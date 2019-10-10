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2019年和2018年诺贝尔文学奖于当地时间10月10日揭晓，瑞典文学院宣布将2018年诺贝尔文学奖授予波兰作家奥尔加·托卡尔丘克（Olga Tokarczuk），将2019年诺贝尔文学奖授予奥地利作家彼得·汉德克（Peter Handke
）。
因为2018年瑞典文学院发生丑闻，导致该年度的诺贝尔文学奖没有颁发，并被顺延到了2019年。两年诺贝尔文学奖同时揭晓，在诺贝尔文学奖的百余年历史中十分罕见，上次出现还是在1949年。
奥尔加·托卡尔丘克和彼得·汉德克
奥地利作家彼得·汉德克同时也是导演与编剧，由他执导的《左撇子女人》和《缺席》曾经先后入围第31届和第49届戛纳电影节主竞赛单元，同时他还是维姆·文德斯执导的经典影片《柏林苍穹下》
的编剧之一。该片入围了第40届戛纳电影节的主竞赛单元，并最终捧获了最佳导演奖。
彼得·汉德克编剧的《柏林苍穹下》海报
波兰作家奥尔加·托卡尔丘克的代表作
波兰作家奥尔加·托卡尔丘克的代表作包括《白天的房子，夜晚的房子》《太古和其他的时间》等；汉德克代表作包括《骂观众》《守门员面对罚点球时的焦虑》《无欲的悲歌》等。
此次评奖，在中国颇具人气的米兰·昆德拉和村上春树依旧陪跑。