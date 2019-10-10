时光晚报：《柏林苍穹下》编剧摘诺贝尔文学奖，李安正为《马尼拉之战》筹钱，《唐探3》首曝预告&海报。

过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。
《唐人街探案3》曝光先导预告片和首款正式海报，东京篇正式拉开宣传序幕。预告片中王宝强在飞往东京的飞机上一通胡吃海喝，也分不清是梦境还是现实，刘昊然的一个耳光将之打醒，背景音乐依然是熟悉的贺岁风。一同曝光的首款正式海报中，两位主角手拿地图站在东京闹市街头，看样子是初来乍到迷路了。而身后的巨幅广告牌上赫然是妻夫木聪的身影。该片定档2020年大年初一上映。
02."白蛇缘起"曝英文预告11.15美国上映
《白蛇：缘起》
发布首款英文字幕预告，将于11月15日在美国洛杉矶Nuart Theatre开始点映，11月29日扩大在美国的放映范围。影片由追光动画和华纳联合出品，曾在中国内地获得4.49亿人民币票房。从已公开的信息来看，《白蛇：缘起》在美国暂未分级，可能会影响到上映的影院数。外媒推测，影片主要还是会走艺术影院上映的小范围发行模式。该片和已在美国的上映《哪吒之魔童降世》
似乎都有希望入围奥斯卡动画长片大名单，但获得最终提名难度不小。
03.第七部《熊出没》大电影要来了！
10月9-11日，以“多元·共创”为主题的2019方特动漫大会在郑州方举行。会上，方特动漫一举发布六大动画新品——以《熊出没》系列作品明星角色团子和天才威为主角的全新适龄动画《熊熊帮帮团》《熊出没之怪兽计划》，科技感十足的《熊出没》第七部电影《熊出没·狂野大陆》，兵马俑题材古风动画电影《俑之城》，以及世界经典想象力启智动画《太空鼠一家》，新时代女孩偶像动画《绽放瓢虫少女》。
马丁·斯科塞斯最近谈论漫威电影“不是电影”成为好莱坞的热门话题，但事实上，他并非对超英电影全无兴趣。据斯科塞斯身边的消息人士对《好莱坞报道者》透露，在导演托德·菲利普斯接过《小丑》导筒之前，老马丁曾经是该片的潜在导演人选。但对于这个说法，华纳拒绝评论，而斯科塞斯的发言人则表示他“无意执导《小丑》”，同时只是“考虑过制作”。
因为拍摄《比利·林恩的中场战事》和《双子杀手》
，连一只想拍的讲述1975年重量级冠军穆罕默德·阿里与乔·弗雷泽这两位拳王间的那场传奇之战的电影《马尼拉之战》暂时被搁置。上周末，时光网记者在洛杉矶与李安聊到了他这部倾注了许久热情，却一直没能成型的新作，以及本片是否会是导演的下一部作品？李安既没有肯定，也没有否认这一说法，只是暗示可能正在发展中，“我现在筹钱呢，《马尼拉之战》是我的梦想之作，故事特别棒，但很难拍成。”
汤浅政明将执导Netflix原创动画《日本沉没2020》。影片改编自小松左京科幻小说《日本沉没》，小说曾在1973年和2006年两度电影化。2007年《日本沉没》曾引进内地，是彼时罕见的在内地公映的日本电影，但票房只有17万人民币。
02.奉俊昊谈韩国片从未没提名过奥斯卡
韩国导演奉俊昊在北美宣传《寄生虫》的采访引起网友热议。该片被韩国选送竞争明年奥斯卡“最佳国际电影”(前最佳外语片奖)，此前曾斩获今年戛纳电影节金棕榈大奖。谈起韩国电影从开始选送奥斯卡外语片奖19年来，从未入围过提名，奉俊昊回应说：“这有点奇怪，但没什么大不了。奥斯卡又不是国际电影节，他们是很本土的。”确实，奥斯卡的主办方是美国电影艺术与科学学院。
01.《柏林苍穹下》编剧摘诺贝尔文学奖
2019年和2018年诺贝尔文学奖于当地时间10月10日揭晓，瑞典文学院宣布将2018年诺贝尔文学奖授予波兰作家奥尔加·托卡尔丘克，将2019年诺贝尔文学奖授予奥地利作家彼得·汉德克。
奥地利作家彼得·汉德克同时也是导演与编剧，由他执导的《左撇子女人》和《缺席》曾经先后入围第31届和第49届戛纳电影节主竞赛单元，同时他还是维姆·文德斯执导的经典影片《柏林苍穹下》的编剧之一。该片入围了第40届戛纳电影节的主竞赛单元，并最终捧获了最佳导演奖。
02."双子杀手"红毯史皇大骂年轻时的自己
威尔·史密斯日前在《双子杀手》的红毯上接受外媒记者采访，当被问到会对年轻时自己说些什么的时候，威尔史密斯没有给出什么多么宏大温馨的人生建议，竟出乎意料的破口大骂“我要回到拍摄《飙风战警》的时候，然后对自己说：‘混蛋，你为什么不去演《黑客帝国》？”