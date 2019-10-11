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时光早报：漫威VR版"复仇者联盟"曝预告

"茜茜公主"拍剧集 皮克斯"1/2魔法"新预告

2019-10-11 07:30:20 来源：Mtime时光网

你关心的都在这里。

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《茜茜公主》将拍剧集



Netflix英剧《王冠》的编剧艾米·詹金斯，将把《茜茜公主》小说改编成英剧，讲述这位奥地利皇后的故事。许多中国观众可能都对罗密·施奈德饰演的1955年电影版印象深刻，并对演员本人最后的悲惨命运深感叹息，这也是史上最成功的德语电影之一。

“茜茜是个非比寻常的年轻皇后”，艾米说，“具有人格魅力，独立思维，是个皇家中的反叛者，用非常让人惊讶的现代方式，在哈布斯堡王朝放了一把火。”本剧将会是第一部《茜茜公主》电视剧，“她就是她那个时代的戴安娜王妃”。

02.Apple犯罪剧《真相大白》首曝预告



Apple TV打造的犯罪剧《真相大白》发布首个预告，并宣布12月6日上线。奥克塔维亚·斯宾瑟在剧中饰演一个播客主，她早年做的一些事情，参与决定了一个年轻人的命运。许久前埋下的罪恶种子，在将近20年后才开始发芽。“我们每个人心中都有一个怪物”，播客主的参与是否影响了案件，冤枉了无辜？

剧集其他演员还包括亚伦·保尔、丽兹·卡潘等，反思美国人对真实罪案事件播客节目的狂热，“当追求正义的过程被放在公开的平台上，会有什么后果？”

03.帕帕&小蜘蛛配音皮克斯动画《1/2魔法》曝新预告



《1/2魔法》中文版预告

皮克斯全新动画电影《1/2的魔法》曝光中文正式预告！“星爵”克里斯·帕拉特、“荷兰弟”汤姆·赫兰德、朱莉娅·路易斯-德利法斯、奥克塔维亚·斯宾瑟等人为影片配音。故事设定在一个由精灵、巨魔和灵魂等组成的郊外世界，一对十几岁的精灵兄弟想用魔法进入幻想世界，与早逝的父亲共度最后一个神奇的日子。影片也同时发布了中文版海报。

《1/2的魔法》是帕帕和荷兰弟自《复仇者联盟4：终局之战》以来第一次合作，影片将于2020年3月6日北美公映。

04.到哪都是焦点！甜茶现身悉尼宣传新片





“甜茶”提莫西·查拉梅来到澳洲悉尼，继续为新片《兰开斯特之王》宣传，人气很旺。

05.罗素·克劳将主演米拉麦克斯惊悚片



罗素·克劳将主演米拉麦克斯超自然惊悚片，讲述一个“戏中戏”的故事，罗素饰演一个麻烦缠身的演员，在拍摄一部恐怖片的过程中，他开始挣脱。他的女儿不清楚，是过去的上瘾行为又回来了，还是其中隐藏着别的罪恶。

《惊声尖叫》系列编剧/制片人凯文·威廉姆森将担任监制。

06."姿态"男星有望出演"灰姑娘"神仙教母



美剧《姿态》的男主角比利·波特有望加盟索尼的音乐重拍版《灰姑娘》，饰演灰姑娘的“神仙教母”，而灰姑娘本人则由古巴裔女歌手“卡妹”卡米拉·卡贝洛扮演。本片将由凯·加农（《护航父母》）自编自导，卡妹也会为本片操刀制作音乐。



01.漫威VR版《复仇者联盟》曝预告



《复仇者联盟：损伤控制》预告片

漫威与工业光魔的ILMxLab联合打造的VR游戏《复仇者联盟：损伤控制》发布预告。奇异博士感受到了危机，奥创他老人家也回来了。大批复仇者集结，和你并肩作战。

该活动号称要“让影迷第一次能走进漫威电影宇宙”，体验钢铁侠和黑豹的科技融合，与复联一起战斗。10月18日开始在限定范围的VR娱乐中心The VOID推出。 

02.《怪奇物语》小童星新节目专门负责吓别人



Netflix整人节目《绝对整到你》发布中字预告，17岁的《怪奇物语》童星伽塔·马塔拉佐主担任主持人，每集都在吓别人。节目共8集，每集他要和团队要架起隐藏摄像机，去吓两个陌生人，让他们在一天的短期工作中遭遇灵异事件。

节目将于10月25日上线。





   编辑：sa

关键词： 时光早报
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