《一生有你》同名推广曲MV曝光，ONER组合温暖献声，以活力声线诠释民谣经典之作。









电影《一生有你》改编自经典同名歌曲，讲述了水木大学建筑系男生欧洋与外语系女生方瑶的一段校园爱情故事。值得一提的是，电影《一生有你》的创作灵感源于导演卢庚戌本人的真实故事。历时四年，卢庚戌导演把那段充满遗憾、错过与无奈的回忆一一展现给观众，并以此致敬青春。





《一生有你》这首老歌，曾陪伴了80后及90后度过难忘青春，如今人气偶像组合ONER将其重新演绎，青春洋溢的演唱充分调动起听众的情绪，许多网友看完MV后感慨，“听着少年感十足的歌声，看着一幕幕似曾相识的校园场景，不由地怀念起青春时光。”





作为《一生有你》的原作者，卢导对这首歌有着不同于他人的深厚感情，也由此深情感叹——“总有人正年轻，总有人18岁。”相信这部改编自真实故事的影片，能够带领大家重新回望那些闪闪发光的青春岁月。





据悉，电影《一生有你》已定档于2019年11月1日正式登陆全国各大院线。