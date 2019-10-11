时光网讯
由卢庚戌
执导，徐娇
、谢彬彬
、晏紫东
、SNH48黄婷婷、吕绍聪、金志文联袂主演的电影《一生有你》
将于11月1日全国上映，影片今日曝光了同名推广曲MV，歌手组合ONER（成员：岳岳、木子洋、灵超）温暖献声，以活力声线诠释民谣经典。MV中三个少年青春洋溢的身影，带领观众走进影片中男女主角甜蜜互动的青春时光。
MV中，ONER组合三位成员的活力声线与电影情节完美结合，勾勒出一个让人感怀的青春爱情故事。由谢彬彬饰演的男主角欧洋，与由徐娇饰演的女主角方瑶，或在林荫中骑车嬉闹，或在阳光正好的操场旁甜蜜对视，二人之间的甜蜜氛围让人不由勾起嘴角。画面一转，ONER成员的录制花絮出现，三人随节奏不时晃动身影，而在MV尾声献上的飞吻更是惹得粉丝少女心爆棚，大呼“被击中心脏，一定去影院支持《一生有你》
！”
电影《一生有你》改编自经典同名歌曲，讲述了水木大学建筑系男生欧洋与外语系女生方瑶的一段校园爱情故事。值得一提的是，电影《一生有你》的创作灵感源于导演卢庚戌本人的真实故事。历时四年，卢庚戌导演把那段充满遗憾、错过与无奈的回忆一一展现给观众，并以此致敬青春。
《一生有你》这首老歌，曾陪伴了80后及90后度过难忘青春，如今人气偶像组合ONER将其重新演绎，青春洋溢的演唱充分调动起听众的情绪，许多网友看完MV后感慨，“听着少年感十足的歌声，看着一幕幕似曾相识的校园场景，不由地怀念起青春时光。”
作为《一生有你》的原作者，卢导对这首歌有着不同于他人的深厚感情，也由此深情感叹——“总有人正年轻，总有人18岁。”相信这部改编自真实故事的影片，能够带领大家重新回望那些闪闪发光的青春岁月。
据悉，电影《一生有你》已定档于2019年11月1日正式登陆全国各大院线。