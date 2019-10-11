贾樟柯新作更名《一直游到海水变蓝》,影片的前导预告也首度公开。预告中贾平凹、余华、梁鸿三位讲述者将自身经历与文学作品相结合，动情阐述时代记忆。









电影《一直游到海水变蓝》中的乡村场景 电影《一直游到海水变蓝》以出生于上世纪50、60、70年代的三位作家贾平凹、余华、梁鸿为重要叙述者，交响般地书写出跨度长达70年的中国心灵史。在前导预告片中，贾平凹的一句“站在商洛，或者说站在家乡，来看中国，来看整个世界。”将电影对于故土人情的深刻思考娓娓道来，余华及梁鸿亦动容回忆创作过程，展现了对社会、时代的深切关怀。





《一直游到海水变蓝》由余力为担任摄影指导，张阳担任录音指导，剪辑指导为孔劲蕾。该片也将是贾樟柯第一部首先在国内进行全球首映的电影，预计于年内上映。





