该片聚焦于3-6岁幼儿，旨在通过可爱的角色形象、有趣的冒险故事，寓教于乐。另一部动画电视片《熊出没之怪兽计划》则是延续《熊出没之探险日记》系列中的明星角色天才威的发展，讲述天才威创造出“无敌机械怪兽”，制造森林危机，“熊强”联手守卫家园的故事，满足6-12岁儿童的观看需求。

      古风动画电影《俑之城》也在大会上透露了诸多内容细节。据悉，作为全球首部兵马俑题材动画电影，《俑之城》讲述了底层杂役俑蒙远一路成长的励志经历，以及他与女主角史玉感人至深的纯爱恋歌。

      《太空鼠一家》是英国长青IP，先后在BBC等多个国际平台播出。方特动漫将这一IP全面引进中国，挖掘其品格教育、哄睡童话等核心价值。《绽放瓢虫少女》融合少女超级英雄和校园日常生活，方特动漫不仅会 推出全新版本系列动画内容，还会为“瓢虫少女”量身开启虚拟女孩偶像培育计划。

   编辑：羊羊

关键词： 熊出没 动画
关注时光网微信

相关电影/影人

熊出没·狂野大陆

熊出没·狂野大陆 (2020)

0.0

在线播放

熊熊帮帮团

熊熊帮帮团 (2020)

0.0

在线播放

熊出没之怪兽计划

熊出没之怪兽计划 (2020)

0.0

在线播放

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

马丁斯科塞斯批评漫威电影"不是电影"

《银护》导演古恩回应：伤心，没看就批评

《愤怒的公牛》《无间行者》《华尔街之狼》的导演马丁·..
2

中国内地选送"哪吒"竞争奥斯卡

最佳外语片改"最佳国际电影" 93部影片报名

11
《哪吒》将代表中国内地“申奥”，争夺明年奥斯卡的“最..
3

《小丑》刚上映就打破10项票房纪录！

最强10月开画电影 成绩比肩《正义联盟》

6
看看《小丑》已经创造的纪录。
4

第92届奥斯卡最佳国际影片前瞻

《哪吒》冲奥对手多 韩片《寄生虫》或创造历史

《哪吒》冲击奥斯卡，需要和哪些强片PK？
5

不要让“珠峰绝恋”毁掉《攀登者》

它背后的真实故事远比电影更精彩

谁能成为英雄，谁会被历史铭记，也许是命运的安排，抑或..

查看更多