时光晚报：《柏林苍穹下》编剧摘诺贝尔文学奖，李安正为《马尼拉之战》筹钱，《唐探3》首曝预告&海报。

马丁·斯科塞斯最近谈论漫威电影“不是电影”成为好莱坞的热门话题，但事实上，他并非对超英电影全无兴趣。据斯科塞斯身边的消息人士对《好莱坞报道者》透露，在导演托德·菲利普斯接过《小丑》导筒之前，老马丁曾经是该片的潜在导演人选。但对于这个说法，华纳拒绝评论，而斯科塞斯的发言人则表示他“无意执导《小丑》”，同时只是“考虑过制作”。

10月9-11日，以“多元·共创”为主题的2019方特动漫大会在郑州方举行。会上，方特动漫一举发布六大动画新品——以《熊出没》系列作品明星角色团子和天才威为主角的全新适龄动画《熊熊帮帮团》《熊出没之怪兽计划》，科技感十足的《熊出没》第七部电影《熊出没·狂野大陆》，兵马俑题材古风动画电影《俑之城》，以及世界经典想象力启智动画《太空鼠一家》，新时代女孩偶像动画《绽放瓢虫少女》。

《唐人街探案3》曝光先导预告片和首款正式海报，东京篇正式拉开宣传序幕。预告片中王宝强在飞往东京的飞机上一通胡吃海喝，也分不清是梦境还是现实，刘昊然的一个耳光将之打醒，背景音乐依然是熟悉的贺岁风。一同曝光的首款正式海报中，两位主角手拿地图站在东京闹市街头，看样子是初来乍到迷路了。而身后的巨幅广告牌上赫然是妻夫木聪的身影。该片定档2020年大年初一上映。









汤浅政明将执导Netflix原创动画《日本沉没2020》。影片改编自小松左京科幻小说《日本沉没》，小说曾在1973年和2006年两度电影化。2007年《日本沉没》曾引进内地，是彼时罕见的在内地公映的日本电影，但票房只有17万人民币。





02.奉俊昊谈韩国片从未没提名过奥斯卡







韩国导演奉俊昊在北美宣传《寄生虫》的采访引起网友热议。该片被韩国选送竞争明年奥斯卡“最佳国际电影”(前最佳外语片奖)，此前曾斩获今年戛纳电影节金棕榈大奖。谈起韩国电影从开始选送奥斯卡外语片奖19年来，从未入围过提名，奉俊昊回应说：“这有点奇怪，但没什么大不了。奥斯卡又不是国际电影节，他们是很本土的。”确实，奥斯卡的主办方是美国电影艺术与科学学院。



