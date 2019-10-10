即将于2020年春节档上映的“熊出没”第七部大电影《熊出没·狂野大陆》揭开神秘面纱，该电影将聚焦未来科技话题。





品牌推出7年来，“熊出没”已经成为中国合家欢动画第一品牌。会上，即将于2020年春节档上映的“熊出没”第七部大电影《熊出没·狂野大陆》揭开神秘面纱，该电影将聚焦未来科技话题，带领合家欢观众走入极具未来潮流的科幻之地。





全新动画电视片《熊熊帮帮团》，则加入电影中的明星角色山神团子，首次引入魔法元素，讲述团子、熊大、熊二、光头强组成的“熊熊帮帮团”，通过团队协作，帮助森林中遇到困难的伙伴摆脱困境的故事。该片聚焦于3-6岁幼儿，旨在通过可爱的角色形象、有趣的冒险故事，寓教于乐。另一部动画电视片《熊出没之怪兽计划》则是延续《熊出没之探险日记》系列中的明星角色天才威的发展，讲述天才威创造出“无敌机械怪兽”，制造森林危机，“熊强”联手守卫家园的故事，满足6-12岁儿童的观看需求。





古风动画电影《俑之城》也在大会上透露了诸多内容细节。据悉，作为全球首部兵马俑题材动画电影，《俑之城》讲述了底层杂役俑蒙远一路成长的励志经历，以及他与女主角史玉感人至深的纯爱恋歌。





《太空鼠一家》是英国长青IP，先后在BBC等多个国际平台播出。方特动漫将这一IP全面引进中国，挖掘其品格教育、哄睡童话等核心价值。《绽放瓢虫少女》融合少女超级英雄和校园日常生活，方特动漫不仅会 推出全新版本系列动画内容，还会为“瓢虫少女”量身开启虚拟女孩偶像培育计划。

编辑：羊羊