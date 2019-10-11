影片导演米洛拉德·科斯蒂奇用充满想象力的方式创新了动画电影创作，将紧张刺激的犯罪故事融入在一幅幅世界名画中,打造了别具一格的视听语言。











短短一分多钟的预告片高潮四起，章鱼触手从《维纳斯的诞生》中伸出将主角卷入噩梦，惊心动魄的名画偷盗刺激丛生。定档海报中漆黑的城市笼罩在莹白的月色里，黑白两相对比，反应出男主角晦暗不明的经历和梦境。飞跃城市上空的一组人物与“你的梦里，究竟藏有什么秘密”遥相呼应，更增添了神秘感。





影片导演米洛拉德·科斯蒂奇用充满想象力的方式创新了动画电影创作，将紧张刺激的犯罪故事融入在一幅幅世界名画中，安迪沃霍尔、马奈等大艺术家的作品在片中得以流畅的呈现，搭配交响乐、波兰舞曲、摇滚乐、爵士乐等多种音乐形式的配乐更是为本片打造了别具一格的视听语言，有观众称，“这是一部用好莱坞方式拍摄的艺术片”。













《盗梦特攻队》讲述了一名叫做鲁本的心理治疗师总是在梦中受到“妖魔化”的名画侵扰。若想一觉好眠，唯一的办法是偷走所有入侵他梦里的名画。为帮助鲁本脱离梦魇，他与四名身怀绝技的病人联手组团偷遍罗浮宫、泰特现代艺术馆等各大美术馆。





影片获得了第46届动画安妮奖最佳独立动画长片和最佳剪辑，也提名了第23届金卫星奖最佳动画片及第31届芝加哥影评人协会奖最佳动画片，可谓光彩熠熠。



