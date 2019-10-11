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谢飞&张艺谋&贾樟柯四五六代导演罕见同框

第三届平遥国际影展开幕 管虎陈冲等助阵

2019-10-11 09:21:40 来源：Mtime时光网

张艺谋表示，“电影人一代接着一代，我们三个在一起是四代、五代、六代，也许以后的中国电影导演分代不会那么清晰，但是一代一代的年轻导演就是这样从电影出发去完成他们的梦想的。”
      时光网讯 昨晚，第三届平遥国际影展开幕。作为影展的创始人，贾樟柯此次又把许多新老朋友请到了平遥。其中，贾樟柯在电影学院的老师谢飞、师哥张艺谋罕见一同出现在开幕式的舞台上，加上贾樟柯，中国电影第四五六代导演的代表人物聚齐。

      此外，陈冲张一白管虎张译万玛才旦清水崇三吉彩花邓恩熙等中外电影人也赶来平遥助阵。

      在开幕式上，张艺谋获颁“卧虎藏龙东西方交流贡献荣誉”，老师谢飞和师弟贾樟柯一同为他颁奖。张艺谋表示，“电影人一代接着一代，我们三个在一起是四代、五代、六代，也许以后的中国电影导演分代不会那么清晰，但是一代一代的年轻导演就是这样从电影出发去完成他们的梦想的。”

      据悉，今日张艺谋将在平遥举办大师课活动，与贾樟柯展开题为《为了电影的每一秒钟》的对谈。

预告片

      除了张艺谋，今年平遥影展开幕式最大惊喜莫过于贾樟柯主演电影《不浪漫》曝光首支超前预告。一贯在幕后工作的贾樟柯首次担任主演，合作《罗曼蒂克消亡史》的导演程耳。据悉，电影将于年底正式开拍。

     第三届平遥国际电影展将于10月10日至19日在位于山西晋中平遥古城内的平遥电影宫举行。该电影展致力于成为一个“小身段，大格局”的精品电影展，力图为每一部参展影片提供充分与观众、业内人士和媒体交流的机会，助推青年导演成长。目前，电影展已形成电影展映、学术活动、产业项目、电影教育四大板块。

   编辑：羊羊

关键词： 平遥国际影展 谢飞 张艺谋 贾樟柯
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