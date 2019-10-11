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“茜茜是个非比寻常的年轻皇后”，艾米说，“具有人格魅力，独立思维，是个皇家中的反叛者，用非常让人惊讶的现代方式，在哈布斯堡王朝放了一把火。”本剧将会是第一部《茜茜公主》电视剧，“她就是她那个时代的戴安娜王妃”。





































04.到哪都是焦点！甜茶现身悉尼宣传新片



















05.罗素·克劳将主演米拉麦克斯惊悚片



















06."姿态"男星有望出演"灰姑娘"神仙教母





















01.漫威VR版《复仇者联盟》曝预告











《复仇者联盟：损伤控制》预告片 漫威与工业光魔的ILMxLab联合打造的VR游戏《复仇者联盟：损伤控制》发布预告。奇异博士感受到了危机，奥创他老人家也回来了。大批复仇者集结，和你并肩作战。

该活动号称要“让影迷第一次能走进漫威电影宇宙”，体验钢铁侠和黑豹的科技融合，与复联一起战斗。10月18日开始在限定范围的VR娱乐中心The VOID推出。



















节目将于10月25日上线。



















