杜琪峯导演在片场总是不苟言笑，作为一名“鞭策型导演”，平日里极少会对演员给出称赞。严格的他不仅会对造型、道具等细节亲力亲为进行把关，更会对影片中的动作场面亲自下场进行指导。





杜琪峯导演在片场总是不苟言笑，作为一名“鞭策型导演”，平日里极少会对演员给出称赞。严格的他不仅会对造型、道具等细节亲力亲为进行把关，更会对影片中的动作场面亲自下场进行指导。

























在这支特辑里，杜琪峯导演面对镜头金句频出：“导演就应该是什么都懂的”、“每件事都要由你自己尽力去做好”，加上采访里向佐、王可如两位演员口中的“严格和敬佩”，杜琪峯导演对影片质量的把控可见一斑。





编剧韦家辉也在特辑中一齐亮相，不仅让大家看到了这对华语影坛金牌组合的工作日常，更为观众揭秘了二人在本片中共同担任双监制的身份。杜琪峯导演在特辑中坦言，韦家辉先生作为他在电影圈内最好的朋友，二人之间的尊重给彼此留下了极大的创作空间。





影片《我的拳王男友》讲述了一段励志爱情故事。向佐在影片中出演了男主角——“花街拳王鲁虎”，他是拳台上备受瞩目的肌肉硬汉，更是恋爱中的傻小子。影片中，他不仅秀出了精彩搏击技巧，更上演了一段耿直男孩追爱大冒险。





演员向佐从2010年4月起，在银河映像持续接受了长达6年的动作和表演训练。 女主角“追梦歌手杜小娟”则由“冯女郎”王可如出演。在影片中祭出了她扎实的舞蹈功底，犹如追梦天使一般，点亮了鲁虎灰暗的搏击世界。电影将在11月8日上映。



