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RealD最大化支持高帧率播放《双子杀手》

再玩技术流!李安继续挑战120帧/4K/3D格式

2019-10-10 19:16:34 来源：Mtime时光网

全球3D与影像技术公司RealD宣布，全中国区将有超过1600个RealD影厅支持以高帧率3D放映《双子杀手》，RealD同时将为中国区影院伙伴提供技术咨询，帮助更多影厅为该片高帧率3D放映做好技术准备。


　　时光网讯 李安导演、威尔·史密斯主演的电影《双子杀手》是以每秒120帧，4K分辨率与3D的格式拍摄，此种高格式对拍摄、后期制作与放映技术均形成一定的挑战。

　　全球3D与影像技术公司RealD近日宣布，全中国区将有超过1600个RealD影厅支持以高帧率3D放映《双子杀手》，RealD同时将为中国区影院伙伴提供技术咨询，帮助更多影厅为该片高帧率3D放映做好技术准备。

　　在最高规格——即每秒120帧、4K、 3D格式RealD荣耀支持华夏电影的Cinity影院系统，为该系统注入RealD 3D与RealD终极银幕两项技术。根据华夏电影公司提供的资料显示，整个放映端系统的价格是人民币550万元加影票分成。

　　于每秒60帧3D格式的电影版本而言，截至2019年9月30日的统计信息，将有超过1600个RealD影厅有能力放映60帧3D版影片，其中包含62 家LUXE巨幕影厅，及13家RealD Cinema精品厅，还有一定数量的影厅正在升级中。



　　据悉，RealD 3D具有高速交替左右眼画面的能力，因此支持高帧率 3D放映。同时兼容放映2K与4K内容。

　　要具备高帧率3D放映能力，除了RealD 3D系统外，还有放映机及服务器的相关条件配合。据了解，目前还有一定数量影院正在进行设备升级，以达到高帧率播放能力。RealD已与包含万达电影院线在内的影院伙伴们密切联系，了解每个影厅的放映条件，并掌握具有高帧率放映能力的影厅信息，为观众提供观影参考。

　　RealD副总裁及亚太区总经理陈永文表示“非常敬佩李安导演的3D愿景”，并愿意提供所有的技术支持，将导演的创意最真实地呈现给观众，“导演将电影观影体验带入一个新的世界，我们将与影院伙伴密切配合，及时准确公布高帧率版的放映影厅。”



　　除了放映技术支持，RealD还为电影提供后期影像处理技术：TrueMotion为高帧率影像提供修复与优化。这项技术继《比利林恩的中场战事》后也再度助力李安导演。TrueMotion专利技术通常作为后期制作的一项流程，被用于高帧率母版转化为较低帧率版本的过程中，提供更流畅的动作画面及更多的拍摄格式选项。

　　据悉，RealD 3D是全世界最为广泛使用的影院3D放映技术。截止2019年9月30日，全球共有72个国家，约1200家影院伙伴或院线，超过30000个影厅安装了RealD 3D放映设备。《双子杀手》将于10月18日在中国内地上映。

   编辑：hello王小羊

关键词： 李安 双子杀手
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