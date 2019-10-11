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贾樟柯新作更名《一直游到海水变蓝》

作家贾平凹余华梁鸿 书写跨度70年时代记忆

2019-10-11 11:01:09 来源：Mtime时光网

贾樟柯新作更名《一直游到海水变蓝》,影片的前导预告也首度公开。预告中贾平凹、余华、梁鸿三位讲述者将自身经历与文学作品相结合，动情阐述时代记忆。
       

导演贾樟柯在拍摄现场

时光网讯 贾樟柯导演在第三届平遥国际电影展开幕式中宣布，新作《一个村庄的文学》正式更名为《一直游到海水变蓝》，影片的前导预告也首度公开。前导预告中贾平凹、余华、梁鸿三位讲述者将自身经历与文学作品相结合，动情阐述时代记忆，揭开了这部备受期待的影片的神秘面纱。

      电影《一直游到海水变蓝》前导预告于本届平遥国际电影展新增的“平遥期待”环节首度正式公开，该环节入选影片代表着现阶段世界电影的新思路，也是电影人对未来的期待。其他几部影片分别为《不浪漫》（程耳执导）、《不止不休》（王晶执导）、《记忆》（阿彼察邦·韦拉斯哈古执导）、《白色大厦》（Kavich Neang执导）。

     

电影《一直游到海水变蓝》中的乡村场景

电影《一直游到海水变蓝》以出生于上世纪50、60、70年代的三位作家贾平凹、余华、梁鸿为重要叙述者，交响般地书写出跨度长达70年的中国心灵史。在前导预告片中，贾平凹的一句“站在商洛，或者说站在家乡，来看中国，来看整个世界。”将电影对于故土人情的深刻思考娓娓道来，余华及梁鸿亦动容回忆创作过程，展现了对社会、时代的深切关怀。

      《一直游到海水变蓝》由余力为担任摄影指导，张阳担任录音指导，剪辑指导为孔劲蕾。该片也将是贾樟柯第一部首先在国内进行全球首映的电影，预计于年内上映。


   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 一直游到海水变蓝
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导演：贾樟柯

主演：余华 莫言

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