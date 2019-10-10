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《柏林苍穹下》编剧摘诺贝尔文学奖

导演作品两度入围戛纳主竞赛 2018&2019奖项同时揭晓

2019-10-10 19:58:06 来源：Mtime时光网

波兰作家奥尔加·托卡尔丘克和奥地利作家、导演彼得·汉德克分别摘得2018年和2019年诺贝尔文学奖。


　　时光网讯 2019年和2018年诺贝尔文学奖于当地时间10月10日揭晓，瑞典文学院宣布将2018年诺贝尔文学奖授予波兰作家奥尔加·托卡尔丘克（Olga Tokarczuk），将2019年诺贝尔文学奖授予奥地利作家彼得·汉德克（Peter Handke）。

　　因为2018年瑞典文学院发生丑闻，导致该年度的诺贝尔文学奖没有颁发，并被顺延到了2019年。两年诺贝尔文学奖同时揭晓，在诺贝尔文学奖的百余年历史中十分罕见，上次出现还是在1949年。

 ​
奥尔加·托卡尔丘克和彼得·汉德克
​​
　　奥地利作家彼得·汉德克同时也是导演与编剧，由他执导的《左撇子女人》和《缺席》曾经先后入围第31届和第49届戛纳电影节主竞赛单元，同时他还是维姆·文德斯执导的经典影片《柏林苍穹下》的编剧之一。该片入围了第40届戛纳电影节的主竞赛单元，并最终捧获了最佳导演奖。


彼得·汉德克编剧的《柏林苍穹下》海报


波兰作家奥尔加·托卡尔丘克的代表作

　　波兰作家奥尔加·托卡尔丘克的代表作包括《白天的房子，夜晚的房子》《太古和其他的时间》等；汉德克代表作包括《骂观众》《守门员面对罚点球时的焦虑》《无欲的悲歌》等。 ​

　　此次评奖，在中国颇具人气的米兰·昆德拉和村上春树依旧陪跑。 ​

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 诺贝尔文学奖
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相关电影/影人

彼得·汉德克

彼得·汉德克

Peter Handke

职业：编剧 | 演员 | 导演

查看影人作品  >

柏林苍穹下

柏林苍穹下 (1987)

8.2

导演：维姆·文德斯

主演：布鲁诺·甘茨

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