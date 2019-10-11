张艺谋表示，“电影人一代接着一代，我们三个在一起是四代、五代、六代，也许以后的中国电影导演分代不会那么清晰，但是一代一代的年轻导演就是这样从电影出发去完成他们的梦想的。”









在开幕式上，张艺谋获颁“卧虎藏龙东西方交流贡献荣誉”，老师谢飞和师弟贾樟柯一同为他颁奖。张艺谋表示，“电影人一代接着一代，我们三个在一起是四代、五代、六代，也许以后的中国电影导演分代不会那么清晰，但是一代一代的年轻导演就是这样从电影出发去完成他们的梦想的。”





据悉，今日张艺谋将在平遥举办大师课活动，与贾樟柯展开题为《为了电影的每一秒钟》的对谈。









第三届平遥国际电影展将于10月10日至19日在位于山西晋中平遥古城内的平遥电影宫举行。该电影展致力于成为一个“小身段，大格局”的精品电影展，力图为每一部参展影片提供充分与观众、业内人士和媒体交流的机会，助推青年导演成长。目前，电影展已形成电影展映、学术活动、产业项目、电影教育四大板块。

编辑：羊羊