波兰作家奥尔加·托卡尔丘克和奥地利作家、导演彼得·汉德克分别摘得2018年和2019年诺贝尔文学奖。













因为2018年瑞典文学院发生丑闻，导致该年度的诺贝尔文学奖没有颁发，并被顺延到了2019年。两年诺贝尔文学奖同时揭晓，在诺贝尔文学奖的百余年历史中十分罕见，上次出现还是在1949年。









奥尔加·托卡尔丘克和彼得·汉德克

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彼得·汉德克编剧的《柏林苍穹下》海报 彼得·汉德克编剧的《柏林苍穹下》海报







波兰作家奥尔加·托卡尔丘克的代表作 波兰作家奥尔加·托卡尔丘克的代表作





波兰作家奥尔加·托卡尔丘克的代表作包括《白天的房子，夜晚的房子》《太古和其他的时间》等；汉德克代表作包括《骂观众》《守门员面对罚点球时的焦虑》《无欲的悲歌》等。 ​





此次评奖，在中国颇具人气的米兰·昆德拉和村上春树依旧陪跑。 ​